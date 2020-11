Seniorom navaria v novej kuchyni

Seniori z Liptovského Ondreja, ktorí si doma nevarili každý deň, využívali hotové jedlá z kuchyne tamojšieho družstva. Tú ale zatvorili. Obec svojim najstarším obyvateľom chce pomôcť inak.

2. nov 2020 o 12:51 Ľubica Stančíková

Pre pandémiu koronavírusu družstevnú kuchyňu zatvorili ešte v prvej vlne a seniori prišli o možnosť objednať si obed za priaznivejšie ceny, ako ponúkajú štandardné reštaurácie.

Obec práve stavia novú materskú školu, jej súčasťou bude aj kuchyňa, kde chcú variť nielen deťom a personálu, ale aj seniorom. V čase vyhlásenia výzvy Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktoré sčasti sústreďuje aj pomoc eurofondov na zmiernenie dosahov koronakrízy, mali projekt kompletne pripravený.

(zdroj: Euractiv)

„Vedeli sme, čo chceme, ako to chceme a koľko nám na to bude treba,“ vysvetlil starosta Liptovského Ondreja Ľuboš Žubor.

V polovici októbra prišla dobrá správa, obec získala takmer 28-tisíc eur na zariadenie a vybavenie kuchyne, ktorá bude okrem detí slúžiť aj seniorom.

„Kto bude variť našim seniorom? Nevieme, čo nás ešte čaká a dokedy to všetko potrvá. Možno nás všetkých ešte viac obmedzia, chceme sa preto o seniorov postarať. Keď družstvo zavrelo vývarovňu, naši seniori zostali bez možnosti cenovo dostupnej a hotovej varenej stravy. Reštaurácie sú pre nich drahé,“ doplnil Žubor s tým, že by chceli, aby obed zo školskej kuchyne bol pre seniorov cenovo dostupný. Kuchyňu by chceli spustiť čo najskôr, škôlka je zatiaľ vo výstavbe.

„Teraz je ťažké povedať, či budeme stravu seniorom voziť, alebo baliť a oni si po obedy budú chodiť. Sú to všetko detaily, ktoré doladíme a vymyslíme. To je najmenej.“