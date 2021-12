Neprispôsobiví susedia sú ako nočná mora. Spory s nimi sa však dajú riešiť

Máte susedov, ktorých ste si práve nevysnívali? Poradíme vám, ako sa dajú problémy riešiť

Bezplatná poradňa je pravidelná rubrika MY regionálnych novín. Čitateľom poskytuje odpovede na otázky z rôznych oblastí života a radí, ako sa vysporiadať s medziľudskými, občianskymi, právnymi či finančnými problémami.

Tentoraz sa venujeme téme susedské spory. Dozviete sa, ako riešiť správanie susedov, ktoré vás obťažuje či obmedzuje. Aké máte možnosti brániť sa proti hlučným susedom, cigaretovému dymu, ktorý vám preniká do bytu, neprispôsobivým nájomníkom v bytovke, alebo susedom, ktorí vykurovaním svojho domu znepríjemňujú život všetkým naokolo. Taktiež si prečítate, aké máte právne možnosti, pokiaľ vám susedov strom zasahuje na pozemok alebo poškodzuje majetok.

Na čitateľské otázky dpovedajú: JUDr. Silvia Tatarková, Mgr. Ing. Ondrej Randiak, Miroslav Mazúch, Dominik Kmeť

Mám kozmetický salón, ktorý susedí s reštauráciou. Idú z nej výpary z kuchyne, nemôžem vetrať, je to veľmi nepríjemné, obťažujúce a obmedzujúce. Vetrať však musím, lebo mám prašné prostredie, používam laky, gély a podobne. Jednou zo základných hygienických podmienok je práve vetranie. Majiteľ reštaurácie o probléme vie, no tvrdí, že je technicky nemožné spraviť nápravu. Ako mám ďalej postupovať a čo môžem v tejto situácii spraviť? (Monika T.)

Výpary z kuchyne možno charakterizovať ako obťažovanie susedov parami alebo pachmi. Vaše vlastnícke alebo užívacie právo je obmedzené z dôvodu vypúšťania pary alebo pachov. Občiansky zákonník nechráni v prípade susedských sporov akékoľvek obmedzenie práva. Obmedzenie práva je chránené iba za predpokladu, že para alebo pach prekročili mieru primeranú pomerom. Miera primeraná pomerom nie je v žiadnom predpise definovaná. Vo všeobecnosti predstavuje hranicu medzi povoleným a nepovoleným obmedzovaním vlastníckeho práva iného. Miera primeraná pomerom sa hodnotí v každom prípade individuálne. To znamená, že sa prihliada napríklad na miesto a čas obmedzenia vlastníckeho práva iného vlastníka. Vo vašom prípade je dôležité uviesť, že ak je váš salón umiestnený na mieste, kde je absolútne bežná prevádzka reštaurácii, obťažovanie parou a pachmi pravdepodobne nie je možné hodnotiť ako prekračujúce mieru primeranú pomerom.

V ostatných prípadoch je takéto obmedzovanie vlastníckeho práva prinajmenšom diskutabilné. V prípade, že máte za to, že postup reštaurácie sa vymyká miere primeranej pomerom, je vaším právom podať žalobu na súd. V rámci konania súd môže rozhodnúť, ak bude mať za to, že dochádza k prekročeniu miery primeranej pomerom, o tom, že uloží povinnosť vášmu susedovi – reštaurácii zdržať sa vypúšťania pár a pachov. V prípade, že súdne rozhodnutie nebude reštaurácia rešpektovať, je možné na podklade súdneho rozhodnutia začať výkon exekúcie podľa Exekučného poriadku. Exekútor je oprávnený za každé porušenie povinnosti uložiť povinnej osobe pokutu. Výška pokuty sa stupňuje do úhrnnej výšky 30 000 eur a v prípade neplnenia je exekútor oprávnený pokutu vymáhať niektorým zo spôsobov vymáhania peňažných pohľadávok.

Alternatívnym spôsobom je pokúsiť sa požiadať o pomoc obec. Podľa Občianskeho zákonníka, ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Obec však nebude komplikovaný spor riešiť, treba si uvedomiť, že jej postavenie v tej ktorej veci je usporiadať vzájomné vzťahy tak, aby sa situácia upokojila a hľadal sa kompromis. Je preto možné, že takéto riešenie pre vás nebude efektívne. Domáhaním sa ochrany na obci však nie je dotknuté vaše právo domáhať sa ochrany súdnou cestou.

