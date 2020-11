Karanténne centrum zveľadili a vybavili i vďaka europeniazom

Rekonštruovaný Rybný dom poskytne karanténny azyl ľudom zo záchranných zložiek v Novom Meste nad Váhom.

Peniaze z eurofondov vyčlenené počas prvej vlny koronakrízy pomohli aj na Považí. Úspešným žiadateľom o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja sa stalo Nové Mesto nad Váhom.

Za vyčlenených 30-tisíc eur samospráva zrenovovala časť priestorov takzvaného Rybného domu. Jeho priestory poslúžia v prípade potreby ako karanténne centrum pre príslušníkov záchranných zložiek.

Samospráve sa už ozvali napríklad aj hasiči

Mesto sa ešte na jar zapojilo do vypísanej výzvy na pomoc samosprávam z dôvodu ekonomických dosahov nového koronavírusu. Radnica sa rozhodla zveľadiť priestory, ktoré môžu pomôcť v ťažkých časoch šírenia nákazy.

„V majetku máme Rybársky dom s približne 30 lôžkami. Rozhodli sme sa, že tento priestor ponúkneme a poskytneme v prípade núdze pre všetky záchranné zložky v meste,“ priblížil viceprimátor Nového Mesta nad Váhom František Mašlonka.

V praxi má priestor slúžiť pre ľudí pracujúcich v záchranných zložkách, ktorí prišli do kontaktu s pozitívnou osobou. Tí sa môžu namiesto karantény doma v spoločnosti svojich rodinných príslušníkov presunúť do karanténneho centra a zabrániť tak prípadnému ohrozeniu svojej rodiny, respektíve aj ich možného umiestnia do karantény. Časť z poskytnutej dotácie samospráva už využila.

„Bolo treba zrenovovať časť priestorov a zakúpiť nové postele, vybavenie, bielizeň a podobne, aby sme boli pripravení. Dopredu sme už urobili na trhu súťaž na základné rekonštrukčné práce a dokúpenie vecí, aby tento dom spĺňal požiadavky karanténneho centra,“ zdôraznil viceprimátor mesta.

Niektoré práce vykonala samospráva na vlastné náklady, príkladom sú vymenené okná, veľkým prínosom podľa Františka Mašlonku boli aj stovky dobrovoľnícky odpracovaných hodín s cieľom priestory zrenovovať, vymaľovať a vydezinfikovať. Karanténne centrum je už v týchto chvíľach pripravené na prijatie prvých ľudí.

„Ozval sa nám už Hasičský a záchranný zbor s tým, že v prípade, ak by mali svoje priestory zatvorené z dôvodu karantény, či im toto zázemie vieme poskytnúť, na čo sme, samozrejme, prikývli. Rovnako je to odkomunikované aj pre ďalšie záchranárske zložky,“ doplnil viceprimátor s tým, že Rybársky dom po vyriešení situácie s COVID-19 môže slúžiť ako priestor pre prácu neziskových a mestských organizácií, najmä škôl a nimi organizovaných škôl v prírode.

Myšlienku karanténneho centra pri vode vítajú

Zámer radnice uvítali aj Novomešťania. „Musíme myslieť nielen na aktuálny čas, keď tu máme koronu, ale aj na obdobie po nej. Verím, že sa vírusu budúci rok zbavíme a opäť raz rozkvitne turizmus, cestovanie ľudí a pobyt v prírode aj vo väčšom počte, ako vo dvojici. Mesto budovu potom použije na iné prospešné aktivity,“ myslí si Vladimír.

Iveta ocenila predvídavosť mesta v súvislosti s vybavením karanténneho centra.

„Ak sa dajú peniaze z eurofondov použiť aj takto, tak super, ľudia aspoň v priamom prenose vidia, že tie peniaze naozaj pomáhajú, a hlavne v dnešných, ťažkých časoch.“

Aj Denise sa pozdáva motív Rybárskeho domu ako miesta pre karanténu ľudí.

„Je to vlastne na Zelenej vode, hneď v blízkosti pláže, v prostredí prírody. Navyše je izolované od obytnej zóny, čo je veľmi dobre, takže nápad musíme pochváliť, akcieschopné záchranné zložky predsa potrebuje každé mesto,“ zdôraznila Novomešťanka.