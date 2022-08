Petícia za vyššie dôchodky, protizákonné používanie vodných čerpadiel, voľnejšia cesta pod Strečnom

TOP správy z regiónov: Prehľad najzaujímavejších informácií a najčítanejších správ z MY Regióny v uplynulom týždni.

Regionálne noviny MY vám každý týždeň prinášajú najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy z našich webov o aktuálnom dianí v regiónoch celého Slovenska.

Jednota dôchodcov Slovenska spustila petíciu. Podpísať ju môže každý dospelý, upozorňujú

JDS žiada petíciou valorizáciu dôchodkov o osem percent, rozmrazenie minimálnych dôchodkov, aj vyplatenie 14. dôchodku. Rezort práce o úpravách s JDS diskutuje, program inflačnej pomoci chce predstaviť koncom leta.

Čítajte viac: https://mytrencin.sme.sk/c/22979326/jednota-dochodcov-slovenska-spustila-peticiu-podpisat-ju-moze-kazdy-dospely-upozornuju.html

Čerpanie vody z potokov a riek môže byť protizákonné

Vodohospodári upozorňujú na nelegálne odbery vody. Zaskočili mnohých farmárov a záhradkárov, ktorí využívajú vodu z potokov či riek na zavlažovanie. Kým odber vody v nádobách je v poriadku, za čerpadlá môžu ľudia dostať pokutu.

Čítajte viac: https://myorava.sme.sk/c/22982364/cerpanie-vody-z-potokov-a-riek-moze-byt-protizakonne.html

Voda nie je samozrejmosťou. Treba si ju vážiť a narábať s ňou ako so zlatom, hovorí hydrologička

Pár dní so zrážkami sucho nevyrieši. Tvrdia to experti, ktorí upozorňujú na to, že vodu by sme mali v krajine, ale aj v okolí domov zachytávať nielen v období sucha, ale aj vtedy, keď je vlahy nadbytok.

Čítajte viac: https://myzahorie.sme.sk/c/22980772/voda-nie-je-samozrejmostou-treba-si-ju-vazit-a-narabat-s-nou-ako-so-zlatom-hovori-hydrolologicka.html

Kardinál Jozef Tomko: Rátajte s tým, čo je pozitívne

Ľudia z celého sveta sa lúčia so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom. Svet schodil krížom-krážom, na Orave bol kardinál Tomko, najvplyvnejší Slovák Vatikánu, trikrát. Vraciame sa k jeho odkazom z Roháčov, Klina i Zákamenného.

Čítajte viac: https://myorava.sme.sk/c/22982733/kardinal-jozef-tomko-ratajte-s-tym-co-je-pozitivne.html

Drahšie sú halušky aj vývar. Ľudia si v podnikoch priplatia

Dva roky skúšaný gastropriemysel zasiahlo veľké zdražovanie. Stúpajúce náklady za suroviny a energie sa premietnu aj na peňaženkách stravníkov. Šetrenie zákazníkov cítiť najmä pri drahších jedlách, ľudia ich objednávajú menej.

Čítajte viac: https://myorava.sme.sk/c/22977607/drahsie-su-halusky-aj-vyvar-oravci-si-v-podnikoch-priplatia.html

Cesta pod Strečnom sa uvoľní, práce na moste ukončili predčasne

Takmer mesiac komplikovali dopravu pod hradom Strečno práce na moste na Košickej ulici v Žiline. Tie sa však skončili predčasne, problematický úsek bude opäť prejazdnejší. Správca ciest zaplatí za práce 215-tisíc eur.

Čítajte viac: https://myzilina.sme.sk/c/22981304/ulava-pod-strecnom-prace-na-moste-sa-skoncili-predcasne.html

Pamätám si na každý jeden krok v ten deň, hovorí baník, ktorý o 350 metrov unikol smrti

Od najväčšej banskej tragédie na Slovensku uplynulo 13 rokov. O život vtedy prišlo 20 baníkov a banských záchranárov. Preživší na 10. august 2009 dodnes spomínajú so slzami v očiach.



