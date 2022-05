Projekt o závislostiach je v závere, veľa napovedá o návykoch Slovákov

Výsledky celonárodného prieskumu aj reakcie zaujímavých respondentov zbúrali mnohé mýty, priniesli často až neuveriteľné štatistiky a v reálnom svetle ukázali, ako je na tom naša spoločnosť so závislosťami.

Regionálne noviny MY prinášali v rámci projektu Závislosti inak svojim čitateľom počas niekoľkých mesiacov množstvo zaujímavých informácií, rozhovorov s odborníkmi či pacientmi aj online diskusií na štyri témy – závislosť na alkohole, cigaretách, drogách a mobiloch.

Na začiatku projektu bol celonárodný reprezentatívny prieskum, do ktorého sa zapojilo bezmála 15-tisíc respondentov. Záujem o tému bol prekvapujúci a nastavil vysokú úroveň projektu, ktorý sa už teraz teší na svoje ďalšie pokračovanie.

O prvom ročníku sme hovorili s divíznym riaditeľom regionálnych novín MY a členom predstavenstva vydavateľstva Petit Press MILANOM MOKRÁŇOM.

Ako hodnotíte projekt Závislosti v jeho závere, naplnil vaše očakávania?

Projekt Závislosti inak, ako sme ho nazvali, nielenže splnil, ale doslova predčil moje očakávania. Vedeli sme, že je to silná téma u Slovákov, ale že bude o ňu až taký záujem, sme netušili. Už len samotný fakt, že do ankety o závislostiach Slovákov sa zapojilo takmer 15-tisíc ľudí, hovorí za seba. Vzhľadom na takúto silnú vzorku respondentov sme mali na čom stavať a dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií. Na stránke projektu www.zavislostiinak.sk si môžu čitatelia aj s odstupom času pozrieť, ako sú na tom Slováci s fajčením, pitím alkoholu, užívaním drog či so závislosťou na mobile.

Z prieskumu vyplynulo veľa zaujímavých zistení. Ktoré vás najviac prekvapili, šokovali?

Zaujalo ma, že priemerný Slovák, ktorý pije aspoň občas, utratí za alkohol 30 eur mesačne. Fajčiarov vyjde ich zlozvyk na viac ako dvojnásobok. Myslel som si, že je to viac peňazí. Prekvapilo ma tiež, že väčšina Slovákov by povolila fajčenie „trávy“ pre vlastnú spotrebu. Ostatne, polovica Slovákov sa vyjadrila, že má s tým osobnú skúsenosť. Myslel som si, že Slováci sú konzervatívnejší. Naopak, neprekvapilo ma, že takmer všetci rodičia na Slovensku sa zhodnú, že deti by k alkoholu nemali mať prístup. Tých, ktorí deťom dovolia ochutnať toto zakázané ovocie, najčastejšie na rodinných oslavách, je iba 6 percent. Takmer pri každej zo štyroch závislostí, ktoré sme skúmali, bolo veľa zaujímavých zistení.

Podľa prieskumu aj odborníkov Slováci mnohé drogy (alkohol, cigarety, marihuana) tolerujú. Považujete to za správne?

Viem, že to nie je správne, ale na druhej strane, bol by som neúprimný, ak by som tvrdil, že o tom neviem. Vidím to okolo seba v bežnom živote. Je ťažké o tom diskutovať s laikom ako som ja. Aj preto sme oslovili výlučne odborníkov zo Slovenska a Čiech, aby oni ľuďom vysvetlili, prečo je to na Slovensku tak. Touto cestou by som chcel poďakovať aj ľuďom z Ligy za duševné zdravie, ktorá bola našim partnerom projektu. Myslím, že sme spoločne odviedli kus dobrej práce.

Môže byť projekt návodom v boji proti závislostiam? Ktoré zistenia a odkazy považujete za najzásadnejšie?

Verím, že projekt mal zmysel. Takmer pri každej téme ma niečo zaujalo. Napríklad som nevedel, že väčšina ľudí zomiera na decht, nie pre závislosť na nikotíne. Prekvapilo ma tiež, že pre ľudí, ktorí nedokážu prestať fajčiť úplne, je lepšie prejsť na alternatívy, ktoré proces horenia odbúrali. Po diskusii o mobiloch, som s tým mojím skoro prestal chodiť do postele (úsmev). Bolo ťažké si zvyknúť, veď povedzme si, kto si nesurfuje na mobile pred spaním, prípadne sa ráno nim nebudí? Sú to už dva týždne, tak sa teším a vlastne si uvedomujem, že je to fajn. Verím, že nie som sám a informácie, ktoré sme prinášali v MY novinách, inšpirovali aj ďalších ľudí. Preto spravíme maximum preto, aby sme si z prvého ročníka vzali do najlepšie a budúci rok priši s vylepšeniami a rozšírením tohto zaujímavého projektu.