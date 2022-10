Ceny nehnuteľností klesnú a nie je to dobrá správa, tínedžera brutálne napadli, lebo dal bozk kamarátovi

Prečítajte si výber TOP správ z regiónov.

MY | TOP správy z regiónov

Regionálne noviny MY vám každý týždeň prinášajú najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy z našich webov o aktuálnom dianí v regiónoch celého Slovenska.

Ďalšie násilie medzi deťmi: Školák skončil po útoku kovovou tyčou v nemocnici

V Kolárove došlo k potýčke medzi žiakmi súkromnej školy a ďalšou skupinkou detí. Incident prerástol až do fyzického násilia. Mladší chlapec udrel kovovou tyčou staršieho žiaka do temena. Ten skončil v nemocnici.



Čítajte viac: https://mynovezamky.sme.sk/c/23044134/brutalna-bitka-v-kolarove-chlapec-skoncil-po-utoku-ziaka-v-nemocnici.html

Podnikateľka sa roky tvári, že má škôlku. Úradne však neexistuje

Objavil sa prípad podnikateľky, ktorá už roky tvrdí na verejnosti i rodičom, že má škôlku a jasle. Redakcii však túto skutočnosť poprela. Neevidujú ju ani úrady. Množia sa nespokojní rodičia.



Čítajte viac: https://mytrnava.sme.sk/c/23037508/podnikatelka-sa-roky-tvari-ze-ma-skolku-uradne-vsak-neexistuje-a-rodicia-su-nespokojni.html

Tínedžera v Nitra napadli, lebo dal bozk kamarátovi. Predchádzali tomu homofóbne reči

V centre Nitry dokopali mladého muža kvôli tomu, že si dal bozk s priateľom. Leží v bratislavskej nemocnici, kde ho operovali. Polícia vec prešetruje ako podozrenie z trestného činu výtržníctva.



Čítajte viac: https://mynitra.sme.sk/c/23044942/mladika-v-nitre-dokopali-pretoze-si-dal-bozk-s-priatelom.html

Na severe Slovenska sa začínajú dve veľké rekonštrukcie ciest prvej triedy

Na severe Slovenska začínajú dve veľké rekonštrukcie ciest prvej triedy. Vodiči sa sťažujú na koordináciu prác, dôležité cesty sa opravujú takmer súčasne a dochádza k výrazným komplikáciám v prejazdnosti.

Čítajte viac: https://myliptov.sme.sk/c/23041524/na-severe-slovenska-zacinaju-dve-velke-rekonstrukcie-ciest-prvej-triedy.html

Realitný maklér: Ceny nehnuteľností klesnú a nie je to dobrá správa

Realitný maklér Radovan Pavlík vraví, že hoci ceny nehnuteľností budú klesať, nie je to dobrá správa pre kupujúcich, ani pre predávajúcich. Taktiež priblížil, prečo ceny klesnú a aký to bude mať dopad aj na nájomné bývanie.

Čítajte viac: https://mytrencin.sme.sk/c/23044713/ceny-nehnutelnosti-budu-klesat-urokove-sadzby-vsak-porastu.html

V Banskobystrickom kraji našli infikované kuracie prsia. Vypredali sa

Pracovníci Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR upozorňujú na nevyhovujúci výrobok, konkrétne kuracie prsia chladené. Našli ho počas kontroly jednej z predajní na Horehroní. Obsahoval baktérie, ktoré môžu spôsobiť aj vážne zdravotné problémy.

Čítajte viac: https://mynovohrad.sme.sk/c/23043303/v-banskobystrickom-kraji-nasli-infikovane-kuracie-prsia-vypredali-sa.html

Lyžovačky na Slovensku zdražejú, silvestrovské termíny sa míňajú

Lyžovačka bude túto sezónu drahšia, zhodne to potvrdzujú lyžiarske strediská na strednom Slovensku. Všetky sa už pripravujú na nadchádzajúcu zimnú sezónu a do svojich cenníkov postupne premietajú aktuálne zdražovanie.



Čítajte viac: https://myzvolen.sme.sk/c/23044788/lyzovacky-zdrazeju-silvestrovske-terminy-sa-minaju.html

V Žiline sa naposledy rozlúčili s Jurajom Vankuličom, obeťou útoku pred barom Tepláreň

Prebehla posledná rozlúčka s Jurajom Vankuličom. Bol jednou z obetí strelca pred kaviarňou Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave. Teroristický čin viacerých prinútil k tomu, aby boli aktívnejší za obhajobu práv LGBTI+ ľudí.



Čítajte viac: https://myzilina.sme.sk/c/23044315/je-to-neospravedlnitelny-cin-v-ziline-sa-rozlucili-so-zavrazdenym-jurajom-vankulicom.html

Rastúce ceny nútia ľudí prehodnotiť nákup lokálnych potravín

Rastúce ceny nútia ľudí prehodnotiť nákup lokálnych potravín. Ešte vyššie ceny energií môžu drobných výrobcov zlikvidovať. „Ak si budú musieť ľudia vybrať medzi teplom a šunkou odo mňa, vyberú si to prvé,“ bojí sa mäsiar z Oravy.



