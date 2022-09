Slovenský národ v úpadku, vyšší počet medveďov, tri roky väzenia za komentár na Facebooku

Prinášame výber TOP správ z regiónov.

Máme desať minút na podpis, potom vám prestane poistka platiť. Ďalšia metóda špekulantov

Seniori sú napriek osvete stále dôverčiví. Aktuálny prípad z Považia, kde sa podvodníčka snažila dôchodkyni vsugerovať, že do desiatich minút musí podpísať zmenu poisťovne, inak zostane nepoistená. Podvod prekazila jej vnučka.

Napísal, že Ukrajincov treba zmasakrovať. Dídžeja z Partizánskeho už rieši polícia

Napísal, že Ukrajincov treba zmasakrovať. Nenávistným komentárom dídžeja z Partizánskeho, ktorý sa chválil šikanou spolupracovníkov z Ukrajiny, sa už zaoberá polícia. Mužovi v prípade dokázania viny hrozia až tri roky väzenia.

Predbežnej analýze o medveďoch na Podpoľaní neveria, spolitizovanie témy odmietajú

Ochranári tvrdia, že v slovenských horách žije do 1275 medveďov. Starostovia z Podpoľania hovoria, že ich je oveľa viac. Čakajú na záver výskumu odborníkov z univerzity.

Slovenský národ sa mentálne a kultúrne uberá k nule, vraví Duchoň z Davovej psychózy

Slovenská punková legenda Davová psychóza je na turné k 35 rokom existencie kapely. Gitarista Marcel Duchoň a spevák Jano Kassa v rozhovore porozprávali aj o tom, ako vnímajú negatívne reakcie na ich koncert, z ktorého výťažok poputuje ľuďom na Ukrajine.

Skalický podnikateľ si šiel zacvičiť, napokon skončil v cele. Prehovorila oklamaná zákazníčka

Slovenského influencera a podnikateľa vyšetrujú za podvod. Pravdepodobne od stoviek zákazníkov zobral zálohy za dielo, ktoré nevykonal a peniaze nevracia. Vyhovára sa na covid a vojnu na Ukrajine.

Za nadmernou únavou alebo nesústredením môže byť postcovidový syndróm

Dlhodobá únava, problémy s pamäťou, pocit zahmleného mozgu. Postcovidový syndróm je podľa psychologičky v mnohých prípadoch náročné potvrdiť. Štatistiky uvádzajú výskyt u desiatich percent ľudí, je to však len orientačné číslo.

Majitelia reštaurácií majú dilemu. Jedlá by mali ešte zdražieť, no nechcú prísť o zákazníkov

Najesť sa v reštaurácií už lacné nebude. Majitelia sú nútení dvíhať ceny. Náklady im stúpli o tretinu a energie môžu stáť sedemnásobne viac. Hrozí aj ďalšie zdražovanie, ak prídu o zákazníkov, svoje podniky budú musieť zatvoriť.

Ceny plynu lámu rekordy, do rieky Orava uniká už niekoľko týždňov bez úžitku

Hoci ceny plynu lámu rekordy a ľudia ním šetria, do rieky Orava uniká plyn niekoľko týždňov bez úžitku. Poškodené plynové potrubie prezrádzajú bubliny na hladine. Plynári tvrdia, že riziko pre obyvateľov nie je, poruchu opravia.

Cestovateľ: Slovenská pohostinnosť je mýtus, mali by sme sa učiť od iných krajín

V Arktíde pozoroval ľadové medvede, v džungli počul kikiríkať stovky kohútov, o chlp sa vyhol snehovej búrke i jednému z najväčších masakrov v USA. Tomáš Beňadik prešiel 50 krajín sveta. Tvrdí, že slovenská pohostinnosť je mýtus.

Mikulášska chata bola perlou Demänovskej doliny, historický ráz si ako jediná stále drží

Príbeh výstavby Mikulášskej chaty siaha do roku 1936. Začali ju stavať turisti, neskôr výstavbu skomplikovala vojna. Chata bola perlou Demänovskej doliny, ako jediná si zachováva pôvodnú tatranskú architektúru aj dnes. V článku nájdete unikátne historické fotky.

Slovák prežil zásah bleskom, nad sebou mal jasnú oblohu. Bežný jav, hovorí meteorológ

Druhýkrát sa narodil. Marián Blaha nielenže prežil zásah bleskom do kovovej tyče, ktorú držal v rukách, no nemocnicu dokonca opustil len jeden deň po udalosti.

Hrad Lednica ponúka zážitok, aký nemá na Slovensku konkurenciu

Hradný klenot Púchovského okresu. Aj tak by sa dala nazvať opravovaná zrúcanina hradu Lednica nad rovnomennou obcou. Zásluhu na oživení pamiatky majú ľudia z Historicko-astronomickej (HAS) spoločnosti, ktorí k rekonštrukcii hradu pristupujú s úctou k jeho histórii. Stredoveký strážny hrad láka ročne zhruba desaťtisíc návštevníkov, no o pár rokov to môže byť aj niekoľkonásobne viac. Vystúpiť po požiarnom rebríku a 79 kamenných schodoch na vrchol je niečo, na čo tak ľahko návštevník nezabudne.



Kaštieľ v Jelšave vzbudil pozornosť. Ľudí láka noc v presklených bunkách

Chátrajúci Coburgovský kaštieľ na Gemeri získal netradičné využitie. Ľudia tu môžu zažiť nevšednú noc. Projekt nominovali na cenu za architektúru CE ZA AR 2022.

Nitrianske ferraty sú otvorené. Výstroj si môžete požičať každý deň

Nitrianske ferraty sú od 1. septembra otvorené. Výstroj si môžete požičať každý deň. Deťom s výškou pod 1,5 metra sa zaistené cesty v Nitre neodporúčajú. Hrozí, že nedosiahnu na istiace prvky, a zaseknú sa v exponovanom teréne.



