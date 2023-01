Lyžiarske strediská zatvoria, obec ohromila zahraničných turistov, rýchlejšia doprava na juhu Slovenska

Prečítajte si výber TOP správ z regiónov.

TOP správy z regiónov

Newsletter TOP správy z regiónov vám každý týždeň prináša tie najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy z našich regionálnych webov MY o aktuálnom dianí v regiónoch celého Slovenska.

Orava hlási rekordne vysoké teploty. Ak neprimrzne, lyžiarske strediská zatvoria

Aj na Orave je extrémne teplo. V najchladnejšej dedine Slovenska, Oravskej Lesnej, padol osemdesiatročný rekord. Niektoré lyžiarske strediská už prerušili prevádzku, iným hrozí rovnaký osud



Je to boj o žiaka a kvalita klesá. Veľa školákov nezaujíma ich budúcnosť, tvrdí výchovná poradkyňa

Na Slovensku prebieha boj o žiakov. "Detí je málo a kvalita tak klesá. Niektoré z dnešných detí by za našich čias skončili možno učňovku a nie ako teraz, že idú aj na vysoké školy," hovorí študijná poradkyňa Michaela Porubská.

Prelomový rok pre hornú Nitru: O prácu prídu stovky ľudí, zmeny nastanú aj vo vykurovaní

V roku 2023 bude mať transformácia uhoľného regiónu horná Nitra najvážnejšie dôsledky. Úplný koniec ťažby hnedého uhlia sa stane realitou a o prácu príde tisíc ľudí. Bude to mať vplyv aj na spôsob zásobovania teplom a teplou vodou.



Na juhu Slovenska zmodernizujú železničné trate, doprava bude rýchlejšia. Inde sa predĺži

Na juhu Slovenska začína modernizácia dvoch tratí, vlaky po nich budú jazdiť rýchlejšie. Kým budú opravy hotové, treba rátať s výlukami. Tie začnú od pondelka aj na východe krajiny. Na iných tratiach sa zas cestovanie predĺži.

Na drobnej kotínskej minci objavili najstaršie písmo Liptova

Na družstevnom poli, ktoré je roky terčom aj hľadačov pokladov, stále nachádzajú pozostatky z dávno zaniknutého mesta. Absolútnou raritou je drobná minca. Našli na nej znaky a zistili, že ide o najstaršie písmo na území celého Liptova.

Bitka trvala aj 12 hodín. Pľul na ňu, kopal ju do rozkroku a znásilňoval

Životný príbeh o odvahe odísť o tyrana, alkoholika a drogovo závislého partnera. O nekonečných bitkách, pľuvancoch, urážkach a znásilneniach. Po narodení dcéry jeho agresia smerovala aj k nej, bil ju už keď mala dva týždne.



Ochranárom sa podarilo zastaviť dvadsať ohňostrojov v Národnom parku Nízke Tatry

Ochranárom sa podarilo zastaviť dvadsať ohňostrojov v Národnom parku Nízke Tatry. Na Donovaloch bola aktivita zábavnej pyrotechniky veľmi intenzívna. V dôsledku výbuchov zábavnej pyrotechniky v minulosti zahynulo 16 kamzíkov.



Po Silvestri ostala na uliciach spúšť. Ľudia pyrotechniku odpaľovali aj z detských autíčok

Mnohí ľudia si príchod nového roku bez pyrotechniky nevedia predstaviť. V niektorých častiach Prievidze ostala po Silvestri doslova spúšť. Ľudia pyrotechniku odpaľovali aj na detskom ihrisku z autíčok pre deti, ktoré tým zničili.



Logopedička: Niektoré diagnózy sa na dvoch ľuďoch prejavia absolútne inak

„Keď človeku zoberiete reč, narušíte mu tým vlastnú identitu. Niektoré diagnózy sa na dvoch ľuďoch prejavia absolútne inak,“ hovorí logopedička Ivana Beťková. V rozhovore priblížila prácu s dospelými a ich najčastejšie problémy.

Neobvyklá terapia: Klienti čakajú na autobus, ktorý nikdy nepríde

Zariadenie sociálnych služieb má v záhrade autobusovú zastávku s prístreškom, na ktorej žiadny autobus nestojí. Slúži ako terapia. Projekt má názov Čakáreň na minulosť. „Mnohí tu čakajú na svojich príbuzných, ktorých sa nikdy nedočkajú. Ale už to čakanie má pre nich význam,“ dopĺňa riaditeľka zariadenia Katarína Kozáková

Banskobystričan žije 20 rokov v Kanade. Tu som nikdy nezažil závisť alebo ohováranie, hovorí

Adrián sa udomácnil vo svojej vysnívanej krajine. Tvrdí, že na Slovensko by sa už nikdy nevrátil. "Kanaďania žijú svoj vlastný život, neriešia druhých ľudí. Nezažil som tu závisť alebo ohováranie," hovorí Adrián.



Porazila ochrnutie, hviezdila v televízii a napokon preslávila halušky v Čechách

„Kvôli dobe hovorili, že je to samovražda,“ tvrdí Ivana Malecová a napriek tomu si išla za svojim snom. Hviezdila v populárnej kuchárskej súťaži, porazila ochrnutie a založila podnik, ktorým preslávila slovenské halušky v Čechách. Prečítajte si zaujímavý rozhovor.

Slovenský Lišov objavujú aj zahraniční turisti. Odchádzajú ohromení

Pre mnohých je Lišov neočakávaným zážitkom. Po štyroch rokoch v tamojšom múzeu obnovili dom z roku 1887. Múzeum preslávilo aj okolo päťsto totemových masiek z celého sveta, vrátane päťtisícročnej masky z Egypta či masky Lady Gaga.



Dokumentarista chcel v Tadžikistane fotiť súťaž s mŕtvou kozou, našiel však niečo lepšie

"Vyzeralo to tam ako v 18. storočí. Ľudia však boli veľmi pohostinní," hovorí dokumentárny fotograf Marcel Rebro, ktorý sa vybral do Tadžikistanu. Chcel fotiť šport, v ktorom sa namiesto lopty používa telo mŕtvej kozy alebo ovce. Napokon našiel niečo lepšie, úradne neexistujúce osady. Zažil úžasné dobrodružstvá.



Švajčiarske električky na Horehroní už odviezli vyše tristo cestujúcich

Unikátnu Čiernohronskú železnicu prestavajú na Čiernohronskú elektrickú železnicu. Chcú ju zapojiť do integrovaného dopravného systému Banskobystrického kraja.



Prezidentka ocenila autorku, ktorej mladosť a tvorba sú späté s Levicami

Patrí k najprekladanejším slovenským autorkám, inšpirovala najmladšiu generáciu básnikov a poetiek a jej báseň čaká uložená v časovej schránke. Milu Haugovú ocenila prezidentka Pribinovým krížom.

Zničili ju plamene. Coburgovská šaľanda zatiaľ stále stojí len vďaka dobrodincom

Mnohí si mysleli, že historická budova, ktorá kedysi slúžila ako ubytovňa hámorníkov, je národnou kultúrnou pamiatkou. Po požiari sa však zistilo, že ňou nie je. Do zoznamu ju zapísali až pred pár dňami. Mohlo by to pomôcť pri jej obnove.



