Cigarety zabíjajú. To vieme, ale ako s nimi skoncovať?

Fajčenie. Každým rokom sa predražuje a jeho zdravotné riziká sú všeobecne známe. Napriek tomu je stále jednou z našich najrozšírenejších závislostí Slovákov. Hľadali sme odpovede na otázky prečo je boj s fajčením taký náročný a čo majú fajčiari robiť, ak sa im ani napriek snahe nedarí cigariet zbaviť.

Milan z Trenčína (45) nefajčí už vyše 20 rokov. K fajčeniu si podobne, ako mnoho ďalších našiel cestu cez partiu, najprv fajčil príležitostne a z frajeriny - na diskotékach a v partii. Až si raz uvedomil, že mu už fajčenie vlastne nechuti a jednoducho prestal.

Fero zo Svidnika (40) to mal ťažšie. Napriek tomu, že mu už prekážalo každé ráno sa vykašliavať z pľúc a vonkoncom nechcel ísť zlým príkladom svojim maloletým dcéram, z dňa na deň to nešlo. Po nespočetných pokusoch sa mu to nakoniec podarilo. A drží sa už piaty rok.

Milan s Ferom mali šťastie. Patria totiž do úzkej skupiny fajčiarov, ktorí dokážu túto závislosť poraziť sami - vďaka silnej vôli a odhodlaniu. Ochránili tak svoje zdravie i peňaženky. Väčšina však to šťastie nemá.

Heroín v dyme?

Z prieskumu Závislosti inak, ktorý uskutočnili regionálne noviny MY na vzorke 14 661 respondentov vyplynulo, že až takmer 65 % fajčiarov by chcelo s týmto zlozvykom prestať. Realita je však zložitejšia.

Odborníci na odvykanie prirovnávajú intenzitu tejto závislosti dokonca k závislosti na heroíne. Ľudia, ktorí podľahnú fajčeniu, tak častokrát pokračujú v tomto zlozvyku aj keď si uvedomujú, že im to už spôsobuje vážne ťažkosti. Skúsenosti s takýmito prípadmi má aj praktický lekár pre dospelých a 1. viceprezident Asociácie súkromných lekárov SR, MUDr. Marián Šóth: „Jediné, čo zaberá je konfrontácia s rakovinou pľúc, pažeráka alebo infarkt myokardu. Tieto stavy sú už ale vo veľkej miere nezvratné.“ Ako dodáva, nájdu sa ale aj takí, ktorých ani táto konfrontácia neodradí, pretože fyzická závislosť je jednoducho silnejšia.

„Tí so skutočne silnou vôľou to zvládnu sami, ale, bohužiaľ, je ich veľmi málo. Väčšina potrebuje pomoc,“ hovorí prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., klinický psychológ, psychoterapeut a prednosta Kliniky adiktologie 1. lékarskej fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Prahe.

Na náplasti sa nespoliehajte

Jendou z možností, po ktorej zvyknú fajčiari siahať sú rôzne voľno-predajné pomôcky, ako žuvačky a náplasti, či spreje. Tie sa zdajú byť náhradou za cigarety, pretože dopravujú do tela nikotín, ktorý je zodpovedný za závislosť. Dokážu však fajčiarov priviesť k abstinencii? „Samé o sebe nie. Bohužiaľ, ako klinická prax, tak aj opakované štúdie ukazujú, že samotné podávanie substitučnej látky pomôže veľmi malému percentu pacientov,“ konštatuje prof. Miovský s tým, že, ak má byť náhradná terapia úspešná, musí byť doplnená aj odbornou lekárskou pomocou.

Zásadná je kombinácia

Za osvedčenú a najúčinnejšiu formu pomoci odborníci označujú kombináciu individuálnej psychoterapie s farmakologickou náhradou vo forme lieku, prípadne aj náplastí. „Zásadná je kombinácia podávania substitučnej látky spolu s motivačnou podporou, psychoterapiou, vzdelávaním a ďalšími podpornými prvkami. Práve táto kombinácia je dôležitá a vykazuje najlepšie výsledky pre pacienta,“ vysvetľuje Miovský.

Úskalím tejto formy liečby však môže byť ochota samotných fajčiarov podstupovať ju. Hoci jej úspešnosť je vysoká, prvou nutnou podmienkou je motivácia fajčiara a tiež schopnosť priznať si, že závislosť je choroba, ktorá si vyžaduje liečbu. Ak k takémuto rozhodnutiu fajčiara donútia až naozaj ťažké zdravotné problémy, môže už byť neskoro.

Lekárskej pomoci sa pritom podľa expertov netreba báť. „Našťastie, sme úplne normálny odbor, ktorého liečebné metódy a postupy prechádzajú štandardným overovaním prostredníctvom testov a štúdií. Rovnako, ako sa testujú lieky, testujú sa aj liečebné metódy a postupy. Z tých, ktoré dosahujú najlepšie výsledky a sú bezpečné, dokonca vznikajú takzvané klinické doporučené postupy,“ hovorí prof. Miovský.

Ako dodáva, čo nakoniec zaberie je pritom silne individuálne a postupy sa prispôsobujú aj situácii daného pacienta – existujú špecifické metódy napríklad na liečbu závislých matiek, mladistvých alebo seniorov.

Altrenatívy? Krok dopredu

Jendou z možností pre fajčiarov, ktorí sa nedokážu alebo dokonca nechcú svojho rituálu zbaviť, môžu byť aj nové alternatívy cigariet ako sú elektronické cigarety alebo zahrievaný tabak. Tieto náhrady cigariet totiž odbúrali proces horenia a následné vdychovanie cigaretového dymu, ktoré sa považuje za hlavnú príčinu vzniku zdravotných problémov. Výhodou takejto „terapie“ z pohľadu fajčiara môže byť aj vyššia motivácia, pretože z dňa na deň neopúšťa svoje návyky.

„Rozhodne je to posun dopredu, dôležitý krok a snaha niečo robiť. Nie je to síce úplná výhra, ale niečo, kde pacient získava cenný čas a začne niečo konkrétne robiť. Akákoľvek forma tabaku, ktorá nehorí, je vždy lepšia ako tá, ktorá horí,“ konštatuje Miovský.

Ako dodáva, v tomto prípade človek zostáva závislý a často dokonca dochádza k zvýšenému prijímaniu nikotínu. „Ani elektronické cigarety či zahrievaný tabak nie sú úplne bez rizík a škodlivín. Platí však to, že aj tento posun sa počíta a je to občas dlhší a zložitejší proces,“ hovorí Miovský.