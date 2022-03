Ihriská odkazujú na históriu

Interaktívne ihriská, ktoré vyrástli vo viacerých mestách na Slovensku a v Maďarsku, ponúkajú aj edukatívnu stránku. Vďaka cezhraničnej spolupráci si mladí pripomenú historické pevnosti. Investícia sa však nevyhla ani kritike.

„Ihrisko je nádherné. Malej sa veľmi páči, len niektoré jeho časti nie sú prispôsobené pre maličké deti. Napríklad stupienky na lezenie sú ďaleko od seba. A keď sú veľké horúčavy, tak to je tiež problém, lebo šmykľavky sú kovové,“ povedala ešte začiatkom júna 2021 Denisa Gerencsériová pri slávnostnom otvorení ihriska na Nábrežnej ulici. „Ale keď tú má svoje kamarátky, je to super. Máme to kúsok od domu, takže aj to je dobré,“ dodala.

Kým ho stihli slávnostne otvoriť, prišla totiž pandémia.

Dnes už obyvatelia regiónu Nových Zámkov, Komárna, ale aj maďarských pohraničných oblastí môžu detské interaktívne ihriská využívať. Ich súčasťou je aj edukačná mobilná aplikácia, kde sa ľudia dočítajú zaujímavosti o historických pamiatkach.

Pripomína historickú pevnosť

Herný komplex v Nových Zámkoch svojím tvarom kopíruje hradby bývalej historickej protitureckej pevnosti. Má niekoľko poschodí, ktoré deti dokážu preskúmať zdolaním bezpečných lezeckých stien, šmykľaviek a ďalších herných prvkov. Bezpečný povrch z liatej gumy, tlmiaci pád, umožňuje prístup k hradu a viacerým atrakciám aj pre zdravotne znevýhodnené deti.

Vďaka cezhraničnej spolupráci

Ihriská sú výsledkom spolupráce miestnych samospráv v rámci projektu Cultplay spadajúceho pod Program INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, financovaný je z eurofondov.

„Základná myšlienka bola, aby sme na Slovensku postavili historické a kultúrne dedičstvo, ktoré majú v Maďarsku, a naopak,“ uviedol Zoltán Bara, riaditeľ Európskeho združenia územnej spolupráce Pons Danubii, ktoré projekt zastrešuje.

Do tejto cezhraničnej spolupráce sa zapojili okrem Nových Zámkov aj Kolárovo, Šaľa, Hurbanovo, Svodín, Komárno a maďarské mestá Komárom, Kisbér, Tata a Oroszlány. Celkový rozpočet projektu sa vyšplhal na takmer 2,9 milióna eur.

V Komárne ihrisko odkazuje na hviezdnu pevnosť v Komárome, Kolárovo si zas pripomína starú pevnosť v Tate a vo Svodíne ide o mobilné javisko. Ihrisko v Šali je vo forme maďarského kláštora Oroszlány-Majk. To v Hurbanove zase odkazuje na Banské múzeum v Oroszlány.

V Maďarsku sú predmetom projektu tematické parky s replikami slovenských historických pamiatok v mestách Tata, Komárom, Oroszlány a Kisbér.

Kritika za vysoké sumy

Práve vysoké sumy boli medzi verejnosťou predmetom kritiky. Ide predovšetkým o jeho cenu a sčasti aj vyhotovenie. Rozpočet sa vyšplhal, vrátane mobilnej aplikácie, na 400-tisíc eur, 85 percent z toho boli eurofondy, mesto prispelo zhruba 20-tisíc eurami.

„Bola to pre nás výzva a zaujímavý projekt, aj pre jeho náročnosť,“ povedala Mária Weberová z bytčianskej firmy Intersystem EU, ktorá ihrisko postavila.

„Je v ňom veľké množstvo materiálu, jednak na prvkoch, ako aj na dopadovej ploche,“ povedala k tomu, prečo bolo nové detské ihrisko také drahé,“ dodala.

Ihrisko vyrástlo na Nábrežnej ulici, medzi hlavnou cestou a hrádzou. Bližšie k ceste, od ktorej ho oddeľuje ľahké oplotenie. Práve jeho umiestnenie je ďalšou výčitkou Novozámčanov.