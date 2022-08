Podvodníci a šmejdi číhajú na obete na každom kroku. Vyhnite sa im

Skryté vady na ojazdenom aute, podvodní chovatelia zvierat, nedostatočne prečítané kúpne zmluvy či neznámi ľudia na internetovej zoznamke môžu ľudí obrať o mnoho peňazí. Ako podvody odhaliť a vyhnúť sa im?

V článku sa dočítate: Ako vymáhať peniaze od predajcu za skryté vady na ojazdenom aute?

Ako postupovať pri prevode peňazí do zahraničia podvodníkovi?

Na čo si dať pozor v kúpnej zmluve na repasovaný notebook, aby ste sa vyhli problémom?

Ste obeťou vydierania zo strany internetových podvodníkov? Prečítajte si, ako postupovať

Na otázky čitateľov odpovedajú: JUDr. Silvia Tatarková (advokátka), Bc. Dominik Staš (právny asistent), Bc. Dominik Kmeť (právny asistent) a Bc. Michaela Karasová (právny asistent) z advokátskej kancelárie Silvie Tatarkovej v Martine.

Kúpil som auto od fyzickej osoby, ktoré má veľa skrytých závad a predávajúci nechce na žiadnu opravu prispieť. Nijako tento problém neupravuje ani zmluva, ktorú sme obaja podpísali. O závadách mi však vopred nepovedal, napriek tomu, že už na aute museli byť, pretože som ich zistil takmer okamžite po kúpe. Preto si myslím, že ma pri predaji zavádzal a mal by sa finančne podieľať na ich odstránení. Ako mám postupovať?

Predpokladáme, že ste nadobudli vlastníctvo motorového vozidla prostredníctvom kúpnej zmluvy, podľa Občianskeho zákonníka. V takom prípade máte právo uplatniť si zodpovednosť za vady predanej veci.

Ak predávajúci vopred vedel, alebo mohol vedieť o skrytých vadách na predmete kúpnej zmluvy, je povinný vás ako kupujúceho na vady upozorniť. V prípade, že ste neboli oboznámený zo strany predávajúceho pred kúpou tovaru o vadách, vzniká vám ako predávajúcemu právo na uplatnenie primeranej zľavy z kúpnej ceny vozidla.

Treba si však ale uvedomiť jednu dôležitú vec, a to, že ste kupovali predpokladáme staršie jazdené vozidlo. Nemôžete očakávať, pokiaľ kúpite auto s najazdenými desiatkami tisíc kilometrami, že auto bude ako nové. Preto vám doporučujeme, aby ste vec riešili jednak s nejakým servisným technikom a potom s advokátom, aby bolo nesporné čo je a nie je skrytá vada podľa vašich predstáv a čo je podľa zákona.

Neraz sa stáva, že auto kúpite a po pár kilometroch jazdy vám odíde súčiastka, ale je to z dôvodu bežného opotrebenia, s čím treba pri jazdených vozidlách rátať. Iná bude situácia ak niekto deklaruje, že auto nebolo búrané a ukáže sa, že to nie je pravda.

Keďže nie je z vašej otázky zrejmé, aký typ závad máte na mysli, nevieme sa vám konkrétne bližšie vyjadriť. Samozrejme, akonáhle ste problém zistili, treba konať, pretože je veľmi dôležitý aj časový moment na uplatnenie vášho práva kupujúceho voči predávajúcemu.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má vec v čase odovzdania a je povinný na ne kupujúceho upozorniť. Ak by vyšla nejaká najavo dodatočne, teda už po odovzdaní vozidla, predávajúci za ňu zodpovedá vtedy, že by existovala už v čase odovzdania veci a túto skutočnosť musí preukázať kupujúci.

Taktiež by ste mohli poukázať na skutočnosť v zmysle §499 Občianskeho zákonníka, ktorý hovorí o zodpovednosti, že vec má v čase plnenia vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé.

Predpokladáme teda, tak ako sme vyššie uviedli, že sa môže jednať o staršie vozidlo a je teda zrejmé, že možnosť výskytu vád bude v tomto prípade vyššia ako v porovnaní s novým autom.

Na internetovej zoznamke som si písal so ženou, ktorá naše stretnutie podmienila tým, že jej pošlem svoju intímnu fotografiu. Spravil som to. Potom už nereagovala a aj zmazala účet. Dnes mi volala rozhorčená žena, že som túto fotku poslal na mobil jej malého syna a že podáva na mňa trestné oznámenie za šírenie pornografie deťom. Hneď na to mi z utajeného čísla volal muž, ktorý sa predstavil ako policajný plukovník a oznámil mi, že trestné oznámenie bolo na mňa skutočne podané a že buď sa mám pripraviť na súdny spor, alebo sa mimosúdne dohodnem s tou ženou, aby podanie zrušila. Tak som jej vyplašený zavolal, čo by chcela. Postupne to vyšlo na všetko, čo mám. Nechcem prísť o celoživotné úspory, ako mám postupovať?