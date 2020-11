Nová situácia žiada nové riešenia, festival seniorov zorganizujú online

Už počas prvej vlny zorganizovali miestni aktivisti v Pezinku šitie rúšok pre svojich spoluobčanov. Iniciatíva vyšla od Denisy Kovácsovej a zástupkyne primátora Márie Wagingerovej.

Mesto dlhodobo zapája seniorov do diania a kultúry v meste. Za svoje aktivity získalo v októbri 2020 nomináciu na cenu Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR v kategórii samospráva.

Akadémia tretieho veku pozastavená

Nominovaný je projekt Akadémia tretieho veku, ktorý funguje od roku 2007. Záujem o štúdium rastie každým rokom a navštevujú ju starší občania nielen z mesta, ale aj okolia.

Podľa zdrojov uvedených na stránke, v minulom akademickom roku otvorili dva ročníky a sedem odborov. Ide o anglický jazyk pre mierne pokročilých, folklórne prejavy v lokalitách malokarpatského regiónu, výtvarné techniky, zdravie z prírody, maliarske techniky, genealógia spoznávanie histórie a počítače a digitálna fotografia.

Do letného semestra sa prihlásilo 150 záujemcov, avšak pre aktuálnu epidemiologickú situáciu spôsobenú koronavírusom je toto štúdium pozastavené. Chýbajú koncerty v zariadeniach opatrovateľskej služby, v domovoch sociálnych služieb a vo všetkých ostatných zariadeniach pre seniorov. Zrušili sa aj podujatia pri príležitostí významného životného jubilea.

Projektom Cesta k vzájomnosti sa samospráva snaží obnoviť pomoc najzraniteľnejším obyvateľom a nadväzuje na doterajšie aktivity. Poverení pracovníci zorganizujú Festival senio-rov.

Okolnosti sú nepriaznivé, preto festival zorganizujú online s využitím všetkých technických možností.

„Pre seniorov sme spolu so sponzormi zakúpili televízory, tablety, PC monitory a premietacie zariadenie.

Seniori v domácnosti majú všetci prístup a signál na TV Pezinok, ktorá bude digitálnou formou sprostredkovávať všetky aktivity cez obraz a zvuk a zabezpečí sériu všetkých záujmovo-osvetových reportáží a rozhovorov so zaujímavými osobnosťami či životnými príbehmi našich seniorov, “ hovorí Daniela Malíková z referátu propagácie a komunikácie mesta Pezinok.

Zapoja aj študentov z viacerých škôl

Práve osobné skúsenosti a životné príbehy seniorov by mohli prilákať všetky vekové kategórie.

Starším občanom môžu spríjemniť náročné časy, v ktorých nemôžu byť so svojimi blízkymi. Súčasťou budú kreatívne a tvorivé dielne.

Zapoja sa aj študenti základných a stredných škôl, ktorí pomôžu v oblasti digitálnych zručností.

Okrem aktivít na podporu kultúry vedenie zakúpi germicídne žiariče. Požiadavka na kúpu sociálneho auta nebola zo strany hodnotiacej komisie podporená.

Tisíce eur

Mesto Pezinok získalo na časť spomínaných aktivít podporu z európskych fondov, a to vo výške 15 670 eur. V týchto dňoch bude podpísaná zmluva.

Po podpísaní zmluvy sa organizátori pustia do uskutočnenia plánov, stihnúť by to mali do marca 2021.

„Pomoc zo strany Európskej únie považujeme zatiaľ za primeranú daným možnostiam, využívame aj všetky malé dotačné programy i väčšie, ktoré nám investične vedia tiež pomôcť, ak sme oprávnení adresáti,“ dodáva Malíková.