Čítajte viac: https://myorava.sme.sk/c/23040144/vyrobcovia-potravin-dvihaju-ceny.html

Mám platiť rodičom za to, že sa o mňa nestarali? Tento zákon je o politikoch, nie o ľuďoch, tvrdí nespokojná dcéra

O Janu a jej súrodencov sa rodičia nestarali. Rodičovský bonus vníma ako ďalšiu ranu a nechce prispievať na alkohol pre rodičov. Pri zmienke o odmietnutí vyplácania sa stretla s odsúdením okolia.



Čítajte viac: https://mypovazska.sme.sk/c/23045650/mam-platit-rodicom-za-to-ze-sa-o-mna-nestarali-tento-zakon-je-o-politikoch-nie-o-ludoch-tvrdi-nespokojna-dcera.html

Poliaci s výstavbou finišujú, Slováci stagnujú. Na Kysuciach kolabuje doprava

Poliaci a Česi finišujú, Slováci stagnujú. Na Kysuciach kolabuje doprava a po dostavbe úsekov v susedných štátoch sa situácia ešte viac skomplikuje. Sľubovaná diaľnica, ktorá má byť súčasťou koridoru TEN-T, je v nedohľadne.



Čítajte viac: https://mykysuce.sme.sk/c/23039356/poliaci-s-vystavbou-finisuju-slovaci-stagnuju-na-kysuciach-kolabuje-doprava.html

Žltý vrtuľník monitoruje v Nitrianskom kraji. Ľudia sa pýtajú, čo sleduje

Nalietava nízko nad domami a vracia sa opakovane. Špeciálne upravený vrtuľník vídajú obyvatelia vo viacerých okresoch. O tom, čo mapuje, sa ľudia len dohadujú. Nám sa podarilo zistiť, aký je jeho účel.



Čítajte viac: https://mylevice.sme.sk/c/23045958/zlty-vrtulnik-monitoruje-v-nitrianskom-kraji-ludia-sa-pytaju-co-sleduje.html

Pridali robotníkov. Obnovu mosta v Hlohovci chcú dokončiť do budúceho leta

Do prác na obnove mosta v Hlohovci zapojili viac robotníkov. Autá cez most pustia už koncom novembra. O návrate nákladnej dopravy rozhodnú skúšky zaťažiteľnosti. Most má byť hotový v lete budúceho roka.



Čítajte viac: https://mytrnava.sme.sk/c/23043232/pridali-robotnikov-obnovu-mosta-v-hlohovci-chcu-dokoncit-do-buduceho-leta.html

Lovci mamutov tu mali sezónnu stanicu. Archeológovia sa do lokality vracajú znova

V dobe ľadovej sa v lokalite dnešných Topoľčian zdržiavali lovci mamutov. Pod mestským cintorínom našli stopy po vyhynutom zvierati aj stredoveké osídlenie. Začínajúci sa archeologický výskum už má prvé poznatky.

Čítajte viac: https://mytopolcany.sme.sk/c/23045059/lovci-mamutov-tu-mali-sezonnu-stanicu-archeologovia-sa-do-lokality-vracaju-znova.html

Štyri mesiace po požiari sa ľudia vrátili do bytovky v Handlovej, majú zmiešané pocity

Štyri mesiace po požiari sa desiatky ľudí vrátili do bytovky v Handlovej. Niektorí majú zmiešané pocity, trauma stále pretrváva. Škody sú zatiaľ vyčíslené na 460-tisíc eur. Poisťovňa z týchto peňazí uvoľnila dve tretiny.

Čítajte viac: https://myhornanitra.sme.sk/c/23042034/styri-mesiace-po-poziari-sa-ludia-vratili-do-bytovky-v-handlovej-maju-zmiesane-pocity.html

Prelomový materiál zo startupu z USA už zachraňuje životy aj v Banskej Bystrici

Lekári z banskobystrickej nemocnice boli medzi prvými v strednej Európe, ktorí na liečbu pacientky s aneurysmou brušnej aorty použili najnovší polymérový materiál s tvarovou penou. Vyvinul ho startup v americkom Silicon Valley.



Čítajte viac: https://mybystrica.sme.sk/c/23043957/banska-bystrica-pri-operacii-pouzili-prelomovy-material-zo-startupu-z-usa.html

Smrť sa tabuizuje. Halloweenske zdobenie domov bude čoskoro aj u nás, hovorí etnologička Nádaská

Dva prastaré kresťanské sviatky označované názvom Dušičky majú korene v predkresťanskom období. Väčšej obľube sa však momentálne teší oslava Halloweenu, ktorý do Ameriky priniesli anglickí Kelti a osvojila si ho Cirkev Satanova.

Čítajte viac: https://mynitra.sme.sk/c/23042949/dusicky-slavili-stari-slovania-aj-kelti.html

Klinická psychologička: Mladí ľudia horšie znášajú frustráciu

Každý z nás prechádza v živote aj ťažšími chvíľami. Odbornú pomoc je dobré vyhľadať v prípade, že naše nepriaznivé psychické rozpoloženie trvá už dlho a začína zasahovať do nášho bežného fungovania, hovorí klinická psychologička.



Čítajte viac: https://myzvolen.sme.sk/c/23032158/klinicka-psychologicka-nemozeme-nikoho-nutit-prijat-pomoc.html