VYHRAJTE až 1000€ každý týždeň s novou súťažou týždenníkov MY!

Milí čitatelia,

naša nová čitateľská súťaž sa začína 15. marca 2021 a končí 18. apríla 2021. Prebiehať bude vo všetkých tituloch MY a na regionálnych weboch MY vydavateľstva Petit Press.

Poznáme už aj meno prvého výhercu SMS súťaže POVOLANIA! Ďalší výherca 1000€ bude vyžrebovaný v nedeľu 28.3.2021, tak neváhajte a zapojte sa! Čím viac SMS pošlete, tým vyššia je šanca na výhru!

VYHRAJTE 1000 € každý týždeň! Ako na to?

Súťaž prebieha formou zasielania SMS správ. Do týždenného žrebovania budú zaradení všetci účastníci, ktorí v stanovenom termíne hlasovania t. j. od pondelka 00:01 do nedele 00:00 h pošlú platnú SMS správu v požadovanom tvare s kľúčovým slovom: POVOLANIA.

Pošli SMS a si v hre! SMS správy s textom POVOLANIA pošlite na telefónne číslo 6665. Cena jednej spätnej SMS je len 1,00 € s DPH. Počet súťažných SMS zaslaných z jedného čísla nie je obmedzený.

Žrebovanie bude prebiehať každý týždeň.

V prípade, ak sa súťaže zúčastní osoba mladšia ako 18 rokov a vyhrá, výhru organizátor odovzdáva jej zákonnému zástupcovi.

Štatút súťaže a pravidlá nájdete TU.

Túto súťaž sme pre vás pripravili spolu s našim novým seriálom: Povolania - ako chutí robota, v ktorom vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé články od našich redaktorov, ktorí si na jeden deň vyskúšajú rôzne tradičné aj netradičné povolania.

__________________________________________________________________

POZOR - ak ste zároveň aj čitateľom regionálnych týždenníkov MY, máte šancu zapojiť sa do súťaže o ďalších 1000 €!

Ako na to?

V novinách MY budú každý týždeň počas trvania súťaže uverejnené súťažné kupóny. Do celkového žrebovania budú zaradení všetci účastníci, ktorí v stanovenom termíne hlasovania t. j. do 18. apríla 2021 pošlú na adresu organizátora kartu s piatimi rôznymi kupónmi uverejnenými v priebehu trvania súťaže v týždenníkoch MY. Počet kariet od jedného čitateľa nie je obmedzený.

Karta na nalepenie kupónov bude uverejnená vo všetkých tituloch MY, ktoré vyjdú 15. a 16. marca a tiež 12. a 13. apríla 2021.

V prípade, ak sa súťaže zúčastní osoba mladšia ako 18 rokov a vyhrá, výhru organizátor odovzdáva jej zákonnému zástupcovi.

Štatút súťaže a pravidlá nájdete TU.

__________________________________________________________________

Výhercovia z týždennej súťaže o 1000€

1. týždeň - Dušan Digaňa, Beluša

2. týždeň -

3. týždeň -

4. týždeň -

5. týždeň -

Výhercom gratulujeme!

Ďalší výherca 1000€ bude vyžrebovaný v nedeľu 28.3.2021, tak neváhajte a zapojte sa! Čím viac SMS pošlete, tým vyššia je šanca na výhru!

__________________________________________________________________

A tu je prvé povolanie z našej novej série:

Povolania: Ako chutí robota