Odborníčka: V ochrane zdravia pred vznikom závislosti nerobíme skoro nič

Už pred sto rokmi prvý zákon z roku 1922 zakazoval nalievať mladistvým a dodnes máme tento problém na stole. Mali by sme si uvedomiť, že to máme len vo svojich rukách a žiadny zákaz nám nepomôže.

Tento týždeň sa v štúdiu denníka SME konala v poradí už druhá online diskusia na tému Závislosti inak. Tentoraz sa moderátorka Adela Vinczeová rozprávala o závislosti na alkohole s riaditeľkou sanatória AT Janou Žemličkovou a zakladateľom občianskeho združenia Mojsej-clinic Braňom Mojsejom, ktorý do diskusie prispel aj svojimi osobnými skúsenosťami abstinujúceho alkoholika.

Obaja hostia sa zhodli, že závislosť nie je náhoda. Podľa Žemličkovej je to výsledok genetických predispozícií, vzorov správania v rodine, odpozorovaný jav. Pri vzniku závislosti je však dôležitá je aj osobnosť človeka.

Rodičia deťom ukazujú návod, ako sa dostať k alkoholu

„Dieťa by nemalo doma vidieť alkohol, čo možno na naše pomery znie dosť čudne. U nás je alkohol ritualizovaný. Máme sviatky, ktoré si bez neho ani nevieme predstaviť,“ vysvetľuje odborníčka a dodáva, že ak by ľudia mali od detstva formovaný negatívny postoj k pitiu alkoholu, bolo by oveľa menej závislých.

„Trojročné dieťa nehľadá nič a príde dobrý dedko a ponúkne ho - skús, čo ja pijem, budeš ako veľký, ochutnáš... Pripravujeme deti na pitie a hovoríme im, že keď budú mať osemnásť, potom si môžudať,“ priblížila príklady z praxe.

„Rodičia sami ukazujú návod deťom, ako sa dostať k alkoholu a čo od neho očakávať,“ doplnil Braňo Mojsej.

Slovensko je voči popíjaniu mimoriadne benevolentné. Alkohol je dokonca súčasťou našich tradícií, osláv, stretnutí či akcií. Máme dokonca hlboko zaužívané spôsoby správania, napríklad že si môžeme vypiť ráno na dobrú náladu, alebo alkohol je vítaný na dovolenke, pretože si to tam môžeme dovoliť a podobne.

„Sme Slovania a celý náš život od narodenia je spätý s alkoholom. Všetko oslavujeme alkoholom. Zlepšuje zábavu, dodáva odvahu, prehlbuje schopnosti,“ myslí si Mojsej.

Prvotná je túžba mať sa lepšie

A ako vlastne vzniká závislosť od alkoholu? Na začiatku je túžba mať sa dobre. Aj keď človeku v živote nič nechýba, je šťastný, nemá problémy, podvedome túži mať sa ešte lepšie. A alkohol je v našej spoločnosti považovaný za dobrý a rýchly nástroj na dosiahnutie tohto cieľa.

„Všetci vieme, ako dokáže hlt alkoholu zlepšiť náladu. Odpitie si alkoholu prináša šestnásť pozitívnych účinkov a ani jeden zlý. Okrem toho si každý mylne myslí, že pije kontrolovanie, no vo väčšine prípadov to tak nie je,“ vysvetľuje Žemličková.

Aj v prípade ľudí, ktorí zapíjajú problémy, je pohnútkou siahnuť na alkohol túžba mať sa lepšie, zahnať starosti, zabudnúť na problémy.

Braňo Mojsej sa v minulosti liečil zo závislosti na alkohole, dnes sám pomáha ľuďom dostať sa zo závislosti. Organizuje prevenčné prednášky na slovenských školách, deťom rozpráva svoj príbeh a snaží sa na ne vplývať preventívne.

„Posledné tri roky pracujem na opačnom brehu tohto problému. Závislosťou na alkohole sa netajím, vždy o nej hovorím otvorene. Život pre mňa existuje už len v dlhodobej abstinencii, alebo pre mňa neexistuje žiadny život,“ vysvetlil spevák.

Kľúčová prevencia absentuje

Práve prevenciu obaja hostia diskusie považujú za kľúčovú pri predchádzaní závislosti, no zhodujú sa na tom, že na Slovensku je nedostatočná. „V ochrane zdravia pred vznikom závislosti nerobíme skoro nič,“ myslí si Žemličková.

Ako sa teda dá predchádzať závislosti? „Vedieť, že alkohol škodí, nestačí, pretože mnohé veci vieme, ale nás riadia emócie. Tie nám diktujú, že sa máme cítiť ešte lepšie. Je veľa podnetov a každý človek pracuje s vlastným vedomím,“ vysvetlila odborníčka.

Dodala, že pri závislosti neexistuje logika, každá osobnosť je iná, v každom prostredí sa človek správa inak. Väčšia časť populácie rizikového pitia je v malých obciach do 2000 obyvateľov. Ohrozenejšie sú citliví emocionálni ľudia, no nedá sa to vždy paušalizovať.

Priblížila aj rizikové správanie, pri ktorom je treba zbystriť pozornosť. Napríklad vyhľadávanie alkoholu doma, popíjanie „na stojáka“ výber spoločnosti, kde sa dobre pije. Prípadne upozornenia blízkeho človeka, že ho vyrušilo správanie pod vplyvom alkoholu.

Príbuzní sú pri odvykaní kľúčoví

Stane sa, že pomoc odborníkov vyhľadajú aj ľudia, ktorí alkoholu ešte úplne neprepadli? Podľa Žemličkovej len veľmi výnimočne. „Za tridsaťpäť rokov praxe som mala len dvoch takýchto klientov. Do sanatória nám chodia v posedlených desiatich rokoch najmä rodinní príslušníci závislých, ktorí žiadajú o pomoc. Súvisí to s tým, že samotný závislý si dlho nepripúšťa, že má problém a ignoruje varovné signály. Pritom by mal spozornieť už v momente, keď si sám povie, že vypil viac, ako chcel, aj keď sa nedostavili žiadne negatívne následky pitia,“ vysvetlila.

Úloha príbuzných s boji so závislosťou je mimoriadne dôležitá. Najúčinnejšia spolupráca pri liečbe závislosti je práve medzi odborníkom, závislým a jeho rodinným príslušníkom.

Dôležitá je aj solidárna abstinencia. To znamená, ak je napríklad pár, v ktorom jeden je abstinent a druhý slobodný. Keď idú do spoločnosti a slobodný pije, abstinent sa cíti zle a môžu nastať problémy. Preto ak slobodný človek nepije zo solidarity k svojmu blízkemu, má to mimoriadny prínos.

„Rodinní príslušníci by nemali byť ľahostajní, ak im pitie blízkeho prekáža, mali by to povedať. Ak partner nepočuje, alebo zostruje svoje reakcie, je dobré sa prísť poradiť s odborníkmi. Dôležité je začať s tým niečo robiť včas. Konfrontácia s alkoholikom je konflikt, ktorý ale môže niekam smerovať. Preto je potrebné so závislým hovoriť a zdieľať mu svoje obavy. Závislý nepotrebuje na precitnutie veľa, potrebuje len uveriť, že svojim správaním ubližuje seba aj svojim najbližším,“ vysvetlila odborníčka.