LIVE diskusia na tému: Rómske komunity a pandémia

Vo štvrtok – 4. februára od 9:00 – vás pozývame sledovať online diskusiu na tému: Marginalizované rómske komunity v čase pandémie.

3. feb 2021 o 10:06 Peter Fedor, Viera Legerská

Rómske komunity patria medzi tie skupiny obyvateľov Slovenska, ktoré sú dôsledkami koronakrízy ohrozené najviac. Pretínajú sa v nich takmer všetky dôsledky pandémie. Rómovia sú bez práce, mnohokrát uzavretí vo svojich osadách, ich deti majú ťažší prístup ku vzdelaniu a chudoba či nedostatok informácií, ktoré by si vedeli správne vyhodnotiť, spôsobuje, že v obydliach s nízkym hygienickým štandardom nedokážu ochrániť seba a ani svoje deti pred nákazou.

Ako sa rieši pandémia v komunitách, čo ju v nich charakterizuje a ako s ňou zabojovať – to je téma aktuálnej online diskusie, ktorú môžete naživo sledovať vo štvrtok 4. februára od 9. h na všetkých regionálnych Facebook profiloch MY alebo priamo tu: MY Regióny

Diskutovať budú Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity a Marián Neradný z Národnej recyklačnej agentúry Slovensko, sekcie sociálnej politiky marginalizovaných rómskych komunít.

Podujatie je súčasťou série diskusií na celospoločenské témy, ktoré organizujú regionálne týždenníky MY vydavateľstva Petit Press v spolupráci s mediálnou agentúrou M Kreo a s podporou Európskej komisie.