Aj deti z chudobných rodín môžu byť úspešné, ak ich podchytia

V prípade žiakov zo sociálne slabších rodín, prípadne marginalizovaných rómskych komunít sa častokrát hovorí o slabej školskej dochádzke a nízkej úspešnosti. Pomáha im Národný projekt Škola otvorená všetkým. Potvrdzuje sa, že cesta k zlepšeniu dochádzky existuje.

26. aug 2019 o 14:12 Marcela Ballová

Od začiatku aplikácie programu Škola otvorená všetkým sa potvrdzuje, že cesta zlepšeniu prospechu, správania aj dochádzky existuje.

Riešením je celodenný výchovný systém (CVS). Nastaviť sa dá v ktorejkoľvek škole.

„Nikto si nevie predstaviť, v akých podmienkach žijeme. Nemám žiadne súkromie a niekedy ani priestor na učenie, ale aj tak som šťastná,“ píše v príspevku do projektovej súťaže školáčka zo Základnej školy (ZŠ) v Čiernej nad Tisou. Je z mnohopočetnej rodiny.

Príležitosť vyniknúť

Projekt podporuje rozvoj šikovnosti a kreativity školákov aj po vyučovaní. Potvrdzujú to vynikajúce výsledky na rôznych súťažiach.

Rezort školstva informoval o o úspechoch šiestačiek zo ZŠ s MŠ v Ožďanoch. V rámci programového krúžku vytvorili počítačovú hru Separáčik. Vo finále súťaže Schratch Matsch sa tešili z prvenstva. Učiteľka Milada Valková, ktorá spomínaný krúžok vedie, sa vyjadrila, že potrebné je vždy veriť. „Veriť v to, že aj taká malá škola v dedinke niekde na juhu, ďaleko od Bratislavy, sa vie zapojiť a dokázať, že má šikovných a výnimočných žiakov.“

Aj v trebišovskej ZŠ Ivana Krasku sa tešia úspechom v mimoškolských súťažiach. Žiaci, venujúci sa boxu, si vitrínu obohatili niekoľkými titulmi národných majstrov v žiackych a dorasteneckých kategóriách. Riaditeľ Martin Farbar však za najdôležitejší úspech CVS v prostredí školy považuje zlepšenú dochádzku na vyučovanie, lepší prospech žiakov a nižší počet detí zaradených do špeciálnych škôl.

Prínos projektu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zdôrazňuje prínos projektu Škola otvorená všetkým, spočívajúci v poskytnutí finančného zázemia pre inkluzívny tím aj financovanie CVS, v rámci ktorého sa mohli školáci pripravovať na vyučovanie a voľnočasové aktitvity.

„Odporúčali by sme v rámci možností podporovať tento model vzdelávania, je to jediná možnosť ako v súčasnosti dokážeme aspoň v minimálnej miere vytvoriť žiakom podmienky na ich domácu prípravu a voľnočasové záujmy. Po návrate domov nemajú vytvorené podmienky na edukáciu a v mnohých prípadoch im rodičia aj napriek snahe nedokážu v príprave do školy pomôcť, pretože na to nemajú dostatočné vedomosti a schopnosti,“ zakončil Farbar.