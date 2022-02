Alkoholu holdujú najmä muži, ukázal prieskum

Je alkohol hlboko zakorenený v slovenskej kultúre? Podľa čerstvých výsledkov rozsiahleho prieskumu Závislosti inak, ktorého sa zúčastnilo takmer 15-tisíc respondentov, sa zdá, že nie. Väčšina účastníkov uviedla, že sa napije menej ako raz týždenne.

Na opačnej strane stoja tí, ktorí si prihnú každý deň. Medzi mužmi sa zo silnej lásky k alkoholu vyznalo 12 percent mužov, medzi ženami to boli len 3 percentá. Nestriedme pitie sa najčastejšie týka tridsiatnikov a prekvapivo aj dôchodcov. Každodenné pitie alkoholických nápojov priznala desatina ľudí starších ako 60 rokov. Medzi vdovcami a vdovami je na druhej strane najväčší podiel tých, ktorí sa alkoholu vyhýbajú. Podiel pijanov sa v rámci jednotlivých krajov príliš nelíši, iba Slováci žijúci v zahraničí sa pozerajú na dno pohára či pollitra o niečo častejšie.

S chuťou rastie útrata aj problémy

Úmerne s frekvenciou pitia rastie aj záťaž našich peňaženiek. Zatiaľ čo tí, ktorí si dajú pohárik maximálne trikrát do mesiaca, si vystačia s 15 eurami, denné pitie vyjde na 80 eur mesačne. Priemerný Slovák potom za alkohol utratí 24 eur mesačne. Na porovnanie – ako ukázali výsledky podobného prieskumu v Česku, naši západní susedia majú k alkoholu bližší vzťah. Plných 63 percent Čechov si ho dopraje každý týždeň a ich priemerná mesačná útrata presahuje 29 eur.

Nadmerné pitie alkoholu prirodzene prináša problémy. Aspoň raz ich v rodine alebo v práci zažil každý štvrtý Slovák. Ťažkosti s alkoholom majú prekvapivo častejšie ženy, a to dokonca aj také, ktoré v súčasnosti pijú len príležitostné alebo vôbec. Väčšina opýtaných navyše zo svojho blízkeho okolia pozná niekoho, koho problémy s alkoholom donútili vyhľadať odbornú pomoc. Aj preto 23 percent Slovákov pravidelne abstinuje, napríklad pri príležitosti aktuálne prebiehajúceho Suchého februára.

Deťom nie, vodičom možno

Takmer všetci rodičia na Slovensku sa zhodnú, že deti by k alkoholu nemali mať prístup. Iba šesť percent zákonných zástupcov svojim maloletým potomkom dovoľuje toto zakázané ovocie ochutnať, najčastejšie na rodinných oslavách. Na druhej strane 42 percent respondentov by pivo, víno a destiláty umožnilo konzumovať až jedincom starším ako 21 rokov. Za zníženie vekovej hranice na 15 rokov by hlasovali len štyri percentá účastníkov prieskumu, najčastejšie tí, ktorých sa najviac týka – neplnoletí.

K vodičom sme trochu zhovievavejší ako k deťom. Zasadnutie za volant po požití jedného piva by malo byť legálne podľa 27 percent Slovákov. Ostatne každý piaty to už niekedy v živote sám urobil. Častejšie sa tohto prehrešku dopúšťajú vysokoškoláci ako ľudia so základným vzdelaním. Osobná skúsenosť ovplyvňuje naše postoje aj v ďalších otázkach. Plných 60 percent tých, ktorí pijú málo alebo vôbec, by privítalo vyššie zdanenie alkoholických nápojov. S takýmto krokom však nesúhlasia viac ako tri štvrtiny tých, ktorí pijú pravidelne.