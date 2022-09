Brutálny vrah chce slobodu, štát nepozná hranicu chudoby, referendum o vojenskej základni USA

Prinášame výber TOP správ z regiónov.

MY | TOP správy z regiónov

Regionálne noviny MY vám každý týždeň prinášajú najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy z našich webov o aktuálnom dianí v regiónoch celého Slovenska.

Slovenka žijúca v USA: Nechápem, ako Slováci dokážu vyžiť z toho, čo zarobia

Seničanka Danka žije v USA už 8 rokov. Skúšala sa aj vrátiť a žiť znova na Slovensku, ale ako sama hovorí: „Nechápem, ako Slováci dokážu vyžiť z toho, čo zarobia a ešte si majú kúpiť dom alebo platiť nájom.“



Detská lekárka: Neexistuje žiadny zázračný sirup, ktorý by zaručil, že dieťa bude zdravé

Lekárka upozorňuje, že na imunitu má vplyv aj prispôsobivosť dieťaťa. To, ktoré chodí do škôlky rado je podstatne menej choré ako škôlkar, ktorý zle psychicky znáša nástup do zariadenia. Chemické vitamíny nenahradia zdravú stravu.

V Sliači spoja voľby s referendom o vojenskej základni USA

V Sliači sa bude konať referendum o vojenskej základni USA. „Nech nerozhodujú politici, ale občania,“ tvrdí Iniciatíva pre Sliač na margo referenda s tým, že obyvateľov v Sliači ubúda, aj kvôli strachu z vojakov cudzích armád.

Slovenku najprv týrali, potom ju predali na prostitúciu. Sestre pomohla utiecť z háremu

Moji rodičia žili, ale pre mňa boli ako mŕtvi. Ak sa o vás rodičia starajú, vážte si to,“ hovorí Klaudia, ktorú najprv týrali, potom ju predali na prostitúciu. Sestre pomohla utiecť z háremu, za čo ju chceli Arabi zabiť.



Školská psychologička: Rodičia skôr hovoria, počúvať však zabúdajú

"Už prváci sú preťažení množstvom aktivít v škole, aj mimo nej," hovorí školská psychologička Martina Kuis s tým, že rodičia skôr hovoria, deti však počúvať zabúdajú. Zároveň radí, ako s deťmi hovoriť o zmenách po nástupe do školy.



Štát tvrdí, že nevie, kto je na Slovensku chudobný, hovorí odborník

Štát nevie presne určiť, kto je na Slovensku chudobný, pretože nemáme definovanú národnú hranicu chudoby potrebnú kvôli pomoci. Pomyselnou hranicou je životné minimum, ale podľa odborníka je táto suma žalostne nízka.



V Rooseveltovej nemocnici operujú pomocou robota prevažne karcinóm prostaty

Rakovina prostaty nemusí nevyhnutne znamenať inkontinenciu a stratu erekcie, hovorí lekár Rooseveltovej nemocnice Vladimír Baláž. Ako jediní ju na Slovensku operujú pomocou robota. Metódu slovenskí lekári učia maďarských.

Desíme sa toho. Školy varujú pred enormným zdražovaním, dištančnú výučbu nechcú

Školy varujú pred enormným zdražovaním energií. Riaditelia by neradi prešli na dištančnú výučbu, problémy tak postihli aj množstvo rodičov školákov. Škody spôsobené energokrízou budú musieť školy sanovať na úkor svojho rozvoja.



Stredná škola odmietla mimoriadne nadaného študenta pre jeho diagnózu

Stredná škola v Bratislave mala veľký záujem prijať nadmerne nadaného študenta, až kým nezistili, že má Aspergerov syndróm. Podľa psychologičky je takýto prístup nebezpečný. Riešenie však zatiaľ neexistuje.

Primátor Trnavy Bročka: Názory, že ideme zničiť jarmok, sa nepotvrdili, niektorí ľudia iba šírili paniku

V Trnave sa rozhodli pre zaujímaví prístup k tradičnému jarmoku. Radnica dala na jarmoku stop všetkým komerčným predajcom, zelenú dostali iba remeselníci, ktorí dokázali namieste priamo ukázať svoje remeslo. Zisk z jarmoku tak klesol a mesto ho muselo dotovať. Primátor Bročka je ale spokojný: „Názory, že ideme zničiť jarmok, sa nepotvrdili.“



Na začiatku bola mamou s dvoma hendikepovanými deťmi, dnes otvára špičkové centrum

Mária je mamou dvoch ťažko zdravotne znevýhodnených detí. Kvôli liečbam a rehabilitáciám s nimi musela chodiť po celom Slovensku. Stačil jeden impulz a rozhodla sa postaviť centrum pre takéto deti vo svojom meste, v Prešove.

Za hromadným úhynom rýb na Liptove môže byť vypúšťanie žúmp

V potoku na území Liptovskej Teplej desiatky pstruhov. Rozbory vody ukázali znečistenie, za úhynom je pravdepodobne vypúšťanie žúmp do potoka. Inšpekcia životného prostredia chystá kontroly.



Mladej krupiérke brutálne podrezal hrdlo, teraz sa chce dostať na slobodu

Brutálny vrah Róbert Ďurina, ktorý pred rokmi podrezal mladú krupiérku, sa chce dostať na slobodu. Okresný súd rozhodol o jeho prepustení, prípad sa tak dostal na stôl krajského súdu v Banskej Bystrici.



ŠPORT

Keď bolo treba, volejbalová legenda Michal Masný sa pohádal aj so šéfom federácie (rozhovor)

Volejbalová legenda Michal Masný prednedávnom ukončil bohatú aktívnu kariéru. V reprezentácii, ktorú dlhé roky viedol ako kapitán, odohral 206 zápasov. Keď bolo treba, pohádal sa aj so šéfom federácie.



Tréner HKM Zvolen: Keď legionári nebudú podávať požadované výkony, budú mať problém

„Povolených 7 legionárov je na takúto ligu veľa,“ hovorí v otvorenom rozhovore pred novou sezónou tréner HKM Zvolen, Peter Oremus. Okrem iného pochválil aj niektorých mladíkov a prezradil, v čom bude najväčšia sila tímu.



