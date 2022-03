Priemerný slovenský fajčiar minie za svoju neresť 73 eur mesačne

Napriek tomu sú financie až druhým najčastejším dôvodom, prečo s fajčením prestať. Väčšina z fajčiarov zostáva pri klasických cigaretách, moderné alternatívy používa len 11 % z nich. Ukázal to rozsiahly prieskum Závislosti inak, do ktorého sa zapojilo takmer 15-tisíc Slovákov.

O niečo častejšie siahajú po cigaretách muži, rozdiel medzi pohlaviami sa ale povážlivo zmenšil. Najčastejšie fajčia dvadsiatnici, s pribúdajúcim vekom podiel fajčiarov ubúda. Medzi seniormi ich je menej ako 17 percent.

Novoty nám nevoňajú

S rastúcim vzdelaním podiel fajčiarov klesá, cigarety tiež menej vyhľadávajú obyvatelia Bratislavského kraja a Slováci žijúci v zahraničí, zatiaľ čo v Košickom kraji fajčí väčšina dospelej populácie.

Slovenským fajčiarom novoty nevoňajú. Väčšina zostáva verná klasickým cigaretám, iba 21 percent účastníkov prieskumu prešlo natrvalo na niektorú z moderných, menej škodlivých alternatív, predovšetkým zahrievaný tabak. Vrelší vzťah k nemu majú mladí ľudia. Takmer 7 percent fajčiarov si balí cigarety samo, podobný podiel dáva prednosť elektronickým cigaretám či vaporizérom. Vyše 4 percentá respondentov tabak žuje, medzi mládežou je to dokonca druhý najrozšírenejší spôsob konzumácie tabakových výrobkov. Naopak, úplne okrajovou záležitosťou, a to aj medzi staršou generáciou, sú fajky a cigary.

Drahé a škodlivé? To dobre vieme

Fajčenie je zhruba trojnásobne drahší zlozvyk ako holdovanie alkoholu, priemerná mesačná útrata za cigarety sa pohybuje okolo 73 eur. Elektronické cigarety vyjdú zhruba o polovicu lacnejšie ako cigarety klasické, s výnimkou tých vlastnoručne balených.

Väčšina fajčiarov dobre vie, že škodí nielen svojej peňaženke, ale najmä svojmu zdraviu. Preto takmer dve tretiny z nich chcú so svojou neresťou skoncovať. Niektorí z nich dokonca podporujú ďalšie sprísňovanie pravidiel. Každý siedmy fajčiar súhlasí s tým, aby bolo zakázané fajčenie na ulici, 12 percentám by nevadilo, keby platili vyššiu zdravotnú poistku, 22 percent je za to, aby bola výroba a predaj tabakových výrobkov úplne zakázané a plných 43 percent fajčiarov schvaľuje zákaz fajčenia v reštauráciách. Tretina sa prihovára za to, aby sa zvýšila veková hranica pre fajčenie na 21 rokov, naopak jej zníženie na 15 rokov má aj medzi užívateľmi cigariet len minimálnu podporu.