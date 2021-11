ZMOS: Máme tu eurofondovú depresiu

Nadpis šedého boxu

Agentúra AKO pre ZMOS v dňoch 8. februára – 11. februára 2021 sa reprezentatívnej vzorky 1 000 respondentov pýtala: „Keď sa vy ako občan (ako človek) dostávate do ťažkých životných situácií a problémov spôsobených koronavírusom, kto vám viac pomáha ich riešiť? Na koho sa viac spoliehate – na štát (vládu), či na vašu obec – mesto?“ Z odpovedí je zrejmé, že mestám a obciam dôveruje 48 percent ľudí. Na štát (vládu) sa spolieha 14 percent opýtaných. „Obidvaja“ bol postoj 2 percent respondentov, pričom rovnaké percento nechcelo odpovedať. Na otázku nevedelo odpovedať 10 % opýtaných a 24 % z respondentov konštatovalo, že im nikto nepomáha. Z prieskumu tiež vyplýva miera dôveryhodnosti na úrovni krajov. Kým samospráve, teda mestám a obciam verí najviac ľudí v Prešovskom kraji – a to 57 %, v Košickom kraji je táto dôvera iba na úrovni 42 %. V prípade štátu je najnižšia dôvera medzi ľuďmi v Košickom kraji – a to na úrovni 13 %, a najvyššia, presnejšie 15 % v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Prešovskom kraji. Čo sa však týka vzdelania a dôvery voči samospráve, dôveru jej vyjadrilo najviac ľudí s vysokoškolským vzdelaním, po ňom nasledujú respondenti so strednou školou s maturitou a najmenšie zastúpenie majú ľudia s dosiahnutým základným vzdelaním alebo učňovkou. V prípade dôvery voči štátu (vláde) je to pomerne rovnaké, čím vyššie vzdelanie, o to vyššia miera dôvery. V prípade alarmujúcej skupiny 24 % respondentov, ktorí sú presvedčení o tom, že im nikto nepomáha, je ich skladba podľa vzdelania presne opačná. Čím nižšie dosiahnuté vzdelanie, o to vyššia miera nedôvery. (MK)