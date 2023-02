Prekvapivý objav na Liptove, zdražovanie v páleniciach, pokuty za nesprávne odhadzovanie snehu

Pozrite si výber TOP správ z regiónov.

MY | TOP správy z regiónov

Newsletter TOP správy z regiónov vám každý týždeň prináša tie najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy z našich regionálnych webov MY o aktuálnom dianí v regiónoch celého Slovenska.

Podnikateľ čelí desiatkam obvinení z podvodu. Polícia oklamanej žene tvrdí, že skutok sa nestal

Podnikateľ zo Sklalice oklamal desiatky ľudí, dlží im státisíce eur a na rozsudok čaká v cele. Polícia jednej z podvedených zamietla trestné stíhanie. Bola oklamaná v čase, kedy sa už na polícii množili trestné oznámenia.

Čítajte viac: https://myzahorie.sme.sk/c/23131105/podnikatel-celi-desiatkam-obvineni-z-podvodu-policia-oklamanej-zene-tvrdi-ze-skutok-sa-nestal.html

Služby vezmem, keď sama chcem, hovorí o zákaze nedeľného predaja predavačka

Ľudia so zákazom nedeľného predaja nesúhlasia. Doplatiť naň môžu najmä študenti, ktorí počas víkendov brigádujú. Hovoria o strate príjmov aj nezávislosti od rozpočtu rodičov. O návrhu novely zákona budú poslanci rokovať v marci.



Čítajte viac: https://mypovazska.sme.sk/c/23131459/zakaz-nedelneho-predaja-ochudobi-najma-studentov-ludia-s-nim-nesuhlasia.html

Cez vzdušný priestor Slovenska prelietavajú aj lietadlá, ktoré by cezeň bežne neleteli

Pre uzavretie vzdušného priestoru Ukrajiny sa prelet lietadiel nad Slovenskom znásobil. Krajina však na preletoch nezarába tak, ako by si mnohí mysleli. Odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb nie sú príjmom štátu.

Čítajte viac: https://myzahorie.sme.sk/c/23130469/cez-vzdusny-priestor-slovenska-prelietavaju-aj-lietadla-ktore-by-cezen-bezne-neleteli.html

Plynári mu mesiace posielajú preplatok, Trnavčan im chce zaslať upomienku

Plynári posielajú Trnavčanovi preplatok už od októbra. Zákazník ich viackrát kontaktoval, vždy mu potvrdili, že to vybavia. Odvtedy ubehli tri mesiace, teraz im chce vystaviť spoplatnenú upomienku.



Čítajte viac: https://mytrnava.sme.sk/c/23130042/trnava-plynari-mu-mesiace-posielaju-preplatok-zakaznik-im-chce-poslat-upomienku.html

Pálenice čakajú horšie časy. Vyššie ceny pre energie a vyššie dane odradia zákazníkov

Pálenice pripravujú ľudí na zvyšovanie cien. Je za tým nárast cien energií a od apríla aj spotrebnej dane z alkoholu. Mnohí chcú stihnúť dať si vypáliť alkohol do konca marca. Páleničiari sa obávajú aj nárastu nelegálneho pálenia alkoholu.



Čítajte viac: https://myzilina.sme.sk/c/23127791/paleniciari-su-na-pokraji-kolapsu-obavaju-sa-nelegalneho-palenia-alkoholu.html

Ľuďom hrozia vysoké pokuty za nesprávne odhadzovanie snehu

Sneh sa hromadí vo dvoroch, na chodníkoch. Ľudia sa ho chcú čo najrýchlejšie zbaviť a vyhadzujú ho aj na cesty. Porušujú tým zákon a riskujú pokutu.



Čítajte viac: https://myliptov.sme.sk/c/23129463/ludom-hrozia-vysoke-pokuty-za-nespravne-odhadzovanie-snehu.html

Alkoholici ho ignorujú, no môže im zachrániť život. Suchý február má značný význam

Dokážem piť kontrolovane, alebo už mám sklony k alkoholizmu? Odpoveď môže dať Suchý február. Jeho podstatou je nepiť celý mesiac. Ak to človek nedokáže, mal by vyhľadať odbornú pomoc, hovorí klinická psychologička.

