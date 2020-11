V Rajci vybudovali úplne nové klientske centrum

Mesto Rajec uskutočnilo projekt zvýšenia dostupnosti a bezpečnosti služieb občanom na jednom mieste. Sčasti jeho zriadenie financujú aj z fondov Európskej únie. Celkové náklady projektu prestavujú 63 523,30 eur. Z európskych prostriedkov bol podporený sumou 25-tisíc eur.

2. nov 2020

„Cieľom nášho projektu je zvýšenie dostupnosti a bezpečnosti služieb občanom na jednom mieste – prostredníctvom vybudovania nového klientskeho centra v existujúcich priestoroch Mestského úradu Rajec,“ informoval primátor Rajca Milan Lipka.



Všetko na jednom mieste

Projekt rieši vytvorenie nových možností pre poskytovanie služieb občanom dostupných na jednom mieste, vrátane agendy ďalších špecializovaných úradov, najmä podateľne, matriky, miesta prvého kontaktu, informačného centra, evidencie obyvateľstva, sociálneho poradenstva, agendy úradu práce a Policajného zboru a ich oddelenia dokladov.

Aj pre ľudí so zníženou schopnosťou pohybu

„Jeho súčasťou bude vyvolávací systém v čakárni klientskeho centra, sprístupnia sa služby mesta aj pre občanov so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie, a to práve vybudovaním klientskeho centra na 1. nadzemnom podlaží a následným presunom služieb do týchto priestorov,“ doplnil Lipka.

Zvýšená hygiena a ochrana počas krízového stavu

Významným dôvodom projektu a priestorových úprav klientskeho centra sú opatrenia na zvýšenie hygieny a ochranu obyvateľov počas krízového stavu. Ide napríklad o doplnenie protivírusovej clony na pracoviskách centra, zabezpečenie ochranných pracovných prostriedkov, ktoré chránia zamestnancov pred biologickými nebezpečenstvami, zabezpečenie dezinfekcie priestorov prostredníctvom germicídnych lámp.

Riešená časť stavebných úprav je v jeho prízemnej časti. Všetky stavebné úpravy sa robia v rámci interiéru objektu bez zásahu do nosných a obvodových konštrukcií a bez zmeny vonkajšieho vzhľadu objektu.

Pre viac ako 20-tisíc obyvateľov

„Výsledkom projektu je moderné klientske centrum, ktoré na jednom mieste sústredí kľúčové služby pre občanov, a to aj s bezbariérovým vstupom a pohybom. Bonusom je vysoký hygienický štandard, ktorého dôležitosť zvýraznila prvá i druhá vlna koronakrízy. Zabezpečí sa požadované hygienické zázemie pre zamestnancov centra a ochrana zdravia obyvateľstva,“ zdôrazňuje primátor Rajca.

Pomoc obyvateľom bude efektívnejšia a cielenejšia. Pripomenul tiež, že cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia, ohrozené skupiny obyvateľstva, fyzické a právnické osoby pôsobiace v rámci rajeckého regiónu a jeho spádových 22 miest a obcí, s počtom obyvateľov, ktorý predstavuje spolu viac ako dvadsaťtisíc ľudí.

Toto územie sa rozprestiera od obce Lietavská Lúčka po obec Čičmany.

Klienti sa nebudú zhromažďovať na chodbách

Doteraz riešili jednotlivé agendy pre občanov v rámci priestoru mestského úradu na druhom nadzemnom podlaží.

„Častokrát tak dochádzalo ku kumulácii veľkého počtu klientov na chodbách, čo dnes nie je žiadúce,“ uzavrel Milan Lipka.