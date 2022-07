Výber redakcie MY: Vykrádanie lesov, Kollárové bilbordy, Matovičov výmysel

Prehľad najzaujímavejších informácií a najčítanejších správ z MY Regióny v uplynulom týždni.

Novinky z MY regióny.

Regionálne noviny MY vám každý týždeň prinášajú najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy z našich webov o aktuálnom dianí v regiónoch celého Slovenska.

Matovičov výmysel pobúril samosprávy. Je to nedomyslené a nesystémové, odkazujú mu starostovia

Podľa trojice starostov z Novohradu sa ocitli v bludnom kruhu a vracajú sa späť o desaťročia. Už pomaly s hrôzou očakávajú, čo na nich vláda vybalí najbližšie.

Nočnou morou sa stal aj tzv. rodinný balíček z dielne ministra financií Igora Matoviča sľubujúci 200 eur na dieťa.

No je len povestnou kvapkou v mori čo na nich pravidelne dopadá od nástupu aktuálnej vládnej koalície, keďže toto navýšenie (ročne o predpokladaných až 1,2 miliardy eur) majú samosprávy čiastočne "zacvakať" zo svojho.

Autor článku: Radovan Vojenčák

Na Kysuciach kradnú drevo aj organizované skupiny, smeruje najmä do Poľska

V roku 2021 riešila polícia na Slovensku 707 prípadov krádeže drevnej hmoty. "Zaznamenali sme zvýšený počet krádeží. Za prvých šesť mesiacov evidujeme na OZ Sever 31 trestných oznámení, pri ktorých je výška škody 82 347 €.

Oproti predchádzajúcim rokom sa páchatelia zameriavajú na krádeže kvalitnej drevnej hmoty pripravenej na odvoz, preto je výška škody taká vysoká,“ uviedla vedúca odboru komunikácie a doplnila, že z objemu krádeží 82 347 € na OZ Sever bolo až 50 477 € ukradnutých z lesných správ Čadca a Stará Bystrica.

Autor článku: Pavol Stolárik

Kollárove bilbordy o bytoch berú niektorí vážne. Ďalšia forma populizmu, hodnotí odborník

V posledných týždňoch sa vyrojili bilbordy, kde je vyobrazený Boris Kollár (Sme rodina) so sloganom „Nájomné byty sú realitou“.

V predvolebných sľuboch Kollárová strana Sme rodina plánovala postaviť 25-tisíc nájomných bytov ročne, no zákon, ktorý ich výstavbu umožňuje, bol schválený len koncom mája.

Marketingový stratég Pavol Rajčan si myslí, že reklama v takejto podobe je zavádzajúca.

Názory ľudí sa rozchádzajú, niektorí bilbordom veria. „Keby to nebola pravda, nebolo by to na každom kroku,“ povedal Andrej z Turian.

Autor článku: Jakub Paška

Kŕčové žily trápia šesť ľudí z desiatich. Operovať sa dajú novou metódou

Šesť ľudí z desiatich, prevažne žien, dnes trápia kŕčové žily. Za problémami môže byť sedavé zamestnanie, genetika i nárast hmotnosti. U niektorých ľudí môžu kŕčové žily spôsobiť bolesť a nepohodlie. Ak má človek kŕčové žily, môže vyskúšať rôzne domáce postupy, ktoré mu pomôžu zvládnuť tento stav a zlepšiť príznaky.

Kysucká nemocnica v Čadci ešte koncom minulého roka zakúpila moderný prístroj pre chirurgické oddelenie, ktorý už pomáha šetrným spôsobom odstrániť kŕčové žily s minimálnymi jazvami a výrazne tak urýchliť proces rekonvalescencie.

„Miniinvazívne a vysoko efektívne ablačné zákroky sa stali zlatým štandardom a môžu sa jednoducho vykonávať v ambulancii aj v nemocničnom prostredí," povedal lekár.

Autor článku: Pavol Stolárik

Pacienta v bolestiach priviezla opakovane záchranka, poslali ho domov

Pána Juraja, ktorý mal obrovské bolesti, hospitalizovali v nitrianskej nemocnici až na tretí pokus.

