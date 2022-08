Keď sa so susedom nedá dohodnúť: Advokáti radia, ako postupovať v prípade sporov

Susedské spory môžu narobiť mnoho nepríjemností, veľa ľudí zažíva so susedmi doslova peklo. V poradni MY novín prezradíme, ako ich riešiť

V článku sa dočítate: Ako sa vysporiadať so susedom, ktorý dymom z cigariet neustále obťažuje celú bytovku?

Susedia si na mestskom pozemku pred bytovkou postavili altánok, v ktorom celé leto popíjajú a rušia nočný pokoj? Čo s tým?

Majiteľ domu si postavil smetné nádoby na komunálny odpad pod susedovo okno. Kto je v práve?

Ako sa dostať k žumpe, ktorá je na pozemku suseda, ktorý ho odmieta predať?

Na otázky čitateľov odpovedajú: JUDr. Silvia Tatarková a Miroslav Mazúch Mazúch z advokátskej kancelárie Silvie Tatarkovej v Martine

S.Tatarková (zdroj: Archív: AK)

Bývame v rodinnom dome v ktorom sú 3 byty + 1 apartmán (je to tak spravené, aby nemusel byť bytový správca). Bývame na prvom poschodí s balkónom. Na prízemí rovno pod naším balkónom je byt so záhradkou, na ktorej sused stále fajčí a dym z cigariet ide priamo do nášho bytu, keďže máme balkón so strieškou a pod ňou sa to všetko kumuluje. Nemôžme kvôli tomu vetrať ani spávať. Snažili sme sa so susedom porozprávať, no nemá záujem sa dohodnúť. Tvrdí, že je to jeho terasa a môže si na nej robiť, čo chce. Snažili sme sa to riešiť aj s majiteľom bytu, keďže susedia sú podnájomníci, no neúspešne. Ako ešte môžeme postupovať?

Z ustanovení Občianskeho zákonníka je zrejmé, že konanie vášho suseda je možné za splnenia určitých podmienok označovať pojmom právnej teórie ako imisiu. Konkrétne Občiansky zákonník ustanovuje, že vlastník veci je povinný sa zdržať všetkého čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného vlastníka. Medzi imisie, ktoré Občiansky zákonník demonštratívne vypočítava, je aj obťažovanie dymom nad mieru primeranú pomerom. Pre posúdenie, či ide o protiprávny stav je nevyhnutné na základe konkrétnej situácie určiť, či dané konanie vášho suseda je nad mieru primeranú pomerom. Pri určovaní primeranej pomerom je nevyhnutné prihliadať aj na nutnosť strpenia určitých bežných činností v

susedských vzťahoch,

Právne predpisy ustanovujú viaceré spôsoby ochrany vašich práv, ak sa domnievate, že uvedený stav je skutočne protiprávny, t. j. nad mieru primeranú pomerom.

Vašou prvou možnosťou, ktorá vyplýva z ustanovení Občianskeho zákonníka je obrátiť sa na obec, ktorá je oprávnená predbežne zakázať zasahovanie do vašich práv alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav.

M. Mazúch (zdroj: AK)

Okrem uvedenej možnosti máte zákonnú možnosť obrátiť sa aj na súd prostredníctvom žaloby. Keďže v predmetnej veci ide nevyhnutne o negatórnu žalobu, musíte vo výrokovej časti žaloby žiadať súd o to, aby sa váš sused zdržal protiprávnych zásahov do vášho vlastníckeho práva. V žalobe je nutné uviesť presvedčivé argumenty, ktoré preukážu, že konanie vášho suseda v tomto prípade jednoznačne prekračuje mieru primeranú pomerom. Za predpokladu, že súd vo vašom prípade rozhodne o tom, aby sa váš sused zdržal obťažovania, takéto rozhodnutie je vykonateľné aj prostredníctvom exekúcie.

Poslednú možnosť upravuje zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Za predpokladu, že váš sused zasahuje do vlastníckych práv ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov tak, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastníckeho práva tým, že sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov, porušuje dobré mravy alebo neplní povinnosti uložené súdom, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome nariadiť predaj bytu.

Máme problém so susedmi, ktorí si pred vchodom paneláka na mestskom pozemku postavili altánok, v ktorom trávia celú letnú sezónu a denne tam popíjajú do večerných hodín. Chceli by sme, aby altánok zrušili. Ako máme postupovať?