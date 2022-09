Zraniteľnosť a dôverčivosť seniorov zneužívajú podvodníci aj vlastní príbuzní

Advokáti radia, ako sa môžu dôchodcovia brániť pred zlým zaobchádzaním a nekalými praktikami.

V článku sa dočítate: Ako neprísť na podvodných predvádzacích akciách o celoživotné úspory

Aké majú súrodenci práva a povinnosti v prípade, že treba opatrovať nevládnych rodičov

Čo robiť, ak súrodenec zneužíva rodičovu dôverčivosť a oberá ho o peniaze

Ako opatrovať psychiatrického pacienta v rodine bez toho, aby sa na vás nepreniesli jeho dlhy a problémy

Na otázky čitateľov odpovedajú: JUDr. Silvia Tatarková (advokátka), Mgr. Roman Straka (právnik), Bc. Alexander Fiačan (právny asistent) a Dominik Kmeť (právny asistent) z advokátskej kancelárie Silvie Tatarkovej v Martine.

Moja psychicky chorá sestra – dôchodkyňa sa zúčastnila na predvádzacej akcii. Pozvánku dostala na zabíjačkové hody. Autobus účastníkov odviezol do kultúrneho domu v jednej vzdialenej obci a tam im predvádzali hrnce, indukčnú platňu, mixér a podobne. Samozrejme, že tam sestra chcela nakúpiť rôzne nepotrebné veci. Predajcovia si od nej zobrali občiansky preukaz a vypísali na ňu zmluvu, že bude platiť 24 mesiacov po 50 eur. Nakoniec jej tovar nedali z dôvodu, že má nízky dôchodok. Zvažovali možnosť na splátky a povedali, že sa ozvú. Prišla domov s tým, že nemá nič, len podpísala zmluvu, no nedali jej žiadnu kópiu. Samozrejme, hneď som pochopila, že zrejme ide o podvod. Čo sa s tým dá robiť? Ako môže odstúpiť od zmluvy? Máme to ísť nahlásiť na políciu alebo máme čakať, či sa predajcovia ozvú? Chceli by sme predísť stratám.

Občiansky preukaz je veľmi dôležitý preukaz, ktorý nosíme všade so sebou a strážime si ho doslova ako oko v hlave. Obsahuje totiž citlivé údaje o ich majiteľovi a v prípade straty by ho rôzni špekulanti vedeli zneužiť, preto je veľmi dôležité neposkytovať ho cudzím osobám.

Ilustračná fotografia. (zdroj: freepik.com)

Môžete podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pričom opíšete situáciu, ktorá sa odohrala, miesto a ďalšie dôležité informácie, čím varujete pred touto nekalou praktikou aj iných občanov. Zmluva je z právneho hľadiska právnym úkonom. Právny úkon je prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv a povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú (§ 34 Občianskeho zákonníka).

Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný. Zo skutočností vami opísaných mám za to, že tento právny úkon nespĺňal najmä podmienku vážnosti, a to z dôvodu, že právny úkon nie je urobený vážne vtedy, ak je z okolností zrejmé, že konajúci subjekt nechcel svojím prejavom vôle spôsobiť právne účinky, ktoré s takýmto prejavom vôle právne predpisy spájajú. Javí sa teda, že predajcovia určite nechceli uzavretou zmluvou spôsobiť predaj a kúpu, ich hlavným zámerom bolo vykonať podvod, preto máme za to, že zmluva bola neplatná.

Pri vašom opise nás zarazila aj časť otázky o psychicky chorej setre, nakoľko v rámci všeobecnej prevencie a prechádzaniu takýchto konaní u ľudí, ktorý sú chorí, alebo z dôvodu vysokého veku, kde je miera bežnej ostražitosti už mimo bežného rámca, je potrebné vykonať potrebné úkony z hľadiska ich prípadného obmedzenia spôsobilosti na právne úkony. K otázke ich zdravotného stavu sa bude vyjadrovať lekár, ktorý vie zhodnotiť ich zdravotný stav a v náväznosti na to súd môže obmedziť spôsobilosti na právne úkony.

Rodičia - dôchodcovia, ktorí potrebujú pomoc a opateru, majú dve dospelé deti. Len jedno však svojim rodičom pomáha, druhé ich ignoruje. Ukladá nejaký zákon povinnosť všetkým potomkom podieľať sa na opatrovaní rodičov, keď to potrebujú? Prípadne má opatrujúci potomok právny nárok od toho druhého požadovať finančný príspevok, pokiaľ sa súrodenec odmieta podieľať na opatrovaní rodičov? Ak áno, akým spôsobom je možné toto právo vymôcť?