Čítajte viac: https://myhornanitra.sme.sk/c/22981147/pamatam-si-na-kazdy-jeden-krok-v-ten-den-hovori-banik-ktory-o-350-metrov-unikol-smrti.html

Na auto si zákazníci počkajú mesiac, ale aj pol roka. V závode Kia Slovakia musia improvizovať

V závode Kia Slovakia sa chystajú aj na možnosť zastavenia dodávok plynu. Ak by došlo k výpadku, neboli by schopní výroby. Aktuálne čelia nepravidelným dodávkam komponentov a napätej situácii v logistických reťazcoch.



Čítajte viac: https://myzilina.sme.sk/c/22982098/na-auto-si-zakaznici-pockaju-mesiac-ale-aj-pol-roka-v-zavode-kia-slovakia-musia-improvizovat.html

V tatranských riekach sa ľudia kúpať môžu. Nie však všade

Okúpať alebo otužovať sa v tatranskom horskom potoku ľudia môžu. Do rieky smú vstúpiť len v území s prvým alebo druhým stupňom ochrany. Na miestach, kde platí tretí, štvrtý a piaty stupeň ochrany, je to už zakázané a pokutované.

Čítajte viac: https://myliptov.sme.sk/c/22981335/v-tatranskych-riekach-sa-ludia-mozu-kupat-zalezi-kde.html

V Leviciach našli praveké sídlisko a kostrové hroby staré tisícky rokov

V Leviciach objavili počas archeologického výskumu kvôli dostavbe obchodného domu vzácne nálezisko. Vyše dve stovky objektov pochádzajú z viacerých období praveku, najstaršie z obdobia zhruba päťtisíc rokov pred naším letopočtom.

Čítajte viac: https://mylevice.sme.sk/c/22980456/v-leviciach-nasli-praveke-sidlisko-aj-kostrove-hroby.html

Dermatologička: Každé poškodenie pokožky slnkom v detstve zvyšuje riziko rakoviny kože v dospelosti

Každé poškodenie pokožky slnkom v detstve, predstavuje vyššie riziko rakoviny kože v dospelosti. Ako jej predchádzať, ako sa v lete starať o znamienka, čo si všímať a kedy vyhľadať lekára vysvetľuje dermatologička Lucia Galbavá.



Čítajte viac: https://mynovezamky.sme.sk/c/22980298/leto-a-znamienka-ako-sa-co-najlepsie-chranit-otazky-a-odpovede.html

Polícia na Orave pátra po 23 ľuďoch, na Liptove ich je 39

Polícia pátra na Orave po desiatkach ľudí, ktorí sa vyhýbajú vyšetrovaniu či výkonu trestu. Na deväť z nich vydala európsky zatykač. Rekordérom je Róbert Klimek z okresu Tvrdošín, pred väzením sa skrýva už viac ako desať rokov.

Čítajte viac: https://myorava.sme.sk/c/22981196/policia-na-orave-patra-po-23-ludoch.html

Podobne je tomu aj na Liptove, polícia má v hľadáčiku 39 ľudí. Ide o nezvestných ale aj tých, ktorí sa vyhýbajú výkonu trestu, súdu či vyšetrovaniu. Na deväť Liptákov vydali európsky zatykač, na jedného medzinárodný.

Čítajte viac: https://myliptov.sme.sk/c/22980981/na-devat-liptakov-vydali-europsky-zatykac-na-jedneho-medzinarodny.html

Videla bolesť matky utekajúcej pred vojnou. Dvojročné dieťa pred traumou neuchránila

Ukrajinka Kristina Tovt od prvého dňa vojny pracuje medzi dobrovoľníkmi v Užhorode. Odovzdali tony pomoci a videli ťažké osudy. Aj bolesť matky, ktorá utekala pred vojnou a svoje dvojročné dieťa uchrániť pred traumou nedokázala.

Čítajte viac: https://vychod.sme.sk/c/22981369/videla-bolest-matky-utekajucej-pred-vojnou-dvojrocne-dieta-pred-traumou-neuchranila.html

Dve nízkotatranské rieky sú bez vody

Dve rieky v Nízkych Tatrách sú bez vody. V úseku niekoľkých sto metrov ľudí púta prázdne suché koryto. Ide o rieku Štiavnica v Jánskej doline a rieku Demänovka v Demänovskej doline. Podľa speleológov sa tok vody prepadol pod zem.

Čítajte viac: https://myliptov.sme.sk/c/22981685/dve-nizkotatranske-rieky-su-bez-vody.html