Začítajte sa do čerstvých noviniek

Leto a dovolenka je ideálna príležitosť na to, aby ste sa zastavili, ľahli si na lehátko a vychutnali si knižku, na ktorú ste sa už dlho tešili.

Viacdňové voľno dáva skvelú možnosť zhltnúť hneď niekoľko kúskov za sebou. Podarilo sa aj vám dobehnúť svoje čitateľské resty a ste pripravení na príval čerstvých noviniek? Vydavateľstvo Grada vám opäť prináša zopár tipov, z ktorých si vyberie určite každý.

Raz za život

Náhoda chcela, aby som sa počas letu z Londýna do New Yorku ocitla v prvej triede. Jedlo, šampanské, obsluha – všetko bolo dokonalé. Modrooký muž na sedadle vedľa mňa bol povestnou čerešničkou na torte. Pôsobil uhladene a inteligentne. Bavili sme sa, smiali a potom to prišlo – preskočila medzi nami iskra. Každý by šiel svojou cestou, no zasiahol osud a náš let bol neplánovane odklonený na nočné medzipristátie. Čo sa dalo robiť? Museli sme sa nejako zabaviť. Nočný Boston bol plný smiechu a tanca... a nakoniec sme spolu strávili divokú zmyselnú noc, na akú sa nezabúda. Uplynulo dvanásť mesiacov. Odvtedy som ho nevidela. Až dodnes.

Nastúpila som do nového zamestnania a pri tej príležitosti ma predstavili výkonnému riaditeľovi. Viete si predstaviť môj šok, keď som zbadala, čie hriešne modré oči sa na mňa pozerajú ponad mahagónový stôl. Lenže ja som už nebola to bezstarostné dievča ako pred rokom. Môj život sa zmenil, mala som svoje povinnosti a záväzky. Práve som dostala e-mail. Chce, aby som ráno o ôsmej prišla do jeho kancelárie na súkromné stretnutie. Čo má asi za lubom?

Prekliata

Lancaster 1612. V Anglicku vrcholí hon na čarodejnice. V temných časoch rôznych podozrení a všemožných obvinení byť ženou môže predstavovať to najväčšie riziko.

Mladá sedemnásťročná šľachtičná Fleetwood Shuttleworthová je už štvrtýkrát tehotná, no napriek tomu sa jej manžel Richard stále nedočkal vytúženého dediča. Keď Fleetwood nájde list od lekára s hrozivou predpoveďou – ďalší pôrod neprežije –, veľmi ju to rozruší. Zdá sa však, že predsa len má nádej. Náhodou sa spozná s Alice, ktorá o sebe tvrdí, že je pôrodná babica a pomôže Fleetwood donosiť zdravé dieťa. Krajina je však posadnutá honom na čarodejnice a hocikto môže byť obvinený z bezbožnosti. Tieň podozrení čoskoro dostihne aj Alice. Fleetwood musí dokázať Alicinu nevinu, lebo je pevne presvedčená, že od jej života závisí aj život jej nenarodeného dieťaťa.

Tajná reč tela

Čo si o vás skutočne myslí váš šéf? Má o vás váš potenciálny partner či partnerka skutočne záujem? Prečo sa ľudia dotýkajú krku, keď sa dozvedia nepríjemnú novinu? Čo znamená, keď sa ženy pri telefonovaní hrajú s vlasmi? Prečo ľudia doširoka otvárajú oči, keď vidia niekoho, koho majú radi? Prečo ľudia robia to, čo robia? Nie je lepší spôsob, ako porozumieť svojim priateľom, partnerom či kolegom, než sa zoznámiť s najdôležitejším prostriedkom našej komunikácie – s rečou tela. S jej znalosťou dokážete odhaliť skutočné zámery a pocity druhých ľudí – nielen také, ktoré pred vami úmyselne skrývajú, ale dokonca i tie, ktorých si sami nie sú vedomí. Joe Navarro je bývalý agent FBI na neverbálnu komunikáciu v oddelení kontrarozviedky a boja s terorizmom a autor svetového bestselleru Ako prekuknúť druhých ľudí. Prostredníctvom tejto praktickej príručky sa vám naskytne pohľad do zákulisia ľudského správania. V kapitolách rozdelených podľa jednotlivých častí ľudského tela – od hlavy až po chodidlá – odhalíte skryté významy viac ako štyristo vedomých a nevedomých prejavov reči tela.

