Žiaci nie vždy rozumejú úlohám

V Bytči zacielia na čitateľskú, prírodovednú a matematickú gramotnosť.

30. aug 2019 o 10:10 Michal Filek

BYTČA V Základnej škole na Ulici Mieru v Bytči robia projekt Rozvoj čitateľskej, prírodovednej a matematickej gramotnosti žiakov 1. a 2. stupňa. Podporený bol z fondov Európskej únie, pričom celkový rozpočet projektu je 135 205 eur.

Zlepšiť výsledky detí

„Podnetom bola snaha vytvoriť vhodné podmienky pre vzdelávanie a zlepšiť školské výsledky žiakov a ich uplatnenie v ďalšom stupni vzdelávania. Skúsenosti ukázali, že nemáme dostatočne vyškolené personálne kapacity a vybavené učebne na zabezpečenie rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu pre žiakov. Výsledky nedosahujú dobrú úroveň,“ hovorí riaditeľka školy Katarína Hrmcová.

Gramotnosť človek potrebuje. Bez schopnosti a zručnosti prečítať akýkoľvek text by sa človek nedopracoval k žiadnym informáciám.

„Mnoho žiakov má nedostatky v čítaní a problémy s porozumením textu. Platí to nielen o 1. stupni ZŠ, ale i vo vyšších ročníkoch. To sa prejavuje najmä pri samostatnej práci žiakov, keď majú vypracovať úlohy a cvičenia z učebnice alebo z pracovného zošita a pri vypracovaní úloh, ktorých riešenie vyplýva z textu so zadaním úlohy,“ dopĺňa.

Čitateľská gramotnosť neznamená iba vedieť čítať či písať, ale aj čítať mapy, pracovné návody, grafy a tabuľky, zasahuje tak do každej práce i bežného života. Prírodovedná gramotnosť v sebe spája schopnosti pozorovať javy okolo seba, vyhodnocovať ich a vyvodzovať závery.

Naučené nedokážu uplatniť

„Všímame si znížené schopnosti žiakov v týchto kompetenciách. Chýba prepojenie teórie s praxou, naučené nedokážu žiaci uplatniť pri samostatnom riešení úloh, pri praktickom využití, spájaní pohľadov z rôznych oblastí ,“ upresňuje Hromcová.

Projekt na Mierovej je vo svojej úvodnej fáze.

Riešia rozdelenie úloh, prípravu metodických materiálov, inovovaných dokumentov a obsahovú náplň záujmových útvarov a extrahodín.

Práve cez posilnenie jednotlivých predmetov v rôznych ročníkoch základnej školy sa budú snažiť dosiahnuť nárast kompetencií v jednotlivých oblastiach. Napríklad slovenčinu a matematiku posilnia v prvom a druhom ročníku, prírodovedu v treťom a štvrtom.

Aj vo voľnom čase

Ďalšou rovinou je podchytenie žiakov prostredníctvom záujmových útvarov, zvyšovanie zručností v mimoškolských aktivitách.

K naplneniu stanovených cieľov prispeje aj vybavenie odborných učební novými učebnými pomôckami a technikou.

„Novinkou v našej škole bude zaiste prírodovedná učebňa pre žiakov prvého stupňa, ktorú hodláme otvoriť už počas prvého mesiaca nového školského roka. K novému nábytku – pracovným pultom a netradičným šesťuholníkovým stolom pre skupinovú prácu – pribudnú nové pomôcky podporujúce bádateľsky orientované vyučovanie už od prvého stupňa,“ uzavrela Hromcová.

Súčasťou projektu je aj vzdelávanie pedagogických zamestnancov, zamerané na získavanie nových zručností.

Projekt je rozvrhnutý na 24 mesiacov a trvať bude do 1. februára 2021.