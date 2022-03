Knižné novinky z vydavateľstva Grada

S prebúdzajúcou sa prírodou začínajú prekvitať aj pulty kníhkupectiev, na ktoré sa každý týždeň valia čerstvé novinky.

Ak ste už prečítali všetky knižky, ktoré ste dostali pod stromček, nechajte sa zlákať ďalšími novinkami. Vydavateľstvo Grada vám prináša zopár tipov, z ktorých si vyberie určite každý. Milovníčky romantiky aj histórie, tí, ktorí majú radi poriadnu dávku napätia, no máme niečo aj pre tých z vás, ktorí siahnu radšej po odbornejšej knižke o osobnom rozvoji.

Hotelík na Islande

Britská spisovateľka Julie Caplinová vzala svojich čitateľov na viacero zaujímavých miest, kam utekajú jej hrdinky za láskou (alebo možno pred láskou). V ďalšej knižke z obľúbenej série Romantických útekov vezme svojich čitateľov do krajiny, ktorej vládne ľad, horúce gejzíry a legendy o elfoch. Pripravte si voňavý čajík či typické varené islandské víno glogg, zakrúťte sa do teplej deky a zahĺbte sa do príbehu malého útulného hotelíka na Islande. Príbeh z krajiny ľadu a gejzírov vám ukáže, že cesta za pravou láskou je často vydláždená sklamaniami, ale aj to, že šikovný človek i napriek bolestivým zakopnutiam svoje miesto pod slnkom vždy nakoniec nájde. Keď ambiciózna Lucy príde o prestížnu prácu a je nútená prijať pozíciu manažérky malého útulného hotelíka Polárna žiara na Islande, netuší, že ju tam čaká jedno veľké dobrodružstvo, kúzelná polárna žiara, mrazivá zima, horúce pramene a poriadne horúca láska.

Julie Caplinová (zdroj: Archív autorky )

V slovenskom jazyku vyšli už štyri knižky z bestsellerovej série a na konci marca sa čitateľky môžu tešiť aj na čerstvú novinku v českom jazyku – Domek v Irsku.

Knižku si môžete zakúpiť aj TU.

Floriovci: Rozkvet impéria

Pokračovanie strhujúceho rozprávania o nekorunovaných kráľoch Sicílie, inšpirované skutočným príbehom, sleduje tri generácie známej talianskej dynastie Floriovcov od ich skromných začiatkov, cez budovanie obchodného impéria, až na vrchol prísnej hierarchie uzavretej sicílskej spoločnosti.

Floriovci vyhrali! Časy skromnej putìe v Palerme, kde sa Paolo a Ignazio Floriovci snažili uniknúť chudobe, sú už len dávnou spomienkou. Kedysi boli ich jediným bohatstvom nesmierne odhodlanie a cieľavedomosť. Dnes vlastnia veľkolepé vily a továrne, panujú obchodu a ich moc neustále rastie. Celé mesto k nim vzhliada, ctí si ich a zároveň sa ich bojí. No mladý Ignazio sa nebojí nikoho. Osud Casa Florio bol od narodenia aj jeho osudom, prúdi mu v žilách a neustále ho ženie vpred, ďaleko, až za horizont. Vlastní oslnivú ríšu, život však napriek tomu nie je jednoduchší. Zväzuje ho zmysel pre povinnosť a sebakontrola.

Tieň otcovho motta počúvaj hlavu, nie srdce nedokázal Ignazio prekročiť a v snahe pozdvihnúť Casa Florio sa vzdal životnej lásky. A napriek tomu, že má po svojom boku oddanú a milujúcu manželku, usilujúcu sa o jeho priazeň, tieň minulosti sa neustále vynára a hrozí, že ho bude prenasledovať až do konca života. Navyše ani nesmierne bohatstvo a vplyv nedokážu zabrániť tragédii, ktorá postihne jeho rodinu a spôsobí, že kolo osudu sa začína otáčať a negatívne vplývať na celú Casa Florio.

Knižku si môžete zakúpiť aj TU.

