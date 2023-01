Šírenie nebezpečnej nákazy, presun žltého vrtuľníka na západ Slovenska, opakovanie komunálnych volieb

Pozrite si výber TOP správ z regiónov.

MY | TOP správy z regiónov

Newsletter TOP správy z regiónov vám každý týždeň prináša tie najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy z našich regionálnych webov MY o aktuálnom dianí v regiónoch celého Slovenska.

Zaplatili za tovar a nevedia sa domôcť práva. Na pofidérnych weboch prerobilo veľa Slovákov

Tvária sa ako klasický eshop, no tovar za lákavé ceny len sprostredkujú, zväčša z Číny. Na pofidérnych weboch prerobilo už veľa Slovákov. Podvodníci zneužívajú aj populárny online secondhand Vinted. Banka radí ako postupovať.



Čítajte viac: https://mynovezamky.sme.sk/c/23118591/tovar-zaplatili-a-nikdy-nevideli-na-pofidernych-eshopoch-prerobili-stovky-slovakov.html

Šírenie nebezpečnej nákazy potvrdili aj na strednom Slovensku

V okrese Rimavská Sobota, kde v nedávnej minulosti morová rana zasiahla aj veľkofarmu, opäť ulovili aj našli uhynuté diviaky, infikované infekčným vírusom. Pre ošípané znamená istú smrť.



Čítajte viac: https://mynovohrad.sme.sk/c/23119057/sirenie-nebezpecnej-nakazy-potvrdili-aj-na-strednom-slovensku.html

Okolie sa posmievalo, rodičia ponižovali. Až deti a strach o život ju presvedčili k zmene

Okolie sa posmievalo, rodičia ponižovali. Pri pôrode syna mala 150 kg a hrozil jej infarkt. „Deti a strach o život ma presvedčili ísť do Extrémnych premien,“ hovorí Soňa Šubjaková, vďaka programu schudla 60 kg a odbehla polmaratón.



Čítajte viac: https://myorava.sme.sk/c/23115234/okolie-sa-jej-posmievalo-rodicia-ju-ponizovali-az-deti-a-strach-o-zivot-ju-presvedcili-k-zmene.html

Železničná spoločnosť chce šetriť. Cestujúcich čaká nový poplatok

Od nového poplatku za kúpu lístka na vlak budú niektorí cestujúci oslobodení. Národný dopravca chce byť efektívnejší a motivovať ľudí k prechodu na online platby. V staniciach pribudnú aj nové predajné automaty.

Čítajte viac: https://mynovezamky.sme.sk/c/23117260/narodny-dopravca-chce-setrit-cestujucich-vlakom-caka-novy-poplatok.html

Vyše milióna Slovákov môže ostať bez koncovej nemocnice, v Martine pracujú na náprave

Martinskú nemocnicu zaradili do tretej kategórie, ak v nej zostane, 1,2 milióna obyvateľom severného Slovenska hrozí, že prídu o koncovú nemocnicu. Vedenie nemocnice so zaradením nesúhlasí.

Čítajte viac: https://myturiec.sme.sk/c/23118981/sever-slovenska-moze-ostat-bez-koncovej-nemocnice-v-martine-ale-pracuju-na-naprave.html

Vysoké preddavky na energie likvidujú rodinné firmy na Považí

Preddavkové faktúry na energie vyššie ako celoročné príjmy. Taká je realita v prípade niektorých podnikateľov, ktorí museli ukončiť svoju činnosť. Ak by napríklad pizzeria premietla cenu energií do jedla, pizza by stála 40 eur.



Čítajte viac: https://mypovazska.sme.sk/c/23119136/vysoke-preddavky-na-energie-likviduju-rodinne-firmy-na-povazi.html

Žltý vrtuľník splnil svoju misiu. Presunie sa na západné Slovensko

Čo špeciálne vybavený vrtuľník minulý rok mapoval na južnom Slovensku sa ľudia len domnievali. Distribučná spoločnosť, ktorá si ho objednala, je spokojná. Na oblohu nad západným Slovenskom ho vyšle tento rok znova.



Čítajte viac: https://mylevice.sme.sk/c/23118424/levice-zlty-vrtulnik-splnil-svoju-misiu-presunie-sa-na-zapadne-slovensko.html

Realitný maklér: Mladé rodiny budú musieť pri kúpe bytu zľaviť z nárokov

Drahšie hypotéky miešajú karty aj s realitným trhom v Trnave, klesli ceny najmä starších bytov. Predaje tých investičných takmer úplne zamrzli.