Svietiace deti

Všetci ich vídame: deti hypnoticky hľadiace na žiariace obrazovky v reštauráciách, na ihriskách či doma s kamošmi. Je alarmujúce, že počty takýchto detí neustále rastú. Svietiace tváre sú ako virtuálna pandémia a ustavične sa množia. No za akú cenu? Je to len súčasná neškodná móda, ktorá časom zmizne, alebo následok zhovievavosti a pohodlnosti rodičov? Nicholas Kardaras v knihe skúma, ako digitálne technológie so všetkou svojou žiarivou všadeprítomnosťou hlboko zasahujú mozgy celej generácie. Klinické výskumy potvrdzujú, že stimulujúce žiariace obrazovky aktivujú v mozgu dopamín rovnako ako sex. Čoraz viac vedcov potvrdzuje, že digitálne technológie súvisia s rozvojom porúch, ako je ADHD, závislosti, úzkosti, depresie, zvýšená agresivita, a dokonca aj psychóza. Najšokujúcejšie z nedávnych štúdií sú dôkazy o tom, že nadmerná expozícia obrazovkám môže neurologicky poškodiť vyvíjajúci sa mozog mladého človeka rovnakým spôsobom ako závislosť od kokaínu.

Splnené prianie

Jedenásťročná Charlie už od štvrtej triedy deň čo deň vyslovuje rovnaké tajné prianie. Keď však odíde od rodičov na vidiek k svojej tete, ktorú takmer vôbec nepozná, zdá sa, že jej prianie sa sotva niekedy splní. Až kým nestretne vychudnutého túlavého chlpáča, ktorý si okamžite získa jej srdce. Charlie okrem vysnívaného psíka nakoniec získa aj toho najúžasnejšieho kamaráta, a predovšetkým nový domov a milujúcu rodinu.

V auguste vydávame tieto novinky:

Čokoládový klub

Niektoré ženy sú závislé od nakupovania, ďalšie sa nevedia nabažiť šampanského, niektorým stačí skvelá kniha a sú aj také, ktoré sa najlepšie odreagujú vonku v meste s kamoškami. Pre Lucy Lombardovú neexistuje nič, čo by nevyliečila čokoláda, od zlomeného srdca až po bolesť hlavy. A nie je v tom sama. Spoločnú vášeň si užívajú aj jej priateľky: mierumilovná Autumn, utrápená mama Nadia a vášnivá zvodkyňa Chantal, ktoré spolu tvoria Čokoládový klub. Ten neváha zasiahnuť, keď sa v živote niektorej z nich objaví kríza. A tých sa tam veru vyskytne veľmi veľa. Vtedy musia vyhlásiť čokoládovú pohotovosť. Ich záchranné akcie sú často bláznivé a dobrodružné.

Dom na azúrovom pobreží

Linus Baker si pokojne nažíva so svojou mačkou a zbierkou platní. Pracuje ako sociálny pracovník v Oddelení starostlivosti o zázračnú mládež, ktorý monitoruje a hodnotí sirotince pre nezvyčajné deti. Jedného dňa mu pridelia prísne tajnú úlohu. Má ohodnotiť vzdialený sirotinec, kde žije šesť nebezpečných detí vrátane Antikrista. Linus má vyhodnotiť, či skutočne dokážu zosnovať koniec sveta. No ich poručník, šarmantný a charizmatický Arthur Parnassus, je odhodlaný urobiť čokoľvek, aby svojich zverencov ochránil. Linus postupne spoznáva obyvateľov sirotinca a zisťuje, že nie všetko je tak, ako sa na prvý pohľad zdá, a napokon sa musí rozhodnúť, či dá prednosť povinnostiam, alebo svojim snom. Pri tejto príjemnej a často vtipnej knihe sa môžete uvoľniť, pretože sa v nej nikdy nič zlé nestane. Je ako pohladenie na duši. Kniha pojednáva o spojení medzi ľuďmi, o vzťahoch, o tom že nie je dôležité ako človek vyzerá alebo do akej „kategórie“ spadá, ale to ako sa správa k ľuďom a ako sa ľudia správajú k nemu. Oslavuje rôznorodosť a prijímanie inakosti.

Staň sa tou pravou

Unavuje vás, že neustále stroskotávate vo vzťahoch, zakaždým uviaznete na tom istom mŕtvom bode, priťahujete nedostupných partnerov či sa vám opakujú situácie, po ktorých máte zlomené srdce? Tak nezúfajte. Niekde na svojej ceste za láskou ste len jednoducho zablúdili. Kniha Staň sa tou pravou vás pozýva opätovne získať časti svojho ja, ktoré ste stratili alebo s ktorými ste prerušili puto. Vydajte sa na cestu vnútorného poznania, uzdravenia a budovania silnejšej väzby s vlastným srdcom.

