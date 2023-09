Liečivá kúra pre telo aj myseľ. Vychutnajte si jeseň v Turčianskych kúpeľoch.

Na jeseň sa v oblasti kúpeľných pobytov často ponúkajú balíčky, ktoré zahŕňajú ubytovanie, stravu a rôzne procedúry.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

S MARKETINGOVOU MANAŽÉRKOU MODERNÝCH KÚPEĽOV V TURČIANSKYCH TEPLICIACH MARGARÉTOU SAKTOROVOU, M.B.A., SME SA ROZPRÁVALI O JESENNEJ NOVINKE – DUO KÚPEĽNEJ DOVOLENKE.

Prečo práve Moderné kúpele Turčianske Teplice?

Kúpeľný rezort v srdci Slovenska, Moderné kúpele Turčianske Teplice sa rozrastá a modernizuje svoje služby. Okrem populárneho liečebného domu Veľká Fatra Hotel**** tu nájdete aj novozrekonštruovaný historický kúpeľný hotel Royal Palace Hotel*****, ktorý dýcha eleganciou štýlu Art deco a ponúka kráľovský zážitok z pobytu. Výnimočné služby v balneo centre a kráľovský liečivý kúpeľ Royal Bath nájdete priamo v budove – tzv. „suchou nohou“ prejdete z izby až do kúpeľa. Autentické thajské masáže navodia uvoľňujúce pocity a vôňu exotiky. Naše služby a zábery z interiéru hotela nájdete jednoducho online na www.royalapalace.therme.sk Počas jari 2023 sme otvorili rezidenciu s apartmánmi pre ubytovanie v súkromí. Rezidencia Opera so súkromnými apartmánmi, ktoré sú rozšírením ubytovacej kapacity s päťhviezdičkovým servisom jedinečného hotela Royal Palace Hotel*****

Ak hľadáte ubytovanie v súkromí pre rodiny alebo uzavreté skupinky 4 - 6 osôb, ubytovanie v Rezidencii Opera je to najlepšie. Iba 200 metrov sa nachádza vchod do najpopulárnejšieho vodného parku v Turci, Spa&Aquapark Turčianske Teplice, ktorý každoročne navštívia tisíce návštevníkov z celého Slovenska. Je to jediný termálny vodný park s liečivou minerálnou vodou na Slovensku postavený priamo na prameni. Sledujte nás online na www.aquapark.therme.sk . Turčianska termálna voda je liečivá po stáročia, má širokospektrálne liečivé účinky, vďaka vysokému obsahu minerálnych látok – až 1524 mg/l. Celoročne otvorené termálne bazény v Spa&Aquapark potešia malých i veľkých. Ľudový a červený kľudový bazén sú postavené priamo na prameni tzv. geotermálnej piscine s teplotou vody od 38 – 42 °C. Novootvorený saunový svet Royal Spa & Sauna, kde si nadšenci saunovania a všetci kúpeľní hostia môžu vychutnať fínske a aroma sauny, infrasaunu a bylinkové aroma sauny, práve otvára svoje novučičké priestory. Novinky k otvoreniu a denné aktivity sledujte online na www.aquapark.therme.sk Doprajte si relax pravidelne a príďte si aj vy do Moderných kúpeľov po svoje slastné aaach.

Novinku jesennej sezóny Duo kúpeľnú dovolenku v Moderných kúpeľoch Turčianske Teplice si vďaka výhodám pre poistencov zdravotných poisťovní užijete vo dvojici ešte výhodnejšie. Na aké kúry, procedúry a hlavne výhody sa môže kúpeľný pacient tešiť?

Duo kúpeľná dovolenka v Moderných kúpeľoch Turčianske Teplice poskytuje dvojici partnerov, rodinných príslušníkov alebo priateľov možnosť oddychovať a užiť si liečivý dotyk procedúr v Moderných kúpeľoch spolu. Pravdou je, že každý uvíta možnosť mať po boku blízkych, s ktorými si môže odpočinúť, uvoľniť sa a spríjemniť liečenie. Tanečné zábavy v Reštaurácii Maximilián každý štvrtok sú súčasťou terapie a tešia sa mimoriadnej obľube. Cenovo výhodnejšia kúpeľná dovolenka poteší aj rodinný rozpočet. Z 21-dňového kúpeľného pobytu odpočítame poplatky vo výške 273 eur pacientovi a rovnakú sumu odpočítame aj kúpeľnému hosťovi, s ktorým spolu dovolenkujete. Nepremeškajte túto výhodnú akciu a pozvite svojich blízkych, priateľov, deti či kamarátov a vychutnajte si ozdravný relaxačný pobyt v Moderných kúpeľoch spolu. Liečivá termálna voda z turčianskych prameňov pomáha nielen telu, ale aj našej mysli, ktorú uvoľňuje od stresu a vypätia. Pomáha liečiť pohybové a neurologické choroby, urologické a gynekologické. Pacienti s onkologickými a psychickými poruchami sa opäť nadýchnu a získajú elán do života. Pravidelná pitná kúra zlepší metabolizmus a pomôže zmierniť choroby tráviaceho ústrojenstva. Vychutnajte si spoločne pravidelný a dobrý spánok, vypočujte si ranné trilkovanie vtáčikov v blízkom Parku slávy, kde ani jedna prechádzka jesenne sfarbenou prírodou nebude nudná.

Čo všetko ponúka zázemie hotela Medical Spa Veľká Fatra****?

Balneo centrum v kúpeľnom dome Veľká Fatra**** ponúka pobyt v populárnych Zlatých kúpeľoch vďaka výnimočným Zlatým kúram pre intenzívne omladenie pokožky tela a omladenie mysle. Zaslúžite si viac. O širokej ponuke liečebných procedúr sa dočítate na www.modernekupele.sk.

Aké akcie pripravuje obľúbený Aquapark v jesennej sezóne?

Kúpeľný rezort Moderné kúpele Turčianske Teplice a Spa&Aquapark je dostupný každému. Sme potešení, že spoločne so známou zelenou sieťou čerpacích staníc prinášame pre verných klientov motivačnú akciu Cestujte za zdravím s OMV do Moderných kúpeľov. Stačí si stiahnuť aplikáciu, tankovať a nazbierané body vymeniť za vstupy do Spa&Aquapark. Sledujte naše profily na sociálnych sieťach a dozviete sa viac. Naša výnimočná poloha v strede Slovenska je priaznivá pre všetkých cestovateľov motorových vozidiel. Len dve hodiny cesty autom z Bratislavy, dve hodiny z Košíc, 25 km od Martina a 35 km z Banskej Bystrice poteší malých i veľkých cestovateľov za zdravím. Každý si môže prísť do Moderných kúpeľov po svoje slastné aaach.