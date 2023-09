MY GÓL JESENE: Pozrite si osem krásnych gólov, ktoré padli minulý týždeň

Najkrajšie góly z regionálnych trávnikov na jednom mieste.

Aj na základe vašich tipov vyberáme krásne góly, ktoré padajú v zápasoch regionálnych súťaží po celom Slovensku. Ak máte tip na pekný gól, pošlite nám ho emailom na jozef.mikus@petitpress.sk

Každý mesiac si vy, fanúšikovia futbalu, hlasovaním zvolíte tri najkrajšie kúsky, ktoré postúpia do veľkého finále. Tam následne vaše hlasy opäť rozhodnú, ktorý z kúskov získa honor MY GÓL JESENE - najkrajší gól jesennej časti.

Do ankety nemôžu byť zapojené góly, ktoré padli v NIKÉ lige a II. lige.

Všetky góly si môžete kedykoľvek pozrieť na jednom mieste tu: YouTube - MY GÓL JESENE

GÓLY JESENE za mesiac september:

17. Patrik Krivanka (TJ Oravan Rabča)

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/ppWJEuA8eQk

18. František Krčmárik (TJ Partizán Domaniža) sa oprel do lopty a trafil presne do vinkla.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/rb_FuA0jpPQ

19. Nestarnúci Ján Golian (TJ Družstevník Mýtna) zužitkoval vybojovanú loptu takýmto krásnym dlháňom pod brvno haličského bránkára.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/eZj6tCKoa0A

20. Andrej Hrobárik (TJ Tatran Hrabové) a jeho pekná strela s prispením tyče do siete Mojša.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/Na_FwDZ_MS8

21. Martin Kajtor (TJ Slovan Halič). V jesennom haličskom derby padlo dovedna 11 gólov. Jeden z nich takto parádne vystrihol 19-ročný Martin Kajtor.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/x5iwXmgaJhs

22. Marco Babiak (MFK Strojár Krupina). Tá musela zaštípať. Marco Babiak poslal zo štandardky takú prudkú strelu, že ju brankár dokázal vytlačiť len pod brvno.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/7emj45u_rAQ

23. Martin Mikula (MFK Alekšince) využil štandardku a krásne umiestnenou strelou nedal súperovmu gólmanovi šancu.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/-EMxCmiDCAU

24. Stanislav Majštiník (TJ Hvozdnica) a jeho priamy kop z popri autovej čiary.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/yiMlO00xO4c

Strelec najkrajšieho gólu získa trofej a zaujímavú cenu.

