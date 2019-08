Deťom pomôžu ukončiť základnú školu a naučiť ich lepšie žiť

Projekt Schopné deti v Košiciach chce motivovať a pomôcť mladým uplatniť sa na trhu práce

27. aug 2019 o 11:47 Mária Dudová-Bašistová

KOŠICE Na to, aby sa človek zaradil v spoločnosti, treba ho formovať už od útleho veku. Výrazným medzníkom u dieťaťa je nástup do školy a celé školské obdobie, ktoré je s tým spojené.

Častým javom u nás je problematický prístup voči študijným povinnostiam zo strany žiakov z marginalizovaných skupín. Chýba tu jednak podnet a podpora zo strany rodiny, komunity, prostredia, jednak je to osobnostný nedostatočný záujem o vzdelanie.

Aj preto sa v rámci projektov vytvára priestor na to, aby sa s týmito žiakmi individuálne pracovalo, aby prijali pomocnú ruku pri plnení povinnej školskej dochádzky.

O čo ide  Druh projektu Dopytovo-orientovaný projekt  Výzva Poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie základnej a plynulý prechod na strednú školu  Operačný program Operačný program Ľudské zdroje Európskej únie  Realizácia 1. 5. 2019 – 1. 4. 2022  Celková suma 219,583 €  Vlastné zdroje 10,979 €

Nie je to jednoduché

Učiteľka Lucia Forgáčová je jednou z pedagogičiek, ktoré sa v rámci svojho pracovného zaradenia dostali do prostredia jednej zo základných škôl na Luníku IX v Košiciach.

Priznáva, že práca tam nie je jednoduchá, ale napriek tomu je podľa nej krásna.

„Človek nesmie ustúpiť od svojich pravidiel. Starší vyučujúci mi poradili, že ako poviem na začiatku, tak to musí byť po celý čas a nech to bude akokoľvek ťažké, musí sa v tom pokračovať. Žiaci potom pochopili, že keď som povedala píšeme, tak musia písať. Keď som povedala čítame, tak museli čítať. Druhá rada bola, že nesmiem byť príliš priateľská, lebo od toho sa odrážajú tie pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať,“ vysvetlila Forgáčová.

Vníma aj citlivosť na akúkoľvek segregáciu či predsudky.

„Pre deti je to demotivujúce, keď ich ľudia hádžu do jedného vreca a majú ich za odpad spoločnosti, pričom to nie sú tie prípady.“

Pozorovanie, vnímanie, hodnotenie

Nie každé dieťa zvláda prostredie školy, kde sa vyžadujú určité pravidlá a dodržiavanie systému.

Pri posudzovaní toho, či dieťa je mentálne schopné a je možné s ním pracovať, alebo je tu hendikep, ktorý situáciu mení, je potrebný celý podrobný proces skúmania.

„Mám rodiča, učiteľa a dieťa. V škole rozprávate s učiteľom, ako sa dieťa správa, ako reaguje, či je tam nejaký pokrok. Napríklad, keď je dieťa trištvrte roka v škole, zisťujete, ako sa zmenil stav od začiatku,“ vysvetlila postup práce s deťmi Gabriela Bačová, riaditeľka Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Prešove. V praxi na základe toho preferuje model, aby deti potom viedli k potrebe vzájomnej pomoci.

„My stále smerujeme ku zaraďovaniu detí do nejakých skupín. Ja hovorím, dajme rôzne deti do menšej skupiny a ony sa naučia medzi sebou spolupracovať. Každé bude vedieť, že je dobré a že nikto nie je iný, lebo každý je nejaký, má individuálne črty správania sa,“ opisuje Bačová.

Zvládnuť ZŠ, prejsť na SŠ

Schopné deti – mentorský program. To je názov jedného z projektov financovaných Európskou úniou, ktoré sa konkrétne zameriavajú na prácu so žiakmi, a to na dlhodobej báze.

Cieľom projektu je systematicky pokračovať v dlhodobej podpore 54 žiakov zo štyroch marginalizovaných rómskych komunít (MRK).

Najpodstatnejšie v rámci toho je to, aby žiaci z týchto skupín úspešne ukončili základnú školu a tak plynule prešli do stredoškolského prostredia.

Z toho vyplýva aj následná školská úspešnosť a uplatnenie sa na trhu.

Do aktuálne prebiehajúceho projektu sú zapojení žiaci z Košíc – Luníka IX, ale i ďalší žiaci ZŠ a SŠ z Rankoviec, Starej Ľubovne, Veľkej Idy.

Dvadsať mentorov bude viesť 54 žiakov, aby dosiahli čo najlepšie školské výsledky, formovať ich zodpovednosť k vzdelaniu a k plánovaniu budúcnosti.

Individuálny priestor

Ako to funguje v praxi? Mentori sa raz týždenne minimálne dve hodiny stretávajú s chránencami, 14 mentori majú troch chránencov, šiesti mentori pracujú s dvomi chránencami. Miesta stretnutí sú rôzne – prebiehajú v komunitných centrách a počas spoločných výletov, návštev zaujímavých miest v okolí. Okrem žiakov bude komunikácia mentorov prebiehať aj medzi rodičmi a tiež budú komunikovať i s učiteľmi.

Aj táborovou formou

Práca s rómskymi deťmi však nechce byť len akousi formou práce vo vákuu. Naopak, v rámci trvania projektu chcú, okrem iného, aj prepájať ľudí z majority s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít a pomáhať búrať predsudky prostredníctvom postupného zapájania účastníkov do online mentoringu. Súčasťou je tiež organizovanie víkendových a prázdninových vzdelávacích táborov.

Samotná pomoc bude monitorovaná a vedená o nej presná evidencia o poskytovaní pomoci a jej výsledkoch.

Výsledky? Čísla úspešných

Merateľnosť projektu vedenia a mentorovania týchto detí je v princípe jednoduchá – dôkazom úspešnosti bude počet detí, ktoré úspešne ukončili základnú školu a pokračujú v štúdiu na strednej škole.

Ďalším kritériom úspešnosti projektu budú aj deti s lepším prospechom a rovnako deti s nižším počtom vymeškaných hodín, či deti, ktoré po ukončení vzdelania našli svoje uplatnenie na trhu práce a našli si zamestnanie.

Dopady projektu však môžu mať pre deti ďaleko širší záber – napríklad zlepšené sociálne zručnosti, osobnostný rozvoj, rozvinutá vnútorná motivácia, ale v neposlednom rade i snaha sa vymaniť z prostredia generačnej chudoby, ktorá teraz ovplyvňuje ich život.