Chýbajúcu kanalizáciu dobudujú

Želiezovčania sa dlhodobo dožadujú dobudovania kanalizácie. Verejnú sieť využívajú dve tretiny obyvateľov. Ostatní sú odkázaní na vlastné žumpy. Vývoz a likvidácia odpadu ich stojí nemalé peniaze.

ŽELIEZOVCE. Zmeniť sa to má po dobudovaní kanalizačnej siete.

Mesto finišuje v prípravách. Peniaze poskytla Únia.

Splašky musia prevážať

V meste žije 6695 obyvateľov, z nich 5-tisíc má možnosť odvádzať splaškové vody do verejnej siete.

„Lokality, kde nie je vybudovaná verejná kanalizačná sieť, sú zabezpečené systémom žúmp, ktoré však nie sú vo vyhovujúcom technickom stave, a teda nie je možné zaručiť ich absolútnu nepriepustnosť,“ hovorí primátor Ondrej Juhász.

Ďalším negatívom žúmp či septikov pri rodinných domoch je, že vlastníci si musia sami objednávať vývoz splaškov u vodárenskej spoločnosti alebo súkromných firiem. Ceny za vytiahnutie, prevoz a spracovanie takýchto odpadových vôd sa v ostatných rokoch zvyšovali.

Majitelia rodinných domov, ktorí nemajú možnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu, sa cítia znevýhodnení oproti tým, ktorí sa o splašky nemusia zaujímať – odvedie ich verejná kanalizačná sieť.

Samospráva si uvedomuje, súčasný stav v odkanalizovaní mesta, je nevyhovujúci a žumpy samotné sú v rozpore s nariadením vlády 269/2010 Z. z.

Zmeniť to má projekt dobudovania kanalizačnej siete, na ktorý mesto získalo nenávratný finančný príspevok.

Čistička má voľnú kapacitu

Kanalizačná sieť má v súčasnosti dĺžku niečo vyše 10 kilometrov. Odpadové vody končia v čistiarni odpadových vôd v meste, ktorá má voľné kapacity. Tie by mohli využiť vďaka odkanalizovaniu niektorých častí mesta a mestských častí Svodov a Mikula. Po dobudovaní verejnej siete by sa tak mohli napojiť všetci obyvatelia mesta. Dobudovaním kanalizačnej siete sa zvýši objem odvedenej splaškovej vody do existujúcej čistiarne.

Podľa primátora je jej prevádzka z dôvodu malého objemu dotekajúcej splaškovej vody neefektívna, lebo biologický proces slúžiaci na odstraňovanie nečistôt je podvyživený.

Začať majú v máji

Celkové výdavky na projekt predstavujú približne osem miliónov eur. Radnica predpokladá, že po ukončení verejného obstarávania budú nižšie. Spoluúčasť mesta je päť percent, zvyšných 95 percent, čo je 7,6 milióna eur, poskytne Európska únia v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia.

Ako informoval primátor, v súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané v roku 2007. Projektovú dokumentáciu vypracovali nasledujúci rok a stavebné povolenie získali v roku 2009.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť medzičasom, v roku 2019, vybudovala na vlastné náklady kanalizáciu v dvoch uliciach, a to na Sládkovičovej a na Poštovej ulici.

Teraz sa pripravujú na dokončenie zvyšnej časti. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná pred rokom v marci. Začiatok práce je naplánovaný na máj, výstavba má byť ukončená do 18 mesiacov.

Jestvujúca kanalizačná sieť sa tak vo finále rozšíri o ďalších 15 kilometrov, pribudne 30 čerpacích staníc a 1065 domových odbočení.