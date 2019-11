Digitalizácia spoločnosti nám ušetrí kopec času, ale aj peňazí

Množstvo úradných vecí sa dá už v súčasnosti vybaviť online. No treba o nich vedieť.

4. nov 2019 o 9:10 Lýdia Vojtaššáková

Digitalizujeme, naťahujeme optické siete, budujeme serverovne, zrýchľujeme prenosy. Všetci chceme byť online.

Kým v roku 2012 malo 75,4 percenta slovenských domácností prístup na internet, o tri roky neskôr ich bolo 79,5 percenta, vlani 80,8 percenta, bez ohľadu na kvalitu a rýchlosť.

Všetci a všade

Slovensko sa však zaviazalo do roku 2025 naplniť strategické očakávania Európskej únie v súvislosti s pokrytím nášho územia gigabitovým internetom. Našou ambíciou je, aby do roku 2020 bolo každé mesto a obec, teda 2 900 subjektov, napojených na internet s rýchlosťou 30 Mbit/s a do roku 2025 kľúčové miesta ako nemocnice, školy, samosprávy na internet s rýchlosťou 1 Gbit/s.

Zákon proti byrokracii v praxi Portálu OverSi stačilo iba trinásť mesiacov na to, aby ľuďom v peňaženkách zostalo takmer 5,5 milióna eur.

Úrady si elektronicky stiahli viac ako 348-tisíc výpisov.

V rámci systému DCOM si mestá a obce stiahli viac ako 124-tisíc výpisov s úsporou presahujúcou 1,7 milióna eur.

Zákon proti byrokracii tak občanom ušetril takmer 7,3 milióna eur a stiahnutých bolo viac ako 473-tisíc výpisov. Tie tak občania nemuseli nosiť na úrady v papierovej podobe.

Najaktuálnejšou témou posledných dvoch mesiacov boli potvrdenia o návšteve školy. A to ani nie, čo sa týka počtu ich stiahnutí, zo strany úradov, ale najmä zo strany rodičov, pre ktorých sa doteraz začiatok školského roka niesol v znamení nosenia papierových potvrdení pre dokladovanie nároku na sirotské dôchodky či prídavky na deti.⋌ Zdroj: Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu

Ušetríme kopec času

Jedna vec je prístup na internet, druhou sú dáta, ku ktorým sa môžeme a vieme dostať. Na informatizáciu spoločnosti poskytujú fondy Európskej únie Slovensku milióny eur. Chce inteligentnejšiu a súdržnejšiu Európu.

Zdigitalizovali sme verejnú správu, projekt e-Government umožnil, že množstvo úradných vecí sa už dá vybaviť z pohodlia domova. Môžeme tak ušetriť kopec času čakaním v radoch, ale aj peňazí na správnych poplatkoch.

Digitalizujeme kultúrne dedičstvo, čo znamená, že čoskoro uzrú svetlo sveta rozličné artefakty, ktoré sa doteraz museli uchovávať v špecifických podmienkach. K tomu projekty Úradu pre verejné obstarávanie, Štatistického úradu a Najvyššieho kontrolného úradu.

Nezabúdajme na projekt eHealth, teda elektronické zdravotné karty, databázy a ich bezpečnosť, tiež register obyvateľstva a register adries a ďalšie elektronické služby pre obyvateľov, ale najmä pre samosprávy.

Natiahli sme rýchle optické linky k stovkám škôl, online sa dá vybaviť výpis z registra trestov, požiadať o duplikát rodného listu či nahlásiť zmenu trvalého pobytu, na diaľku možno podať trestné oznámenie alebo dohodnúť termín na dopravnom inšpektoráte.