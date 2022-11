Mafián Mikuláš Černák sa môže dostať na slobodu, železničné zastávky na znamenie, prerazili tunel Čebrať

Prečítajte si výber TOP správ z regiónov.

Umývačka riadu je efektívnejšia ako vy. Ako spotrebovať menej elektriny v domácnosti?

Posvietili sme si na spotrebiče, ktoré sú najväčšími žrútmi elektriny. Máme pre vás tipy ako ušetriť.



Čítajte viac: https://mykysuce.sme.sk/c/23070312/umyvacka-riadu-je-efektivnejsia-ako-vy-ako-spotrebovat-menej-elektriny-v-domacnosti.html

Psychoterapeutka Marta Zaťková: O partnerské vzťahy sa nestaráme, preto exspirujú

Rozvodovosť dlhotrvajúcich manželstiev sa za posledné roky štatisticky zvýšila. Psychoterapeutka Marta Zaťková upozorňuje, že aj vzťahy exspirujú, keď sa o ne nestaráme a nepredlžujeme ich životnosť



Čítajte viac: https://mynitra.sme.sk/c/23070265/psychoterapeutka-marta-zatkova-o-partnerske-vztahy-sa-nestarame-preto-exspiruju.html

Diabetologička: Srdcový infarkt postihuje diabetikov štyrikrát častejšie

Cukrovka postihuje ľudí v každom veku, dokonca aj deti. Na Slovensku má diagnostikovanú cukrovku viac ako 350-tisíc ľudí. Každý rok pribúda viac ako 20-tisíc nových prípadov. Novinka v liečbe meria cukor každé tri minúty.

Čítajte viac: https://myzvolen.sme.sk/c/23070457/diabetologicka-srdcovy-infarkt-postihuje-diabetikov-styrikrat-castejsie.html

Rodný dom Černáka je na nepoznanie. Mafián v ňom môže čoskoro opäť zakotviť

Mafián Mikuláš Černák sa onedlho môže dostať na slobodu. Po 25 rokoch za mrežami má právo požiadať o podmienečné prepustenie. Súd pri rozhodovaní skúma i zázemie, do ktorého by sa mal vrátiť. Černákov rodný dom je už vynovený.

Čítajte viac: https://mybystrica.sme.sk/c/23069592/mafian-mikulas-cernak-ma-slobodu-na-dosah-ruky-moze-poziadat-o-prepustenie.html

Časť Slovenska si bude musieť zvyknúť na zimy aj Vianoce bez snehu

Zimy na Slovensku sa postupne menia, klimatológ vysvetľuje, na čo sa musíme pripraviť. V rozhovore s Pavlom Faškom zo SHMÚ sa dozviete:

Je možné s istotou predpovedať, aká nás čaká zima?

Je kolobeh silných a miernych zím reálny, alebo ide o mýtus?

Budeme mať na Slovensku v budúcnosti zimy úplne bez snehu?

Čo znamenajú náhle extrémne poklesy teplôt počas zím?

Čítajte viac: https://regiony.sme.sk/c/23067395/cast-slovenska-si-bude-musiet-zvyknut-na-zimy-aj-vianoce-bez-snehu.html

V nemocnici v Liptovskom Mikuláši pre nedostatok personálu nefunguje detské oddelenie

Liptovskomikulášska nemocnica zatvorila detské oddelenie. Dôvodom je nedostatok detských sestier. Župa tvrdí, že je to pre rekonštrukciu pôrodnice. Deti z Liptovského Mikuláša preberajú susedné nemocnice, Ružomberok je skoro plný.

Čítajte viac: https://myliptov.sme.sk/c/23071141/liptovsky-mikulas-v-nemocnici-pre-nedostatok-personalu-nefunguje-detske-oddelenie.html

V Bojnickej nemocnici podalo výpovede 55 lekárov, hrozí pozastavenie operácií

K hromadným výpovediam sa pridali aj lekári z bojnickej nemocnice. Výpovede podala väčšina lekárov Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny. Ak by svoje rozhodnutie nezmenili, pre pacientov by to znamenalo veľké komplikácie.



Čítajte viac: https://myhornanitra.sme.sk/c/23073195/v-bojnickej-nemocnici-podalo-vypovede-55-lekarov-hrozi-pozastavenie-operacii.html

Riziková kuchyňa a kúpeľňa: Nepremyslené šetrenie môže spôsobiť aj ťažký zápal pľúc

Kombinácia nízkej teploty a vysokej vlhkosti vzduchu v byte môže mať život ohrozujúce následky. Úrad verejného zdravotníctva varuje pred prehnaným šetrením energiami. Zároveň radí ako sa so šetrením vysporiadať a ostať zdravý.

Čítajte viac: https://mynovezamky.sme.sk/c/23070711/ako-setrit-a-neohrozit-svoje-zdravie-rady-a-tipy-od-odbornikov.html

Splesnivená šunka, infikované mäso a bagety, špina. Inšpektori udelili vysoké pokuty

Inšpektori skontrolovali obchody. Tvrdia, že najväčším problémom je hygiena. Ľudia zaplatili aj za skazené mäso, splesnivené ovocie, červíky v strúhanke aj sójových tyčinkách.



Čítajte viac: https://mynovohrad.sme.sk/c/23070903/splesnivena-sunka-infikovane-maso-a-bagety-spina-inspektori-udelili-vysoke-pokuty.html

Na juhu Slovenska chcú stavať elektráreň za desiatky miliónov eur. Produkovať má zelenú energiu

Na juhu Slovenska chce súkromná firma postaviť solárnu elektráreň s takmer 79-tisíc panelmi. Investovať chce do nej 30 miliónov eur a stáť má v areáli, ktorý sa v minulosti využíval pre výrobu celulózy a papiera.

