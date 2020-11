Peniaze už zamierili k seniorom

V Považskej Bystrici využili projekty v centrách sociálnej starostlivosti.

3. nov 2020 o 12:05 Dominika Mrákavová

V čase pandémie riešili mnohí dosahy zatvorených prevádzok, výpadku pracovnej sily, ale aj potrebu ochrániť ľudí v okolí.

Jednou z najzraniteľnejších skupín sú seniori. Domovy sociálnych služieb a centrá pre seniorov tak museli urýchlene riešiť bezpečnosť svojich klientov.

(zdroj: Euractiv)

Pomoc dostávajú pravidelne

Centrum sociálnych služieb v Považskej Bystrici patrí samosprávnemu kraju.

„Už počas prvej vlny pandémie nám ochranné pracovné pomôcky dodal štát. Rúška, rukavice, dezinfekciu,“ povedala Gabriela Lukáčová. Pomoc, na ktorú štát čerpá prostriedky z nevyčerpaných výziev Európskej únie, pokračuje aj počas druhej vlny.

„Materiál, ale aj testy dostávame naďalej. Niekedy každý týždeň, niekedy každé dva, ale v podstate pravidelne. Potrebovali by sme viac rukavíc,“ dodala Lukáčová. Eurofondy tak pomáhajú pri primárnej ochrane ohrozenej skupiny.

Snažia sa uspieť v grantoch

V zariadení pre seniorov Katka v centre Považskej Bystrice sa opakovane snažia uspieť v zverejnených grantových programoch, ktorých cieľom je skvalitnenie starostlivosti o seniorov.

„Tieto programy vnímame ako pomocnú ruku v boji s pandémiou ochorenia COVID-19. Aktuálne sa uchádzame o mimoriadny grantový program Pomáhame SPPolu, kde výška podpory na jeden projekt je 5000 eur,“ povedala riaditeľka zariadenia Iveta Pospíšilová.

Plánujú z toho zakúpiť ďalší, v poradí už štvrtý germicídny žiarič, inhalátory, mobilné stojany s automatickými dávkovačmi na dezinfekciu a iné potrebné jednorazové pomôcky.

„Pevne veríme, že sa nám to podarí, ako sa nám to podarilo pri iných grantoch,“ doplnila Pospíšilová. Do daru dostali aj tablet , ale aj dezinfekčné roztoky a vitamíny na podporu imunity klientov a zamestnancov. „Za toto všetko darcom patrí srdečná vďaka,“ pokračuje riaditeľka Pospíšilová.

Prispela aj samospráva

Do pomoci pre seniorov sa zapojil aj Trenčiansky samosprávny kraj.

„Dostali sme pracovné pomôcky, síce nie v takom objeme, ako by sme si predstavovali, ale ďakujeme aj za to.“ doplnila Pospíšilová.

K ochrane zdravia klientov, ale aj zamestnancov musia zodpovedne pristupovať každý deň. „Nespoliehame sa len na pomoc zvonku. Do bezpečnosti klientov a zamestnancov investujeme aj peniaze z vlastných zdrojov,“ uzavrela Pospíšilová.