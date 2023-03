Dva útoky medveďa za týždeň, záujem o zbrojný preukaz rastie, ďalší veľký rezort na Liptove

Pozrite si výber TOP správ z regiónov.

Zistili, prečo medveď útočil. Zásahový tím preveril miesto desivej udalosti

V priebehu týždňa došlo na Hornej Nitre k dvom útokom medveďa. Naposledy šelma zranila poľovného hospodára. Zásahový tím obhliadol miesto nešťastnej udalosti a zistil pravdepodobnú príčinu útoku.

Matka s popôrodnou depresiou: Uvažovala som, koľko ešte vydržím, kým ma odvezie sanitka

Silvia Vnenčáková trpela popôrodnou depresiou. Radosť z malého syna vystriedal plač, hnev aj myšlienky, že by mu bolo bez nej lepšie. „Hovorili, nech si užívam prvé chvíle s dieťaťom, lebo sú najkrajšie. Mne to prišlo absurdné.“

Zaužívané stereotypy, zlý plat aj podmienky, ženy po materskej to majú na trhu práce ťažšie

Zaužívané stereotypy či zlý plat a podmienky, ženy po materskej to majú na trhu práce ťažšie. Štát ani zamestnávatelia im veľmi nepomáhajú. „Muža sa na pohovore nepýtajú, ako ma zabezpečenú opateru detí,“ hovorí kariérová poradkyňa.

Noc hrôzy, v Telgárte víchrica zvalila novostavbu

Telgártom sa v prehnala víchrica, ktorá v nárazoch dosiahla silu orkánu. Nápor vetra nevydržala jedna z novostavieb, o strechu prišiel aj miestni hotel. Dedina bola bez elektriny, tamojší odstraňujú následky nepriaznivého počasia.

Režisér Lukáš Hanulák: Nemať film o Tisovi je, akoby Nemci nemali žiaden film o Hitlerovi

„Nemať film o Jozefovi Tisovi, je ako by Nemci nemali film o Adolfovi Hitlerovi,“ hovorí režisér Lukáš Hanulák o svojom pripravovanom filme. Podľa neho sme sa ako národ nepoučili a situácia na Slovensku sa čoraz viac tiahne k extrému.



Lieky na spanie od lekára môžu veľmi ľahko vytvoriť závislosť, hovorí psychiatrička

„Za zlým spánkom sa môže skrývať aj chronické ochorenie,“ hovorí psychiatrička Zuzana Mlyneková. V rozhovore vysvetľuje, čo všetko spôsobuje spánkové poruchy, ktoré lieky vytvárajú závislosť či ako problémy so spaním vyriešiť.

Vymazaná mama bojuje za návraty detí k rodičom, kontaktujú ju aj z Francúzska

Stovky vymazaných rodičov ju žiadajú o pomoc, aby mohli byť so svojimi deťmi. Matka z Košíc roky nevidela syna. Vďaka iniciatíve odkrýva špinavé praktiky a nefunkčný systém pri rozhodovaní o deťoch.

Dánska firma chce v Podlužanoch prevádzkovať prasaciu farmu. Miestni sú proti

Dánsky investor chce v Podlužanoch prestavať starý kravín na prasaciu farmu. Má byť priamo v obytnej oblasti. Tamojší, vrátane starostu, so zámerom nesúhlasia. Obávajú sa zápachu, hluku i znečistenia prostredia.



Družstvo zbúrali, na jeho mieste má vyrásť rezort s 500 lôžkami

V Liptovskom Jáne chcú postaviť najmodernejšie wellness centrum v regióne. Majiteľom pozemkov je spoločnosť, ktorej väčšinovým majiteľom je firma so sídlom na Floride. Na webe ponúkajú aparmány ako investičnú príležitosť.

Úsek bez tunela na D3 je o tretinu drahší ako trasa s dvoma tunelmi

Útvar hodnoty za peniaze dporúča šetriť na súbežných cestách a mostoch, ktoré vytvárajú konkurenciu D3. Náklady zvyšuje aj mamutí projekt vážskej vodnej cesty, ktorý okolité štáty zhodili zo stola, no u nás žije.



Akonáhle máte zbraň, ste jednou nohou v base, vraví odborník. Mali by byť kurzy povinné?

Od vypuknutia vojny na Ukrajine vzrástol záujem o zbrojný preukaz a výcvik. Mať preukaz a zbraň ale neznamená, že ju vie človek správne použiť. „Niektorí na to jednoducho nemajú,“ hovorí Ondrej Gossányi z Tactical Combat Academy.



Švagrovi pomohol utiecť do Rakúska, štát ho za to popravil. Podľa dcéry to bola vražda

Tento týždeň to bolo 70 rokov, čo Pavla Valenta obesili v Prahe na Pankráci. Odsúdili ho za to, že švagrovi pomohol utiecť do Rakúska. Jeho manželku odsúdili na doživotie. „To nebol súd, ale obyčajná vražda,“ hovorí jeho dcéra Margita Zimanová.



Začali rekonštruovať národnú kultúrnu pamiatku označovanú aj ako architektonický skvost

V Leviciach začali rekonštruovať takmer 90-ročnú národnú kultúrnu pamiatku označovanú aj ako architektonický skvost. Roky chátrala, teraz bude mať nové využitie. Pri rekonštrukcii už objavili aj viacero zaujímavostí.



Vzdelávať sa musí aj učiteľ. To, čo sme sa naučili v škole, je dávno preč, hovorí oceňovaný učiteľ

So žiakmi budujú kamarátske vzťahy. Učitelia Zuzana Szombathová a Jozef Zvolenský svojou prácou žijú. „To, čo sme sa naučili v škole nestačí,“ myslí si Zvolenský. 28.marec na Slovensku patrí učiteľom, hoci vo svete je to inak.

Valcoval hudobné rebríčky. Talentovaný spevák zomrel primladý

"Nemám auto, nemám motorku, dievča na mňa čaká v Prešporku," Vlado Oravec, talentovaný spevák a skladateľ, zomrel primladý. Minulý víkend by oslávil 70 rokov. Známu pieseň nahral z recesie, stala sa hitom.



Vlakový fenomén na strednom Slovensku spestrí aj tento rok, novinkou má byť Žehlička

Historické vlaky vyrazia v Banskobystrickom kraji na trať aj tento rok. Novinkou bude ďalší motoráčik, ktorý nazvali Žehlička. Stredoslováci majú opäť v pláne vypraviť aj svoj Orient expres. Vlani bol o trojdňovú jazdu mimoriadny záujem, odviezol aj cudzincov.



