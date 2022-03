Investícia do zberného dvora sa oplatila

Rýchlo rozvíjajúce sa mestečko na Kysuciach otvorilo zrekonštruovaný zberný dvor začiatkom septembra 2020, do rozsiahlych opráv a rozšírenia investovalo vyše 400-tisíc eur z európskych peňazí. Čas ukázal, že išlo o správne vynaložené finančné prostriedky.

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená

„Slúži na odobratie vyseparovaného odpadu, ako je sklo, plasty, drevo a drevené konáre, opratý textil a obuv, papier, biela elektronika, drobný stavebný odpad, a to na základe ohlásenia rekonštrukcie na stavebnom úrade raz do roka.

Článok pokračuje pod video reklamou

Veľkoobjemový odpad, ako je nábytok, sedacie súpravy, postele, musí byť rozobratý už pri dovezení na zberný dvor na jednotlivé položky,“ hovorí na margo funkcie nového zberného dvora v Krásne nad Kysucou Jozef Grapa, primátor mesta.

Súvisiaci článok Ministerstvo chce pre školy nulovú spoluúčasť pri financovaní projektov

Rýchlo rozvíjajúce sa mestečko na Kysuciach otvorilo zrekonštruovaný zberný dvor začiatkom septembra 2020, do rozsiahlych opráv a rozšírenia investovalo vyše 400-tisíc eur z európskych peňazí. Projekt spolufinancovalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Čas ukázal, že išlo o správne vynaložené finančné prostriedky.

Ľudia viac separujú

Primátor Jozef Grapa hovorí, že otázka odpadového hospodárstva v samosprávach je mimoriadne dôležitá.

„Veľa sa o nej hovorí, menej sa koná. Mali by sme však spozornieť, investovať do tejto oblasti. Veď čo tu necháme našim vnukom, ďalším generáciám? Ak chceme ochrániť prírodu, životné prostredie, musíme o tejto téme nielen hovoriť, ale aj hľadať riešenia,“ zdôrazňuje Grapa.

Súvisiaci článok Pandémia ukázala silné stránky slovenskej vedy a výskumu

Mesto má za sebou niekoľkomesačné skúsenosti a šéf radnice potvrdzuje, že výsledky je už cítiť. „Komunálny odpad klesol o 10 – 12 percent. Naopak, viac sa separuje. Dokazujú to aj čísla,“ teší primátora.

Mesto v súvislosti s otvorením nového zberného dvora, financovaného z európskych peňazí, nezabudlo ani na kampaň o separácii a rôzne motivačné prvky.

„Zbierame aj starý olej z vyprážania a pod. V začiatkoch sme za liter použitého oleja dávali ľuďom toaletný papier, snažili sme sa ich trošku motivovať. Časom si na to zvykli, museli sme aj rozšíriť zberné nádoby. Takže, vždy sa dá nájsť riešenie, len musia chcieť obe strany,“ hovorí.

Súvisiaci článok Menšie podniky majú s čerpaním eurofondov problémy, hovoria o nedokonalom systéme

Čiernych skládok ubudlo

V meste a okolí podľa primátora výrazne ubudlo aj čiernych skládok. Žiaľ, stále sa nájdu indivíduá, ktoré si mýlia prírodu so smetiskom.

„Ten hlavný cieľ sa nám ale podarilo naplniť. Ľudia začali triediť stavebný odpad, rôzne odrezky po obrezávaní stromov a pod. Zberný dvor je otvorený denne. Myslím, že ak by túto možnosť nemali, mnohí by odpad „upratali“ do prírody. To sa nám podarilo znížiť, smetísk v prírode ubúda,“ dodáva primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa.