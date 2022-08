Šírenie nebezpečnej inváznej rastliny, jódové tabletky a bizarné otázky, nedostatok palivového dreva

Prinášame výber TOP správ z regiónov.

MY | TOP správy z regiónov

Regionálne noviny MY vám každý týždeň prinášajú najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy z našich webov o aktuálnom dianí v regiónoch celého Slovenska.

Pri Liptovskej Mare chcú stavať rezort za desať miliónov. Ukázali, ako má vyzerať

Pri Liptovskej Mare chce developer stavať súkromný uzavretý rezort s wellnesom a vonkajšími ihriskami. Chýba mu napojenie na vodovod a kanalizáciu.

Čítajte viac: https://myliptov.sme.sk/c/22987483/ukazali-ako-ma-vyzerat-dalsi-rezort-na-liptovskej-mare.html

Lesníci hlásia prázdne sklady. Na Kysuciach riešia problém, čím budú kúriť počas zimnej sezóny

Lesníci hlásia prázdne sklady, palivového dreva je nedostatok. Na Kysuciach riešia problém, čím budú kúriť počas zimnej sezóny. Krízový štáb Okresného úradu Čadca odporúča obmedziť vývoz dreva do zahraničia.

Čítajte viac: https://mykysuce.sme.sk/c/22986121/lesnici-hlasia-prazdne-sklady-na-kysuciach-riesia-problem-cim-budu-kurit-pocas-zimnej-sezony.html

Známa vodná nádrž sa stráca pred očami. Vydali zákaz lovu rýb (+ FOTO)

Prítoky vodných nádrží úplne vyschli. Rybári z levickej organizácie si na takéto nízke stavy vodnej hladiny nepamätajú. Od 18. augusta vydali zákaz lovu rýb v Bátovciach. Chytajú tu kapitálne kusy, aj 40-kilogramové sumce. Ak nezaprší, rozšíriť ho budú musieť aj na ďalšie vodné plochy. Mimoriadny výlov by neprežili.



Čítajte viac: https://mylevice.sme.sk/c/22988396/vodna-nadrz-na-juhu-slovenska-sa-straca-pred-ocami-vydali-zakaz-lovu.html

Nárok na kúpeľnú liečbu po prekonaní covidu máte len rok. Ako sa k liečbe dostať?

Ak ste prekonali covid, nemusí to znamenať, že ste sa ho zbavil úplne. Postcovidový syndróm môže zasiahnuť akýkoľvek orgán ľudského tela. V niektorých prípadoch môže byť veľmi nápomocná aj kúpeľná liečba. Ako sa k nej dostať, aby ste si ju nemuseli platiť z vlastného vrecka? Zisťovali sme za vás.

Čítajte viac: https://myzahorie.sme.sk/c/22985979/narok-na-kupelnu-liecbu-po-prekonani-covidu-mate-len-rok-ako-sa-k-liecbe-dostat.html

Ukrajinskí odídenci majú čoraz väčší problém nájsť si na Slovensku ubytovanie

Ukrajinskí odídenci majú čoraz väčší problém nájsť si na Slovensku ubytovanie. Záujem Slovákov deliť sa o svoje nehnuteľnosti klesá. Žilinský Ukrajinský dom vyzýva úrady, aby nepoľavovali v koordinovaní pomoci.



Čítajte viac: https://myzilina.sme.sk/c/22987174/ukrajinski-odidenci-maju-coraz-vacsi-problem-najst-si-na-slovensku-ubytovanie.html

Na Podpoľaní usmrtili ďalšieho medveďa, má odstrašiť ostatné

Na Podpoľaní usmrtili ďalšieho problémového medveďa, ktorý sa pravidelne pohyboval pri rodinných domoch. Smrť štvorročnej samice má slúžiť na odstrašenie jej dvoch súrodencov. Pri stretnutí s človekom nejavili známky plachosti.

Čítajte viac: https://myzvolen.sme.sk/c/22986836/na-podpolani-usmrtili-dalsieho-medveda-ma-odstrasit-ostatne.html

V okolí jadrovej elektrárne vymieňajú jódové tabletky. Niektorí sa pýtajú, či ich majú zjesť hneď a naraz

Po piatich rokoch spustili v okruhu atómky Jaslovské Bohunice pravidelnú výmenu jódových tabliet. Výdajné miesta čelia rôznym otázkam od ľudí. Niektorí sa pýtajú, či ich majú užiť hneď a naraz. Trnava tak musí poctivo vysvetľovať ako fungujú a na čo slúžia.

Čítajte viac: https://mytrnava.sme.sk/c/22987190/mam-jodove-tabletky-zjest-vsetky-naraz-vydajne-miesta-v-trnave-celia-bizarnym-otazkam.html

Zubár: Mnohí mladí zuby múdrosti vôbec nemajú. V budúcnosti o ne prídeme úplne

Veci sa menia, náš chrup nevynímajúc. Evolúciou sme dospeli do bodu, kedy časť populácie často problémové zuby múdrosti má a časť nemá. Podľa zubného lekára sa to napokon preklopí na tú, zdá sa, príjemnejšiu stranu.