Čítajte viac: https://myzvolen.sme.sk/c/23128025/prax-ukazuje-ze-vacsinou-nedokazeme-objektivne-posudit-svoju-konzumaciu-alkoholu-hovori-klinicka-psychologicka.html

Neurológ: Dlhodobo neliečená migréna môže skončiť infarktom mozgu

Za migrénou môže byť aj epileptický syndróm či skleróza multiplex a spustiť ju môže aj čokoláda. Neurológ Marek Tarčák odporúča nepodceňovať bolesti hlavy a neodkladať vyšetrenie. Ak sa dlhodobo nelieči, môže prísť infarkt mozgu.



Čítajte viac: https://myturiec.sme.sk/c/23126447/neurolog-dlhodobo-neliecena-migrena-moze-skoncit-infarktom-mozgu.html

Drevná štiepka aj pelety zdraželi, obce kúriace biomasou bez pomoci štátu neprežijú

Vláda avizovala pomoc s energiami, no počíta len s elektrinou a plynom. Drahšie je drevo aj biomasa. Obce, ktoré kúria štiepkou či peletami sa do schémy kompenzácií nevošli. Starostovia tvrdia, že samosprávy to môže položiť.



Čítajte viac: https://mykysuce.sme.sk/c/23127725/ekologia-ide-bokom-na-obce-ktore-kuria-biomasou-stat-pri-kompenzaciach-zabudol.html

Podgurážení pacienti napádajú zdravotníkov na urgente. Z obavy volajú ochranku či políciu

Personál urgentného príjmu zažíva často vyhrotené situácie a k podnapitým pacientom neraz volajú políciu. Problémy s alkoholom má stále viac Slovákov. Krajina sa pridáva ku kampani Suchý február, ktorý má Česku dlhú históriu.

Čítajte viac: https://mylevice.sme.sk/c/23130755/podgurazeni-pacienti-napadaju-zdravotnikov-na-urgente-z-obavy-volaju-ochranku-ci-policiu.html

Objavili nové podzemné priestory, pripomínajú Demänovské jaskyne

Na Liptove objavili jaskyniari nové podzemné priestory v miestach, ktoré podľa ich slov nedávajú logiku.Prekvapila ich veľkosť a výzdoba siení, svojim charakterom pripomínajú Demänovské jaskyne. Výskum ešte bude pokračovať.

Čítajte viac: https://myliptov.sme.sk/c/23128950/objavili-nove-podzemne-priestory-pripominaju-demanovske-jaskyne.html

Úchvatný výhľad ženie ľudí na obrovskú haldu banskej šachty, dedina v horách je plná skvostov

Špania Dolina s výhľadom z haldy šachty Maximilián je veľkým lákadlom stredného Slovenska. Mnohí sem prichádzajú práve kvôli nemu a až v dedine sa dozvedia o Božom hrobe, ktorý je zmenšenou kópiou vyhľadávanej stavby v Jeruzaleme.

Čítajte viac: https://mynovohrad.sme.sk/c/23130362/uchvatny-vyhlad-zenie-ludi-na-obrovsku-haldu-banskej-sachty-dedina-v-horach-je-plna-skvostov.html

Na Orave objavili nové archeologické nálezisko

Na Orave objavili nové archeologické nálezisko. Našli sa vzácne mince aj predmety staré dvetisíc rokov. Archeológovia z obavy pred zlodejmi presné miesto zatiaľ nechcú prezradiť, spresnili, že ide o lokalitu v okrese Dolný Kubín.

Čítajte viac: https://myorava.sme.sk/c/23131290/na-orave-objavili-nove-archeologicke-nalezisko.html

Obec zachraňuje vzácny kaštieľ. Sokolovce chcú priľahlý park sprístupniť už čoskoro

Kaštieľ Sokolovciach bol roky zanedbaný, do areálu ľudia nahádzali obrovské množstvo odpadu. Do projektu obnovy národnej kultúrnej pamiatky sa rozhodla ísť obec s dobrovoľníkmi a kúpila ju i s exekúciami. Dnes bojujú o každé euro.



Čítajte viac: https://mytrnava.sme.sk/c/23130512/obec-zachranuje-vzacny-kastiel-sokolovce-chcu-prilahly-park-spristupnit-uz-coskoro.html