Manželka Zuzana už bola zúfalá a bezmocná: „Lekár z traumatológie ho ani nevidel a po telefóne sa vyjadril, že nejde o akútny stav, poslal nás domov.

Autor článku: Miriam Hojčušová

Unikátne oddelenie spája matky s rizikovými novorodencami. Pri deťoch môžu byť nonstop

Fakultná nemocnica v Trenčíne (FN TN) sprístupnila oddelenie, v ktorom môžu byť hospitalizovaní takzvaní patologickí novorodenci spolu aj so svojimi matkami. Zatiaľ, čo v zahraničí sú podobné oddelenia bežné, v rámci Slovenskej republiky sa jedná o unikát, ktorý v našej krajine zatiaľ nemá žiadne iné zdravotnícke zariadenie.

O benefitoch nového oddelenia i ďalších plánoch kliniky bližšie porozprávala Dáša Žemberová, zástupkyňa primárky Neonatologickej kliniky FN TN.

Autor článku: Maroš Buchel

Pod vplyvom drog zmrzačil dvoch ľudí, prokuratúra navrhla trojročnú podmienku

Trojročný podmienečný trest navrhol liptovskomikulášsky prokurátor v dohode o vine a treste s mladíkom, ktorý takmer pred rokom vážne zranil dvoch ľudí. K nehode došlo na ceste 1/18 pri obci Beňadiková. Muž, ktorý nehodu spôsobil a zmrzačil dvoch ľudí, šoféroval pod vplyvom drog.

Autor článku: Ľubica Stančíková

Vytvorila rúcho pre pápeža. Použila textilnú techniku z polárneho kruhu

Na Nitrianskom hrade v Bazilike sv. Emeráma vystavujú liturgické rúcha.

Výstava má byť ukážkou jedinečnej techniky plstenia, ktorú pri tvorbe rúch autorka Jana Zaujecová používa. Jedno z rúch vytvorila pre pápeža Františka.

„Chcela som, aby rúcho Svätého Otca bolo jednoduché a vznešené, aby reprezentovalo jeho posolstvo smerom k ľudskosti,“ spomína na tvorbu pápežského rúcha Zaujecová.

Autor článku: Mária Boďová

Prezidentka: Keď sa transformácia hornej Nitry podarí, bude ukážkovým regiónom

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová absolvovala pracovnú cestu na hornej Nitre. Jej hlavným zámerom bolo pozrieť sa na transformáciu uhoľného regiónu priamo v centre diania. „Je to veľká vec aj v rámci Európskej únie kvôli našim cieľom byť uhlíkovo neutrálni v roku 2050,“ načrtla Čaputová po prehliadke Bane Cigeľ, kde sa ťažba uhlia skončila už v roku 2017.

Autor článku: Igor Roško

Andrej Kalina: Škrtel je ideálny kandidát na GM Spartaka

Posledná sezóna bola pre Spartak úspešná, hráči nad svoje hlavy zdvihli Slovenský pohár. Spýtali sme sa pár otázok teraz už bývalého generálneho manažéra Spartaka Trnava Andreja Kalinu.



V článku sa dozviete aj:

Prečo Kalina skončil v Trnave

Ako klubom otriasol jesenný "zápas" so Slovanom

Či Spartak na jar riešil vyhodenie Gašparíka

Čo presne si myslí o Škrtelovi na pozícii GM Spartaka

Čo je nové s útočníkom Ikugarom

Aké ciele má Kalina v Petržalke

Autor článku: Juraj Hertel

Hráči aj sponzori sa núkajú sami. AC má prvú jedenástku, čo presvedčilo Tótha?

Nekonečná hanba rozkradnutého FC Nitra ich prinútila konať. Bratia Šimončičovci si vyhrnuli rukávy (Martin rieši administratívu, Miloš buduje mužstvo) a spolu so srdciarmi okolo Džemila Šefkiiho či Pavla Šlosára dávajú hlavu i pätu novej značke AC Nitra.

Začnú v 8. lige – derby s ČFK v 5. kole možno trhne divácky rekord – a keďže snívať je povolené, nechcú sa na zlaté časy pozerať iba na starých fotkách.

Autor článku: Martin Kilian ml.

