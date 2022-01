Problémy v práci? Nedovoľte nadriadeným či kolegom porušovať vaše práva

Viete, čo všetko musíte v zamestnaní strpieť a čo je už za čiarou? Hľadáte pomoc pri riešení pracovných problémov, máte problém s kolegami či nadriadeným? Nájdite s nami riešenie.

Bezplatná poradňa je pravidelná rubrika MY regionálnych novín. Čitateľom poskytuje odpovede na otázky z rôznych oblastí života a radí, ako sa vysporiadať s medziľudskými, občianskymi, právnymi či finančnými problémami.

Tentoraz sa venujeme téme problémy na pracovisku. Dozviete sa, čo si zamestnávateľ môže a čo nesmie dovoliť voči zamestnancom, ako sa brániť proti šikane na pracovisku, ako postupovať v prípad, že vás chce šéf prepustiť počas PN, či aké sú podmienky stravovania sa zamestnancov.

Môže ma zamestnávateľ nútiť pracovať nadčas bez nároku na mzdu - teda pracovať zadarmo? Nie som zamestnaná v nijakej vedúcej funkcii, len ako administratívny pracovník. Ak odmietnem, viem, že ma bude za to vydierať. Ako postupovať v tomto prípade?

Podľa Zákonníka práce sa prácou nadčas rozumie práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien. Prácou nadčas sa rozumie aj práce vykonávaná nad určený týždenný pracovný čas, ktorá je vykonávaná síce bez príkazu zamestnávateľa, ale s vedomím zamestnávateľa a akceptáciou vykonanej práce. Je dôležité poznamenať, že v prípade, že zamestnanec uzavrel pracovnú zmluvu na kratší pracovný čas, nie je možné mu nariadiť prácu nadčas.

Prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancom iba v prípade prechodnej zvýšenej, naliehavej potreby alebo z dôvodu verejného záujmu. Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere 8 hodín týždenne v období najviac štyroch mesiacoch po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnanec nedohodne so zástupcami zamestnancov na inom období, ktoré však nesmie presiahnuť v rámci obdobia 12 mesiacov po sebe nasledujúcich. Zároveň je potrebné uviesť, že v kalendárnom roku môže zamestnávateľ zamestnancovi nariadiť vykonávať prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín a zamestnanec môže na základe vlastnej vôle a dohody so zamestnávateľom vykonávať prácu nadčas v maximálnom množstve 400 hodín.

Zamestnancovi v zmysle Zákonníka práce patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a zároveň mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku alebo sa môže zamestnávateľ so zamestnancom dohodnúť na čerpaní náhradného pracovného voľna.

V prípade, že pracujete nadčas a zamestnávateľ vám neplatí mzdu a príslušné mzdové zvýhodnenie, máte možnosť obrátiť sa na príslušný inšpektorát práce, ktorý vykonaním inšpekcie prešetrí postup zamestnávateľa. V prípade, že inšpektorát práce zistí pochybenia, spravidla uloží zamestnávateľovi povinnosť mzdu a mzdové zvýhodnenia zamestnancovi doplatiť. Vašou ďalšou zákonnou možnosťou je možnosť predžalobnou výzvou vyzvať zamestnávateľa na zaplatenie dlžnej sumy a ak ju nezaplatí, máte právo podať na príslušný súd návrh na vydanie platobného rozkazu.

Som už vyše dvoch rokov na PN a mám závažné zdravotné problémy, ktoré mi neumožňujú vykonávať prácu, ktorú som robila pred PN. Zamestnávateľ ma núti podať výpoveď. Chcem sa opýtať či môžem predložiť zamestnávateľovi posudok od lekára, že nemôžem vykonávať prácu zo zdravotných dôvodov a následne dať výpoveď zo zdravotných dôvodov? Mám nárok na odstupné? Som na polovičnom invalidnom dôchodku.

V súvislosti s Vami položenou otázkou je nevyhnutné si uvedomiť, že zamestnanec môže podľa Zákonníka práce dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Vašu možnosť podať výpoveď teda zdravotné dôvody žiadny spôsobom neovplyvňujú. Zamestnávateľ Vás však nemôže nútiť podať výpoveď.

Váš zdravotný stav však môže mať za následok, že zamestnávateľ Vás bude povinný preradiť na inú prácu. Túto povinnosť má zamestnávateľ v prípade, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou. Pokiaľ teda z lekárskeho posudku vyplýva, že doterajšiu prácu nemôžete vykonávať, zamestnávateľ je povinný vás preradiť na inú prácu.

Ak by vás zamestnávateľ nepreradil na inú prácu, zákon vám umožňuje okamžite skončiť pracovný pomer. Okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnávateľom môžete vtedy, ak podľa lekárskeho posudku nemôže vykonávať svoju prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ vás ani po výslovnej žiadosti nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú vhodnú prácu. Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom je však možné iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnanec dozvedel. V tomto prípade by ste mali z dôvodu okamžitého skončenia pracovného pomeru nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Vo vašom prípade však môže skončiť pracovný pomer aj zamestnávateľ s vami. Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou.

Pri skončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa alebo dohodou zamestnávateľa a zamestnanca z dôvodu, že zamestnanec na základe lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať prácu, má zamestnanec nárok na odstupné. Výška odstupného závisí od spôsobu skončenia pracovného pomeru (dohodou alebo výpoveďou) a dĺžky trvania pracovného pomeru uzatvoreného medzi zamestnávateľom a zamestnancovmu.

Z uvedených skutočností je zrejmé, že v prípade ukončenia pracovného pomeru zamestnávateľom alebo dohodou so zamestnávateľom zo zdravotných dôvodov máte nárok na odstupné vo výške podľa toho, koľko trval váš pracovný pomer so zamestnávateľom a akým spôsobom sa pracovný pomer skončil. Zároveň uvádzame, že v prípade, ak podáte výpoveď vy, nárok na odstupné Vám nevznikne.

Ak je vo firme zabezpečené stravovanie, môže zamestnávateľ zakázať zamestnancom opúšťať firmu cez obedňajšiu prestávku? Chcú sa ísť naobedovať inam, pretože im nechutí strava podávaná vo firme.