Čítajte viac: https://mytrnava.sme.sk/c/23118415/realitny-makler-mlade-rodiny-budu-musiet-pri-kupe-bytu-zlavit-z-narokov.html

Veľa Slovákov môže na hypotéku zabudnúť. Do čoho investovať v roku 2023

Slováci sa nadmerne zadlžujú. Veľa z nich si v roku 2023 nebude môcť dovoliť hypotéku. Analytik radí či úspory investovať alebo radšej splatiť väčšiu časť hypotéky. A oplatí sa investovať aj do akcií čínskych firiem, ktoré výrazne poklesli?



Čítajte viac: https://mynovezamky.sme.sk/c/23120289/vela-slovakov-si-hypoteku-nebude-moct-dovolit-do-coho-investovat-v-roku-2023.html

Lichtenštajnský investor stavia na Orave nový závod za desiatky miliónov eur

Firma z Lichtenštajnska investuje na Orave viac ako 60 miliónov eur do výstavby nového závodu na výrobu tepelných čerpadiel. Prácu v ňom nájde viac ako 400 ľudí. Na severe Slovenska tak pribudne ďalší veľký zamestnávateľ.



Čítajte viac: https://myorava.sme.sk/c/23118069/lichtenstajnsky-investor-stavia-na-orave-novy-zavod-za-desiatky-milionov-eur.html

Vrchol chrípkovej epidémie je ešte len pred nami, varujú odborníci. Ako sa naň pripraviť?

Odborníci varujú, že vrchol chrípkovej epidémie je ešte len pred nami. „Očkovanie proti chrípke sa odporúča ľuďom rizikových skupín, tehotným ženám a aj deťom od 6 mesiacov do 3 rokov,“ hovorí infektológ Ladislav Lužinský.



Čítajte viac: https://myzvolen.sme.sk/c/23120535/vrchol-chripkovej-epidemie-je-este-len-pred-nami-varuju-odbornici-ako-sa-nan-pripravit.html

V Dolnom Kubíne musia opakovať komunálne voľby

V Dolnom Kubíne nastala situácia, s ktorou nemal nikto skúsenosti. Systém pri radení kandidátov nebral do úvahy, že T je v abecede pred Ť. Preto si v obvode s dvoma tisíckami voličmi musia voľby zopakovať.

Čítajte viac: https://myorava.sme.sk/c/23121480/v-dolnom-kubine-musia-opakovat-komunalne-volby.html

Aktivisti suplujú vedenie obce, zrekonštruovali stáročné budovy za vlastné peniaze

Na začiatku boli dvaja, dnes ich je päťdesiat. V Kútoch aktivisti suplujú vedenie obce, už desať rokov sa činia, aby zachránili kultúru a tradície. Za vlastné peniaze zrekonštruovali stáročné budovy, vrátili ľuďom tradičné hody.

Čítajte viac: https://myzahorie.sme.sk/c/23118044/aktivisti-supluju-vedenie-obce-zrekonstruovali-starocne-budovy-za-vlastne-peniaze.html

Medvede zachytené fotopascami na východe naháňajú ľuďom strach

Na východnom Slovensku sa ľudia obávajú medveďov, ktoré zachytili fotopasce. Z ministerstva životného prostredia upozorňujú, že nie vždy ide o premnoženie. Predbežné výsledky sčítania naznačujú, že nárast populácie nie je veľký.



Čítajte viac: https://vychod.sme.sk/c/23119678/medvede-zachytene-fotopascami-na-vychode-nahanaju-ludom-strach.html

Vyzerala ako opitá, ľudia jej nepomohli. Kolabujúcu ženu zachránili až policajti

Žena mala zdravotné problémy na zastávke MHD, bojovala o život. Keďže vyzerala ako opitá, ľudia k nej boli ľahostajní. Lekár poukázal na to, že viaceré zdravotné problémy môžu vyzerať tak, ako keby ľudia boli pod vplyvom alkoholu.



Čítajte viac: https://myhornanitra.sme.sk/c/23119611/povazovali-ju-za-opitu-zena-v-prievidzi-vsak-bojovala-o-zivot-pomohli-mestski-policajti.html