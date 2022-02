Posledná možnosť zapojiť sa do veľkej predplatiteľskej súťaže o hodnotné ceny

Do súťaže sa môžu zapojiť noví aj existujúci predplatitelia, ktorí si teraz zaplatia predplatné novín MY na jeden rok.

Milí čitatelia novín MY, už len do 28.2. 2022 sa môžete zapojiť do našej Veľkej predplatiteľskej súťaže.

Stačí, keď si minimálne na rok predplatíte niektoré z našich regionálnych novín MY a automaticky vás zaradíme do súťaže o tieto ceny:

1 x automobil KIA STONIC na rok od spoločnosti Auto Becchi

150 x palivová karta v hodnote 30 eur Shell

6 x Darčekový dvojnocový pobyt Classic – ubytovanie s polpenziou pre 2 osoby Wellness Hotel Patince****

10 x poukážka na nákup v hodnote 30 eur Intersport

5 x kávovar Tchibo

3 x Darčekový pk na fotoobraz podľa vlastného výberu RHgrafi ka

3 x svietidlá IMAO - Predajca svietidiel a elektroinštalačného materiálu

25 x degustačný balíček piva Kaltenecker

3 x ročná pernamentka Minigolf Prievidza

13 x kniha od vydavateľstva Artforum

10 x woucher na donášku jedla a nákupov FOODPANDA v hodnote 30 eur

5 x 1 kg kvalitnej zrnkovej kávy PURO

Mať predplatné sa oplatí:

ÚSPORA - za rok ušetríte viac ako 25 eur oproti bežnej cene v stánku

ISTOTA - za vkladané darčeky a špeciálne prílohy neplatíte zvýšenú cenu

BONUS - získate špeciálny kupón so zľavami, bonusmi v hodnote viac ako 30 eur

POHODLIE - nikam nemusíte chodiť, noviny vám doručíme priamo domov

SÚŤAŽ - možnosť vyhrať zaujímavé ceny

Možnosti objednania predplatného:

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si zakúpia nové alebo predĺžia existujúce predplatné minimálne na jeden rok. Akciu nie je možné kombinovať s ďalšou zľavou.

ONLINE objednávka a platba

Osobne v redakciách MY

Telefonicky: 02/ 323 77 777

Mail: predplatne@petitpress.sk

Podrobné info o súťaži nájdete tu: Štatút súťaže