Na záver vás chceme upozorniť, že z otázky nedokážeme objektívne posúdiť, do akej miery a či vôbec bola prekročená miera primeraná pomerom. Preto má odpoveď informatívny charakter.

Sme malá bytovka s pätnástimi bytmi. Štrnásť je v súkromnom vlastníctve, máme založené spoločenstvo vlastníkov bytov. Jeden byt je vo vlastníctve mesta, ktoré do neho nasťahovalo neprispôsobivú rodinu. Rodičia (matka psychiatrická pacientka) a tri ťažko mentálne choré deti. Už tri roky zažívame neustály krik, vulgárne nadávky a vyhrážky smerované deťom. Úrady, mesto ani polícia to neriešia, pokiaľ platia nájomné a nerušia nočný pokoj. Ale aj my máme predsa svoje práva, sme vlastníci bytov, platíme dane, bývajú tu starší ľudia, rodiny s malými deťmi. Čo môžeme robiť, ako postupovať? (Jozef H.)

Podľa Občianskeho zákonníka má každý vlastník veci právo na ochranu voči tomu, kto do jeho vlastníckeho práva zasahuje. Neoprávnené zásahy vlastníka veci do vlastníckeho práva iného vlastníka sa nazývajú imisie. Imisie sú bližšie špecifikované v Občianskom zákonníku. Medzi imisie patrí aj obťažovanie hlukom. Zákon poskytuje ochranu pre vlastníka veci v prípade, že susedia obťažujú vlastníka nehnuteľnosti hlukom nad mieru primeranú pomerom. Pri posudzovaní miery primeranej pomerom sa berú do úvahy objektívne skutočnosti, ako čas a miesto obmedzovania práv. Miera primeraná pomerom sa hodnotí podľa intenzity hluku, podľa toho či išlo o jednorazové obťažovanie alebo opakované, prípadne úmyselné obťažovanie iného vlastníka nehnuteľnosti. Takisto sa hodnotí aj podľa intenzity hluku na obdobných miestach.

V prvom rade odporúčame riešiť uvedenú situáciu upozornením susedov na skutočnosť, že ich konanie zasahuje do vašich vlastníckych práv a žiadate ich, aby prestali s krikom. Rovnako sa môžete so žiadosťou o pomoc obrátiť na vlastníka bytu a žiadať, aby uvedenú situáciu vyriešil.

V prípade, že dohovor nepomôže a došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, je vaším zákonným právom domáhať sa ochrany na obci, ktorá môže predbežne zásah do práv zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav.

Posledným možným riešením je domáhať sa pri opakujúcom sa obťažovaní susedmi nad mieru primeranú pomerom ochrany na súde, pričom obťažovanie musí v momente podania návrhu stále trvať. Výrokovú časť žaloby je nutné formulovať takým spôsobom, že žalovanému sa ukladá povinnosť zdržať sa obťažovania susedov hlukom. V žalobe je potrebné uviesť dôvody, ktoré preukazujú, že ide o hluk, ktorý prekračuje mieru primeranú pomerom. V prípade, že súd rozhodne o povinnosti zdržať sa obťažovania hlukom, je možné vymáhať dodržiavanie povinnosti formou exekúcie.

Jedno riešenie ponúka aj samotný zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktoré sa však dotýka samotného vlastníka bytu. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v tomto dome takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastníckeho práva tým, že hrubo poškodzuje byt alebo nebytový priestor, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory, príslušenstvo alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo neplní povinnosti uložené rozhodnutím súdu, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru.

Ako postupovať v prípade, keď suseda, ktorá býva nado mnou, fajčí na balkóne a všetok smrad mi ide do bytu? Už bola dvakrát upozornená mestskou políciou a dokonca ju žiadal primátor, aby fajčenie na balkóne obmedzila, alebo s ním úplne prestala. No výzvy nerešpektuje. Ide o dcéru užívateľov bytu, ktorá v ňom ani nemá trvalý pobyt. Som onkopacient. (Michaela M.)