Čítajte viac: https://mytrencin.sme.sk/c/22982288/zubar-mnohi-mladi-zuby-mudrosti-vobec-nemaju-v-buducnosti-o-ne-prideme-uplne.html

V centre Martina rastie invázna rastlina, pri kontakte s kožou môže spôsobiť popáleniny

Boľševník obrovský patrí na Slovensku medzi nepôvodné druhy a jeho odstraňovanie je zákonnou povinnosťou. Je rozšírený takmer po celej krajine a patrí medzi najnebezpečnejšie rastliny, dokáže spôsobiť nepríjemné zranenia.



Čítajte viac: https://myturiec.sme.sk/c/22987361/v-centre-martina-rastie-invazna-rastlina-pri-kontakte-s-kozou-moze-sposobit-popaleniny.html

Muža, ktorý znásilnil v dome tínedžerku, poslal súd do väzby. Podal sťažnosť

Muž prišiel kradnúť, v dome znásilnil osemnásťročné dievča. Mladý chlap sa údajne zdržiaval na prízemí, keď mal začuť z hornej izby zvoniť budík. Vyšiel tam a zbadal tínedžerku. Priložil jej nôž na krk, okradol a znásilnil ju.

Súd rozhodol, že ide do vyšetrovacej väzby. Potvrdila to hovorkyňa Lena Kiradžiev. Dôvodov je viac - hrozí, že ujde alebo sa bude skrývať plus bude pokračovať v trestnej činnosti. „Obvinený si podal sťažnosť,“ dodala hovorkyňa.

Komunikácia s ním je vraj ťažká. Keď ho vypočúvali na polícii, odpovedal „od veci“ a nesúvislo.

Čítajte viac: https://mynitra.sme.sk/c/22988044/muza-ktory-znasilnil-v-dome-tinedzerku-poslal-sud-do-vazby-podal-staznost.html

Žilinka zistil pochybenia v prípade zneužívania dievčaťa kňazom, trest sa mu zdá neprimerane nízky

Nízky podmienečný trest pre kňaza Františka Ondreka za zneužívanie maloletého dievčaťa sa nepáči generálnemu prokurátorovi, poukazuje na pochybenia. Avizuje personálne postihy, nariadil previerky postupov prokurátorov.

Čítajte viac: https://myorava.sme.sk/c/22985794/generalny-prokurator-zistil-pochybenia-v-pripade-zneuzivanie-dievcata-knazom.html

Barista: Nechápem, prečo ľudia doma pijú instantnú kávu a pýtajú si ju aj v kaviarni

O chuti kávy rozhoduje aj voda samotná. Inak chutí tá z bratislavského kohútika a inak druhá z bojnického, hovorí úspešný slovenský barista. Ako tvrdí, instantnej kávy sa stráni, odnaučil od nej aj svoju starú mamu.

Čítajte viac: https://myhornanitra.sme.sk/c/22975992/barista-nechapem-preco-ludia-doma-piju-instatnu-kavu-a-pytaju-si-ju-a-v-kaviarni.html

Ostré slnko je pre deti nebezpečné. Prehriatie môže spôsobiť aj prekrytý kočík

Aktuálne horúčavy sú pre deti veľmi nebezpečné. Príčinou prehriatia môže byť aj uzavretý kočík plienkou. „Matky si myslia, že takým spôsobom svoje deti pred slnkom chránia,“ vysvetľuje lekárka Oxana Loshak z nemocnice v Komárne.

Čítajte viac: https://mynovezamky.sme.sk/c/22987525/ostre-slnko-je-pre-deti-nebezpecne-prehriatie-organizmu-moze-sposobit-aj-plienka-v-kociku.html

Súťaž Ironman prvýkrát vyhral Slovák: Je to moje najväčšie víťazstvo

4 km plávania, 180 km na bicykli a 42 km v behu. Túto fyzicky a psychicky extrémne náročnú porciu dokázal na súťaži Ironman po prvýkrát v histórii najrýchlejšie zvládnuť Slovák. „Je to moje najväčšie víťazstvo,“ hovorí Michal Holub

Čítajte viac: https://myorava.sme.sk/c/22986387/oravcan-dokazal-nieco-fantasticke-ziadnemu-slovakovi-sa-to-este-nepodarilo.html

Slovák žijúci v Japonsku: Robil som čašníka, aj keď som po japonsky nevedel. Zákazníci mali zábavu

Pre Slovákov je zákazník pán, pre Japoncov Boh, hovorí o rozdieloch k prístupe k zákazníkom Dávid Lehuta. Ten sa vybral do krajiny vychádzajúceho slnka bez väčších znalostí japončiny. Ľutuje to? Aj o tom porozprával rodák zo Senice.



Čítajte viac: https://myzahorie.sme.sk/c/22981692/slovak-zijuci-v-japonsku-robil-som-casnika-aj-ked-som-po-japonsky-nevedel-zakaznici-mali-zabavu.html