Miznúce dievčatá

Miznúce dievčatá je triler, ktorý si podmanil svet a jeho autorka si svojím pútavým a premysleným štýlom získala nielen milióny čitateľov, ale aj kritikov a svojich známejších kolegov „detektívkarov“. Aj preto už v USA vyšlo dvanásť dielov série s neústupnou a statočnou vyšetrovateľkou Josie Quinnovou. Titul Miznúce dievčatá zaujme fanúšikov Angely Marsonsovej, Helen Fieldsovej a Roberta Bryndzu.

Jedného dňa zmizne v ospalom americkom mestečku Denton krásna sedemnásťročná Isabelle Colemanová. Všetci obyvatelia sa pustia do hľadania, no jediné, čo sa im podarí objaviť, je jej mobilný telefón. Nečakane sa však v meste zjaví iné unesené dievča – otrasené a traumatizované po roku väznenia –, ktoré vôbec nereaguje na svet okolo seba.

Detektívka Josie Quinnová, ktorú práve suspendovali, sa rozhodne po zmiznutej Isabelle pátrať na vlastnú päsť. Má však len jedinú stopu, po ktorej sa môže vydať. A tou je záhadné meno Ramona. Tuší, že obe zmiznuté dievčatá majú niečo spoločné a Ramona je tajuplným kľúčom k tejto záhade. Josie Quinnová sa púšťa do zúfalých pretekov s časom. Za každú cenu musí nájsť Isabelle živú. Postupne zisťuje, že zmiznutých dievčat je viac, lenže nikto jej neverí. Podarí sa jej napriek tomu chytiť šialenca, ktorý ich unáša? A na aké temné miesta sa bude musieť vydať, aby odhalila pravdu, ktorú nikto nechce vidieť?

Knižku si môžete zakúpiť aj TU.

V máji sa čitatelia môžu tešiť na druhý diel – Dievča bez mena.

Zlom

Arne Dahl patrí medzi najlepších spisovateľov škandinávskej krimi literatúry. Za svoje doterajšie detektívne série získal množstvo ocenení. Na Slovensku sa veľkému úspechu teší jeho najnovšia séria s vyšetrovateľom Samom Bergerom a Moly Blomovou, z ktorej vychádza piaty diel – Zlom. Berger a Blomová odhaľujú temné tajomstvá. V roztápajúcich sa ľadoch švédskeho súostrovia nachádzajú mŕtvoly ľudí, ktorí boli zaživa zmrazení v dusíku. Prečo sa však telá objavujú práve teraz? Vyšetrovatelia prenikajú čoraz hlbšie do priepasti ľudskej megalománie a pri pátraní po medzinárodne aktívnych vrahoch stretávajú svojich starých známych.

Knižku si môžete zakúpiť aj TU.

Vnútorný hlas

Zmeňte svojho vnútorného kritika na spojenca. Všetci to poznáme. Keď vedieme vnútorný dialóg, podvedome dúfame, že sa napojíme na svojho vnútorného kouča, ktorý nás podporí a pomôže nám. Často je však realita úplne iná. Niekedy nám do toho začne rozprávať náš vnútorný kritik, ktorý sa správa ako náš najväčší nepriateľ, znižuje nám sebavedomie a vraví nám, že to, po čom najviac túžime, aj tak nezískame, lebo nie sme dosť dobrí.

Ethan Kross, oceňovaný psychológ, vo svojej prelomovej knihe Vnútorný hlas skúma tiché rozhovory odohrávajúce sa v našich mysliach. Vysvetľuje, ako tieto rozhovory formujú náš život, prácu a vzťahy, a radí, ako si hravo poradiť so stavmi úzkosti, zlepšiť si svoje fyzické a duševné zdravie a prehĺbiť vzťahy s druhými. Zároveň upozorňuje, že ak podľahneme negatívnemu a dezorientujúcemu vnútornému hlasu, môže to poškodiť naše zdravie, zhoršiť nám náladu, narušiť vzťahy a spôsobiť, že pod tlakom zlyháme.

Knižku si môžete zakúpiť aj TU.