Svetoznáma spirituálna koučka Sheleana Aiyana získala cenné vedomosti po liečení tráum vďaka vlastnému ťažkému detstvu. Už niekoľko rokov úspešne pomáha ženám po celom svete. Prostredníctvom tejto knihy vás naučí, ako stelesniť lásku, spojiť sa so svojím telom a dôverovať intuícii, ale aj to, ako sa upokojiť v stresujúcich situáciách pomocou somatických cvičení. Ukáže vám tiež, ako sa vyrovnať s minulosťou a prijať ju. Zistíte, že vedomý vzťah nie je o hľadaní toho pravého, v skutočnosti je to o tom, aby ste sa vy stali tou pravou.

Floriovci: Úpadok kráľov Sicílie

Záverečný diel strhujúcej ságy o nekorunovaných kráľoch Sicílie

Keď po otcovej smrti zdedí impérium Floriovcov jeho dvadsaťročný syn Ignazio, zachváti ho strach. Nechce byť otrokom slávneho mena, netúži obetovať svoj život pre Casa Florio. Navyše, svet naokolo sa mení až príliš rýchlo. Aj keď syn dáva zo seba maximum, uvedomuje si, že mať krv Floriovcov samo osebe nestačí na to, aby vynikol. Potrebuje niečo viac. Niečo, čo mali jeho starý otec aj otec a čo jemu chýba. Dokážu si Floriovci napriek tomu udržať svoju moc, bohatstvo a silné meno?

Ignazio má podobne ako jeho otec po svojom boku silnú ženu, krásnu a nespútanú manželku Francu, ktorej rozprávkový život v pozlátke ničia rany krutého osudu. Stojí pri ňom aj jeho životom skúšaná matka Giovanna, tvrdá a zároveň krehká ako krištáľ, plná vášne, no túžiaca po láske. Tieto dve ženy sú v skutočnosti osou príbehu rodiny, ktorá na dlhý čas rozžiarila svet. Vďaka nim pochopíme, prečo je aj po toľkých rokoch život Floriovcov jedinečný, fascinujúci a nezabudnuteľný.

Čajovňa v Tokiu

Pripravte si šálku voňavého čaju, pohodlne sa usaďte na svoje obľúbené miesto a začítajte sa do romantického príbehu o veľkej láske, ktorá sa neočakávane znova rozhorí v jednej malej očarujúcej čajovni. Príbeh z krajiny vychádzajúceho slnka vám ukáže, že cesty s tým pravým partnerom sa vám môžu pretnúť na tom najnezvyčajnejšom mieste. Stačí, že ste na to vnútorne pripravení.

Keď Fiona, mladá vášnivá fotografka, vyhrá štrnásťdňový fotografický pobyt v Tokiu, je od šťastia celá bez seba. Je to pre ňu úžasná príležitosť. Lenže po príchode zistí, že jej mentorom má byť muž, ktorý jej pred desiatimi rokmi zlomil srdce – príťažlivý a úspešný fotograf Gabe. Ich spoločne strávený čas je spočiatku pre oboch akoby za trest. Gabe dáva Fione veľmi jasne najavo, ako ho obťažuje, že sa jej musí venovať. Navyše má hlavu plnú nádhernej Jumi. Fionu našťastie s otvorenou náručou prijmú tri generácie miestnych žien a zasvätia ju do tajov japonského čajového obradu. A kým Fiona spoznáva Tokio, Gabe je čoraz viac uchvátený jej milou a prirodzenou povahou. Netrvá dlho a začína to medzi nimi znova iskriť...

Slzy z jantáru

Emotívny román o dvoch rodinách poznačených druhou svetovou vojnou, no previazaných putami lásky a odvahy, ktorý vykresľuje, akí sme všetci zraniteľní a že každý z nás sa raz môže stať pútnikom bez domova túžiacim nájsť si kúsok miesta pre život v mieri.

Keď do života Ilsinej rodiny kruto zasiahne vojna, jej rodina – aby prežila - sa musí v krutej zime pripojiť k najväčšiemu exodu v dejinách ľudstva. Narýchlo opúšťajú milovanú farmu a všetko, čo poznajú, a vydávajú sa v ústrety neistej budúcnosti. Ilse má našťastie po svojom boku mladého poľského robotníka Janusza, ktorý jej cestou rozpráva prekrásne ľudové rozprávky a pomáha jej tak zabudnúť na zimu, hlad a vojnové hrôzy. Okrem iného jej rozpráva aj o obliehanom kráľovstve v Baltskom mori a o jantárových slzách kráľovnej so zlomeným srdcom. V tom istom čase sa Arno a jeho mama snažia utiecť pred pomstychtivou ruskou armádou a skrývajú sa v ruinách starého sídla v nádeji, že po skončení vojny sa znova stretnú so zvyškom svojej rodiny. Nakoniec sa však aj oni musia vydať na neistú cestu do neznáma. Ich jediným majetkom sú dve malé náušnice v tvare jantárových sĺz, ktoré sa stávajú symbolom spolupatričnosti a nezlomnej vôle žiť a hľadať svoje šťastie na zemi.

