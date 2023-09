Karin Ann posúva latku svojej audiovizuálnej tvorby

V dvojdielnej špionážnej queer romanci nás prenesie do Holywoodu 50. rokov

Slovenská alt-popová speváčka Karin Ann predstavuje nový singel ‘a stranger with my face’. V novinke otvára tému prílišnej idolizácie (over-idolisation) - nezdravého pripútania sa k inej osobe, ktoré môže mať za následok stratu seba samého v snahe prispôsobiť svoje správanie očakávaniam danej osoby či okolia. Skladbu sprevádza dobový špionážny videoklip zasadený do Hollywoodu v 50. rokoch minulého storočia. Natáčal sa v Prahe a v hlavných úlohách sa okrem Karin Ann predstavujú americkí herci Gus Kenworthy a Ashley Moore.

Make me in your image

Put me in your words

I wanna see what you make me

I wanna see who I become

“Skladba je o prílišnom naviazaní sa na niekoho, koho priam až uctievate ako svojho Boha. Nie je to už ani o snažení sa, aby vás ten človek mal rád, skôr je to o tom, že vy máte toho človeka tak veľmi radi, že sa snažíte byť ako on. Svoje správanie prispôsobujete tejto osobe, preberiete napríklad aj jej slang a podobne. Až napokon skončíte tak, že bez tej osoby vlastne ani neviete, kým ste,” opisuje Karin a dodáva, že niektoré pasáže textu na ňu pôsobili priam až nábožensky, preto sa rozhodla pretaviť tento pocit do hudby v refréne, aby znela ako chór.

video //www.youtube.com/embed/C8VUpLX9gMw

Karin napísala skladbu začiatkom tohto roka v Los Angeles v spolupráci s Benjaminom Lazarom Davisom, Willom Graefom a Kailee Morgue. Po hudobnej stránke je 'a stranger with my face' miernym štýlovým vybočením z jej repertoáru k viac folkovému zvuku. Koproducentom piesne je ikona amerického hudobného priemyslu Randy Jackson, ktorý je jedným zo zakladajúcich členov poroty šou American Idol (pôsobil v porote American Idol v rokoch 2002-2013).

Singel exponenciálne posúva na vyššiu úroveň jeho kinematografické vizuálne spracovanie. Oficiálny hudobný videoklip k piesni je prvým dielom 2-dielneho krátkometrážneho filmu.

Príbeh je situovaný do prostredia Hollywoodu 50. rokov. Mladá sektretárka Lune (Karin Ann) pracuje vo filmovom štúdiu a šéf Lenny (Gus Kenworthy) ju poverí, aby zistila pravdu o škandalóznych aférach filmovej hviezdy Solany (Ashley Moore) s viacerými mužmi. Počas svojej špionáže Lune zisťuje, že aféry sú v skutočnosti krytím Solaninej skutočnej sexuálnej identity, ktorá bola v danej dobe veľkým tabu. Film naznačuje, že medzi sekretárkou a herečkou vzniká puto. Pokračovanie nabudúce... Druhú časť filmu Karin Ann predstaví už čoskoro ako videoklip k svojmu nadchádzajúcemu singlu.

Po boku Karin Ann vo filme účinkuje americká herečka a aktuálne ostrosledovaný hollywoodsky objav Ashley Moore, ktorá okrem iného hviezdila v hlavnej úlohe v Drakeovom videoklipe Hold On We’re Going Home a stvárňuje tiež jednu z hlavných postáv v seriáli spoločnosti Amazon Prime I Know What You Did Last Summer; a britsko-americký atlét, držiteľ striebornej medaile v mužskom zjazdovom lyžovaní zo Zimnej olympiády 2014 v Soči Gus Kenworthy, ktorý zároveň pôsobí ako herec a na konte má napríklad aj účinkovanie v úspešnej sérii American Horror Story.

Krátky film k singlu 'a stranger with my face' Karin napísala v spolupráci s americkou filmárskou dvojicou TUSK, ktorej zároveň zverila réžiu projektu. TUSK majú na konte spolupráce s hviezdnymi menami ako Camila Cabello či Alessia Cara. Karin Ann s TUSK spolupracovala už pri svojom videoklipe ‘if i fall for you’, ktorý obstál v konkurencii videoklipov z celého sveta a získal prestížne medzinárodné ocenenia: 1. miesto v kategórii Best Music Video na festivale Los Angeles Film Awards a 3. miesto v rámci Telly Awards.

Jeseň v znamení turné po boku Paris Paloma

Popri aktívnych singlových releasoch Karin pokračuje v medzinárodnej koncertnej činnosti. Najbližšie vystúpi v septembri v Paríži, vo Varšave a v Londýne v rámci európskeho turné uznávanej britskej speváčky a skladateľky Paris Paloma.

Karin Ann sa od debutu v roku 2020 postupne v medzinárodnom meradle stáva ikonou svojej generácie Z. Vďaka originálnemu umeleckému rukopisu sa jej darí balasovať na pomedzí alternatívy a mainstreamu. Jej tvorba neunikla pozornosti svetových médií Vogue, Forbes, MTV, ELLE, Marie Claire, Vanity Fair, Apple Music PROUD Radio či BBC Radio 1 vo Veľkej Británii, Nemecku, Taliansku, Poľsku, Česku, Maďarsku, Austrálii a v USA. Netají sa tým, že pred osobným úspechom uprednostňuje šírenie dôležitých posolstiev prostredníctvom hudby. Jej texty sa noria hlboko do tém genderovej rovnosti, duševného zdravia a ľudských práv s dôrazom na práva žien a LGBTQ+ menšiny. Zisk zo svojho prvého koncertu venovala organizácii Amnesty International na podporu jej činnosti v boji za ľudské práva (2021). Zapísala sa do histórie ako prvá spomedzi slovenských umelcov, ktorú spoločnosť Spotify obsadila na svoj kultový billboard na newyorskom Times Square (2021). Jeden z jej najúspešnejších videoklipov babyboy bol ocenený nemeckou cenou Munich Music Video Award (2021). V tom istom roku sa stala Objavom roka v českej hudobnej ankete Žebřík. Vlani si ju skupina Imagine Dragons vybrala ako predskokanku na svoje turné, vystúpila tiež na koncertoch britského speváka YUNGBLUDa a absolvovala sériu koncertov s americkou hviezdou LP. Po sérii výrazných úspechov v zahraničí trávi aktuálne čas prevažne v Londýne a v Los Angeles, kde si vybudovala svoje dve umelecké tvorivé základne. Popri hudbe sa venuje aj herectvu, tento rok stvárnila jednu z postáv v aktuálne pripravovanom britsko-izraelskom seriáli Tetovač z Auschwitzu.