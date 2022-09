Nová poradňa: Spýtajte sa anonymne, na vaše otázky odpovedá psychologička

Trápia vás úzkosti či depresia? Neviete sa vysporiadať so samotou či naopak prílišnou pozornosťou okolia? Netušíte, ako sa pohnúť ďalej po rozvode? Spýtajte sa v našej bezplatnej psychologickej poradni.

Na čitateľské otázky odpovedá klinická psychologička a koučka Mgr. Zuzana Šofraneková.

Psychologička a koučka Zuzana Šofraneková. (zdroj: archív ZŠ)

Moja mama je 78-ročná pani a už roky trpí úzkosťami a depresiou. Jediné, čo od psychológa dostáva, sú lieky. Aké máme možnosti pre ňu vybaviť aj inú terapiu? Na koho sa obrátiť? A aký typ pomoci odporúčate? Je možné nájsť terapiu hradenú zdravotnou poisťovňou? Skúsila online terapiu, ale tá bola neefektívna. Chodíme za mamou tak často, ako je to možné, ale my, jej deti, nie sme psychológovia.

V tomto momente je dôležité rozlišovať klinického psychológa a psychiatra, čo si mnoho ľudí pletie kvôli názvom. Psychiater je lekár, špecialista na psychické ťažkosti, ktorý predpisuje lieky (pravdepodobne ste navštívili jeho). Klinický psychológ je špecialista, ktorý sa venuje psychodiagnostike a rozhovorom. Psychológovia lieky nepredpisujú.

Mnoho klinických psychológov má aj psychoterapeutické vzdelanie, čo znamená, že sa venujú psychoterapiám. Odporúčam, aby ste s mamou navštívili klinického psychológa, resp. psychoterapeuta. Psychoterapie sú hradené zdravotnou poisťovňou, ale nie všetci odborníci sú zazmluvnení, preto sa na to dopredu opýtajte. V opačnom prípade cena za psychoterapiu sa pohybuje cca 30-60 eur...

Depresia má rôzne stupne závažnosti. Vždy je vhodné navštíviť psychiatra, aby posúdil, nakoľko je nutná psychofarmakologická liečba. Vy ako rodina môžete byť nápomocní podporou a pochopením. Často sa stretávame s tým, že rodina sa snaží situáciu „nadľahčovať“, neberie vážne či dokonca neverí blízkemu, že depresiu či úzkosť skutočne prežíva. Niekedy sa ho snažia presvedčiť, že sa nemá prečo cítiť zle, alebo ho začnú porovnávať s niekým iným, kto je na tom horšie.

Nič z toho nepomáha, dokonca to môže situáciu zhoršiť. Niekedy je lepšie len vypočuť, nekomentovať, neargumentovať a vyjadriť plnú podporu a lásku. Zároveň by som sa opýtala jej, čo by od vás potrebovala, ako by ste jej mohli pomôcť. Keď sa stav stabilizuje, riešila by som s ňou a psychoterapeutom, čo v živote zmeniť, aby sa tieto stavy nevrátili. Dôležitá je tiež zdravá životospráva, pravidelný spánok a pohyb. Mamičke želáme skoré uzdravenie.

Vedeli by ste mi poradiť, ako robiť veci lepšie bez odbiehania? Pochádzam z rodiny, kde boli ´multitasking´ a zmena programu veľmi časté. Na jednej strane je to v poriadku, ale potrebovala by som sa zlepšiť v rutinných veciach, naučiť sa neodbiehať od práce alebo od hry s deťmi. Príde mi, že niekedy neviem dlhodobo udržať pozornosť. Ďakujem.