Bitky, vulgarizmy, hádky v rodinách aj zničené bilbordy. Kampaň sa zradikalizovala (+FOTO)

Ľudia sa často báli povedať, komu dajú svoj hlas.

SLOVENSKO. Diaľničné prepojenie medzi Bratislavou a Košicami do roku 2011, dvojnásobné platy, lacnejšie potraviny, sociálne istoty či ekonomický rast. Ľudia sa už v minulosti poučili, že prázdnym sľubom politikov, ktorí na nich vykukujú z bilbordov, jednoducho nejde veriť.

Kampaň predčasných parlamentných volieb 2023 sa zradikalizovala. Nielen na politickej scéne, ale aj medzi ľuďmi, kamarátmi, v rodinách.

Politici namiesto argumentov viedli potýčky, urážali sa, navzájom sa provokovali. Slušná a normálna politika šla jednoducho bokom. A nie je to len o Igorovi Matovičovi, ktorý, samozrejme, je v tomto absolútnou jednotkou.

V rodinách a medzi priateľmi sa ľudia často báli povedať, komu dajú svoj hlas. Mnohí to dodnes taja, prípadne každému človeku individuálne povedia, čo chce počuť.

Ak volíš PS, si slniečkár, ak Smer či Hlas, si mafián, ak hnutie okolo Igora Matoviča, si psychopat. Pritom v demokracii by sme mali každý názor rešpektovať, veď o tom sú voľby. A nie sa hádať v rodinách.

Možností na vytvorenie vládnych koalícií je dnes viacero. I keď jedna, pri ktorej to vychádza na 79 poslancov, je momentálne najpravdepodobnejšia.

Keď sme sa z reklamných pútačov, ktoré oblepili celú krajinu, poučili, že politikom jednoducho nejde veriť, nemali by sme sa na nich spoliehať ani tentoraz. A je úplne jedno, ktorá koalícia prevezme žezlo.

Ak sa chceme mať lepšie, ako stálo na bilbordoch jednej zo strán, ktorá to po dvoch neúspešných voľbách dala nad päť percent, musíme začať každý sám od seba.

Tou správnou cestou nie sú hádky v rodinách počas nedeľňajšieho obedu, opakovanie vulgarizmov a ničenie bilbordov ako počas predvolebnej kampane (viac vo fotogalérii). Takto Slovensko rozhodne nebude lepšou krajinou.

Veď sme to my, kto tvorí systém. Sme to my, kto udáva smer tejto krajine. Sme to my, kto môže urobiť svoje okolie krajším a lepším. Ideálne je začať hneď teraz. A potom sa budeme mať naozaj lepšie.

