Núti vás zamestnávateľ podať výpoveď? Oklamali vás vlastné deti? Advokát radí, čo robiť

Na čitateľské otázky odpovedajú experti z advokátskej kancelárie v rámci našej pravidelnej rubriky Právna poradňa.

Na otázky čitateľov odpovedajú: JUDr. Silvia Tatarková (advokátka), Bc. Dominik Staš (právny asistent) a Bc. Michaela Karasová (právny asistent) z Advokátskej kancelárie Silvia Tatarkovej v Martine.

Som pracujúca dôchodkyňa. Mám 63 rokov. Zamestnávateľ chce, aby som podala výpoveď - odchod do dôchodku. Ja som ešte neplánovala odísť. Navrhla som zamestnávateľovi, že podpíšem výpoveď, keď mi ju dajú oni. S tým nesúhlasia, museli by mi vyplatiť päťmesačné odstupné. Oni navrhujú, aby som dala výpoveď ja a dajú mi odmenu ako odstupné, ale skoro o dva platy menej. Ak nebudem súhlasiť s výpoveďou, pri spôsobe, ako to funguje v našej práci, ma skôr či neskôr donútia odísť aj samu a bez akýchkoľvek prostriedkov. Ako mám postupovať?

V prípade, že zamestnávateľ chce, aby ste dali výpoveď a nechce vám ju dať on, je dôvodné sa domnievať, že vám nechce vyplatiť odstupné, tak ako píšete. Preto odporúčame, aby ste výpoveď nepodávali a počkali či vám ju dá zamestnávateľ.

Nie je zrejmé, z čoho usudzujete, že vás skôr či neskôr donútia odísť aj samú a bez akýchkoľvek prostriedkov.

Koniec koncov chápeme, že do roboty sa nemá chodiť so strachom a obavami, no na druhej strane nevieme si dostatočne predstaviť, prečo by ste mali podpísať dohodu a dobrovoľne sa vzdať nárokov, ktoré vám patria.

Zamestnávateľ nedisponuje právnym prostriedkom, ktorým by vás k podpisu dohody donútil.

Vaše minimálne nároky garantuje Zákonník práce a zamestnávateľ tieto nároky musí rešpektovať. Čokoľvek vám bude dané k podpisu, treba si dokumenty riadne prečítať a porovnať s nárokmi, ktoré máte v Zákonníku práce garantované.

Chcela by som kúpiť byt pre mamu. Chcem, aby bola kupujúcou a jedinou vlastníčkou, napriek tomu, že mám aj otca a rodičia majú v manželstve bezpodielové vlastníctvo. Potrebujeme na to súhlas otca? Čo všetko musíme spraviť, aby byt mohol byť len maminým majetkom bez otcovho nároku naň? Čo bude s bytom v prípade maminho úmrtia?