Čítajte viac: https://mynovezamky.sme.sk/c/23069497/sturovo-v-meste-chcu-postavit-fotovoltaicku-elektraren.html

Otec ju týral, skončila takmer na ulici. Keď konečne našla šťastie, ovdovela a prišla o prácu

Gabriela v detstve zažívala každodenné bitky od otca. Prišla o oboch rodičov, sestry ju zanedbávali a nechceli. Ujali sa jej cudzí ľudia, kým sa nevydala. Rakovina jej však manžela vzala. Zostala s malým dieťaťom a nezamestnaná.

Čítajte viac: https://myzahorie.sme.sk/c/23070139/otec-ju-tyral-skoncila-takmer-na-ulici-ked-konecne-nasla-stastie-ovdovela-a-prisla-o-pracu.html

Pozemkový fond vyzýva rodinu spoluzakladateľa SMER-SD, aby vrátili parcely v Trenčíne

Slovenský pozemkový fond vyzval Iris Hanzelovú, dcéru spoluzakladateľaa strany SMER-SD, aby vrátila pozemky v Trenčíne. Podľa fondu ich nadobudla za podozrivo nízku cenu a údajne na ňom miesto záhradného domčeku vyrástla vila.

Čítajte viac: https://mytrencin.sme.sk/c/23070744/pozemkovy-fond-vyzyva-rodinu-spoluzakladatela-smer-sd-aby-vratili-parcely-v-trencine.html

Prerazili tunel Čebrať, motoristom by mal slúžiť do dvoch rokov

Prerazili tunel Čebrať, ktorý je súčasťou úseku D1 Hubová - Ivachnová. Z pôvodných dvoch kilometrov ho museli predĺžiť na 3,6 kilometra. Dokončiť ho chcú do dvoch rokov. Oproti súčasnosti ušetrí vodičom najmenej 16 minút cesty.

Čítajte viac: https://myliptov.sme.sk/c/23070395/prerazili-tunel-cebrat-motoristom-by-mal-sluzit-do-dvoch-rokov.html

Generál Macko o Kotlebovej domobrane: Ak nechcú pomáhať, bolo by dobré, aby nezavadzali

Situácia s migrantmi pripomína migračnú krízu z minulosti. Podľa generála Macka sme v takej aj teraz. Zároveňvaroval pred nebezpečenstvami extrémizmu a samozvanej "domobrany," ktoré pomaly prenikajú do spoločnosti.



Čítajte viac: https://myzahorie.sme.sk/c/23072415/general-macko-utecenecku-krizu-maju-riesit-kompetentni-nie-domobrana-ktora-siri-chaos-a-strach.html

Zelený zákal je tichý zabijak a spôsobuje slepotu. Dlho nemusí mať žiadne badateľné príznaky

Aj na Slovensku patrí medzi hlavné príčiny slepoty. Glaukóm, ľudovo známy aj ako zelený zákal, je tichý zabijak zraku a spôsobuje slepotu. „Dlho nemusí mať žiadne badateľné príznaky,“ hovorí lekárka Kitti Löw Jakócs. Zároveň radí, na čo musia dbať ľudia pracujúci pri monitore, ako sa majú o oči starať, čomu by sa mali glaukomatici vyhýbať či akú stravu by mali preferovať



Čítajte viac: https://mynovezamky.sme.sk/c/23071066/glaukom-zeleny-zakal-je-zabijak-zraku-aj-na-slovensku-patri-medzi-hlavne-priciny-slepoty.html

V Piešťanoch šijú maskovacie siete, už ich používajú v ukrajinskom Cherstone

Dobrovoľníci v Piešťanoch šijú maskovacie siete pre Ukrajinu. Využíva ich armáda na krytie svojich zásob, poľných nemocníc, ale aj domov civilistov, ktorých chcú čo možno najviac skryť pred kamerami ruských dronov.

Čítajte viac: https://mytrnava.sme.sk/c/23071948/v-piestanoch-siju-maskovacie-siete-uz-ich-pouzivaju-v-ukrajinskom-cherstone.html

Na Orave chcú zaviesť na železnici zastávky na znamenie

Nový cestovný poriadok železničnej dopravy na Orave zavádza aj zastávky na znamenie. V dvoch obciach budú musieť cestujúci na nástupišti na vlak mávať, aby zastavil a mohli nastúpiť. Ľudia podpisujú proti zmene petíciu.

Čítajte viac: https://myorava.sme.sk/c/23072584/na-orave-chcu-zaviest-na-zeleznici-zastavky-na-znamenie.html

V Považskej Bystrici namiesto novoročného ohňostroja kúpia prístroj miestnej nemocnici

Silvestrovské oslavy v Považskej Bystrici nebudú. Radnica namiesto nich kúpi prístroj pre nemocnicu, ktorý pomôže ľuďom s dermatologickými ochoreniami. Mesto vyzýva k ignorovaniu pyrotechniky aj svojich obyvateľov



Čítajte viac: https://mypovazska.sme.sk/c/23072641/v-povazskej-bystrici-namiesto-novorocneho-ohnostroja-kupia-pristroj-miestnej-nemocnici.html

V Novej Bystrici hučia motorové píly. Ľudia sa boja, že z lesa ostane holina

Obyvateľov Novej Bystrice trápi výrub stromov. Stromy rástli v území s 2. stupňom ochrany. Zároveň ide o územie s výskytom hlucháňa hôrneho. Ľudia z obce vravia o spúšti. Oficiálne je všetko v poriadku, úrady nezistili pochybenie.

Čítajte viac: https://mykysuce.sme.sk/c/23072614/v-novej-bystrici-hucia-motorove-pily-ludia-sa-boja-ze-z-lesa-zostane-holina.html