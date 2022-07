TOP správy z regiónov: Aká kríza? Keď si pustím vodu z vodovodu, tak tečie

Prinášame prehľad najzaujímavejších informácií a najčítanejších správ z MY Regióny v uplynulom týždni.

Novinky z MY regióny.

Regionálne noviny MY vám každý týždeň prinášajú najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy z našich webov o aktuálnom dianí v regiónoch celého Slovenska.

Obce musia šetriť vodu, autoumývarne limity nemajú. Je to nefér, sťažujú sa ľudia

Aj keď prevádzkovateľ verejného vodovodu v regióne doposiaľ nevydal regulačný stupeň na spotrebu vody, pohľad do studní, potokov a riek hovorí o kritickej situácií. Napriek tomu ľudia ako keby stále pred týmto problémom zatvárali oči.

„Keď si pustím vodu z vodovodu, tak tečie. Aká kríza? Voda je predsa všade a je jej stále také isté množstvo. Kam by asi tak mizla? Zbytočné strašenie, lebo aby ľudí držali pod tlakom a v strachu. Najskôr je to údajný vírus, potom údajná vojna a teraz údajné sucho,“ povedala Iveta z považskobystrického sídliska Lány.

Pri pohľade na zvyšky vody v potoku pani Iveta mala jednoznačné vysvetlenie. „To je zasa len nafingované, kdesi to presmerovali, aby nás strašili.“

V prírodnej rezervácii uhynuli stovky rýb, ochranár hovorí o apokalyptickom pohľade

V prírodnej rezervácii so štvrtým stupňom ochrany neďaleko Kolárova uhynuli stovky rýb. Ochranár hovorí o apokalyptickom pohľade a zároveň varuje, že rovnaká situácia môže nastať aj na iných vodných plochách.

Nad liptovskými Stankovanmi útočila svorka vlkov

Svorka vlkov na Liptove zaútočila na stádo kôz, chovateľom ich ostalo jedenásť. K útoku došlo približne 200 metrov od rodinných domov. Po tejto skúsenosti kozy na stankovské lúky tento rok už nevrátia.

Spodné vody klesajú a jaskyne vysychajú. Vážme si vodu a šetrime ňou, vyzýva jaskyniar

Jaskyne mu učarovali od detstva, viaceré pozná dokonale, no za 30 rokov sa zmenili, bohužiaľ, k horšiemu. Úbytok vody je v podzemných priestoroch mimoriadne alarmujúci a ľudia by na to mali reagovať, hovorí Lukáš Kubičina.

Rajčianka vyschla, rybári zachraňovali raky a ryby. Zareagovala aj spoločnosť Kofola

V žilinskom okrese vyschla rieka Rajčianka. Na mieste, kde sa kedysi dalo plaviť na člne a kde sa len pred niekoľkými rokmi utopil muž, dnes nie je ani kvapka vody. Rybári na poslednú chvíľu zachraňovali ryby a raky.

Cena palivového dreva stúpla dvojnásobne, dôvodom je aj vojna na Ukrajine

„Dopyt po briketách, peletkách a palivovom dreve je obrovský. Všetkým sa neujde, taká je realita a neteší ma to,“ povedal Milan Jakubjak, konateľ spoločnosti, ktorá vyrába drevené brikety. Pred minuloročnou vykurovacou sezónou predávali tonu za 160 eur, dnes je cena dvojnásobná.

Muž obžalovaný zo sexuálnych zločinov si kráti čas na kúpalisku

Peter R., ktorý je obžalovaný zo sexuálnych zločinov, si kráti čas medzi pojednávaniami na kúpalisku. Krajský súd pred mesiacmi rozhodol, že bude stíhaný na slobode, na nohe má monitorovací náramok.

Ministerka spravodlivosti podala dovolanie, žiada návrat obžalovaného do vyšetrovacej väzby. Dievčatá, ktoré v kauze vystupujú ako poškodené, to pobúrilo aj vystrašilo.

Dvojročného syna hodila o zem a bila ho po hlave. Súd vymeral matke troch detí podmienku

„Mala som pri sebe tri deti, chytila som amok, nevedela som čo robím. Teraz chodievam k psychiatrovi, bola som aj v liečebni,“ povedala žena, ktorá vlastnému synovi musí zaplatiť aj odškodné.

Kúpanie na Duchonke nie je vhodné pre každého, varujú hygienici

Hygienici varujú, že kúpanie sa vo vodnej nádrži Duchonka pri Topoľčanoch nie je vhodné pre každého. Vo vode sa premnožili sinice, ktoré môžu niektorých ľuďom spôsobiť zdravotné problémy.

Veterná elektráreň v Cerovej nekončí. Na Záhorí by k nej mohla pribudnúť ďalšia

Klimatológovia varujú pred následkami klimatických zmien, aktuálne je to cítiť na extrémnych horúčavách po celom svete. Zlepšiť klimatické podmienky je dlhá cesta zložená z mnohých krokov, jedným z nich môže byť práve zelená strecha. Je jedným z adaptačných opatrení, ktoré prinášajú do miest príjemnejšiu klímu a robia ich odolnejšími.

Na kúpanie nemusíte míňať rodinný rozpočet, spoznajte slovenské jazerá

Na kúpanie nemusíte míňať rodinný rozpočet. Možnosti kúpania sa na Slovensku sú rovnako bohaté ako jeho krásy. Prinášame tipy na netradičné kúpanie sa v prírode od štrkovísk, cez opustené lomy a tajchy, až po termálne bazény.

Záujem o dovolenky pri mori je enormný, Slováci si nemajú problém priplatiť

Ceny dovoleniek sú podstatne vyššie, než tomu bolo pred pandémiou. Slováci javia obrovský záujem o dovolenky pri mori, nemajú problém si priplatiť. Naopak, domáci cestovný ruch je tento rok slabý.

Mesíková si dala skvelý darček, ako prvá Slovenka pokorila hranicu 100 metrov

Nesmierne talentovaná slovenská skokanka na lyžiach – Tamara Mesíková zo Seliec, prednedávnom oslávila 16. narodeniny, ku ktorým si dala skvelý darček. A nielen sebe, ale aj celému Slovensku.

Tamara Mesíková bola najmladšou pretekárkou v štartovom poli. Darilo sa jej už v skúšobnom kole, kedy zaletela na hranicu 103 metrov, čo je jej osobným rekordom a navyše sa stala prvou Slovenskou, ktorá preletela pomyselnú hranicu 100 metrov.

