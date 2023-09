Jubileum Skalného sanktuária

Nielen v regióne Považia, ale aj na celom Slovensku sa stáva stále známejším Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov nad obcou Ladce.

Toto nové pútnické miesto je nielen priestorom pre slávenie liturgií, ale aj benefičných koncertov a cieľom individuálneho putovania veriacich, ale aj turistov. Pridanou hodnotou je fascinujúce prostredie a krásny výhľad na dolinu stredného Považia.

Pred 10 rokmi, vtedy na nedostupnom vrchu na okraji kameňolomu miestnej cementárne, bol vztýčený kríž. Stavbu kríža inicioval františkánsky kňaz Elias Vella z Malty, ktorý bol inšpirovaný víziou kríža na hore Butkov. Kríž je v noci osvetlený a je pre cestujúcich Považím neprehliadnuteľný. Vtedy nikto nepredpokladal, že po postavení kríža na vtedy nedostupnej hore plnej skál sa začína príbeh, ktorý za desať rokov významne vstúpil do života cirkvi a kultúrneho života na Slovensku. Vzhľadom na vybudovanie veľkého amfiteátra pre organizovanie rôznych podujatí vzniklo miesto, ktoré má svojimi osobitosťami atribúty „genia loci“, ktoré má jedinečnú atmosféru, kolorit a ducha krajiny. Mnohým pripomína chrám pod oblohou či Noemovu archu, slovenské Medžugorie a podobne.

Základným a dominujúcim stavebným materiálom je kameň hnedej farby, ako hovoria „domáci“ červený vápenec pre vyšší obsah železa. Na horu je vybudovaná cesta s kamennými zastaveniami krížovej cesty. Reliéfy zobrazujúce Ježišov jeruzalemský príbeh vytvoril medailér Štefan Novotný z Kremnice. Pri vstupe do vybudovaného areálu pútnik prechádza masívnou kamennou bránou so súsoším Svätej rodiny od akademického sochára Jána Gejdoša z Martina. Do brány sú vsadené kamenné reliéfy sv. Michala archanjela a sv. Antona Paduánskeho. Krížová cesta končí mimoriadne umelecky zvládnutou bronzovou sochou zmŕtvychvstalého Krista od akademického sochára Petra Mészaroša zo Slovenského Grobu.

Na vrchu Skalného sanktuária je jedna z dominánt – zvonica postavená k 100. výročiu narodenia pápeža Jána Pavla II. Druhou dominantou je kamenná socha Matky Božej, najväčšia v strednej Európe, ktorú v roku 2018 vytvoril akademický sochár Vladimír Višváder z Bratislavy. Sochár ju vytvoril tak, akoby otvorenou náručou bola schopná objať celé Slovensko. Táto 6 metrov vysoká socha na trojmetrovom podstavci sa v ostatných rokoch stala miestom nielen mariánskej úcty, ale pravdepodobne aj najfotografovanejším sakrálnym objektom na Slovensku. Interiér najväčšej z kaplniek tvoria keramické reliéfy milosrdného Ježiša a Matky Božej, rozväzujúcej uzly života od Kateřiny Pavlicovej z Ostravy.

Významným sochárskym skvostom je bronzové súsošie sv. Jozefa s malým Ježišom. Autor súsošia je akademický sochár Peter Sojka, rodák do Serede. V súčasnosti vytvára súsošie biblického príbehu stretnutia Ježiša so Samaritánkou, ktoré bude odovzdané v mesiaci september počas slávnostného ďakovného podujatia k 10. výročiu vzniku novodobého pútnického miesta na Slovensku. Najväčší počet kamenných sôch v areáli sanktuária vytvoril akademický sochár Ján Gejdoš, pričom dve sochy v zóne milosrdenstva doplnil aj akademický sochár Jozef Šiko zo Želiezoviec. Tak sochárske diela, ako aj umelecká práca kováčov z Veľkého Šariša pri dotváraní kaplniek svätcov, sakrálne kamenné reliéfy a umelecké vitráže dotvárajú atraktívny sakrálny priestor, ktorý je mimoriadne navštevovaný hlavne veriacimi.

Na horu prichádzajú osobnosti katolíckej i evanjelickej cirkvi nielen zo Slovenska. Butkov je v súčasnosti asi najnavštevovanejšie pútnické miesto na Slovensku. Vybudovaný areál s veľkou kapacitou na sedenie je mimoriadne atraktívny na organizovanie hlavne charitatívnych koncertov na podporu núdznych, ku ktorým život nebol práve najmilosrdnejší. Redaktor RTVS Patrik Herman pri jednom z benefičných koncertov, unesený z atmosféry, pre médiá povedal: „Už som moderoval veľa podujatí na celom Slovensku, ale zatiaľ ma nič tak neoslovilo, ako tu na Butkove...“

V Skalnom sanktuáriu vystúpili okrem iných Kandráčovci, Kollárovci, The Gospel Family, Adorémus, Hradišťan s Jiřím Pavlicom a ďalší. Na horu prichádzajú pútnikov nadchnúť operní speváci ako napr. Gustáv Beláček, Ivan Ožvát, Jaroslav Dvorský, Pavol Remenár. Zo známych spevákov populárnej a ľudovej hudby z celého radu možno spomenúť Joža Ráža, Máriu Čírovú, Sisu Sklovskú, Helenu Vondráčkovú, Mariu Rottrovú, Simu Magušinovú, Michala Straku (Ego), Vlastu Mudríkovú, Hanku Servickú a mnohých ďalších.

Organizovanie celého radu pútí, ktoré sú navštevované tisícmi pútnikov, či účasť známych umelcov na podujatiach charitatívneho charakteru dokumentuje, že podnikanie cementárne v Ladcoch hlavne v ostatných desiatich rokoch má okrem materiálneho rozmeru aj rozmer duchovný a kultúrny. Cieľom organizovaných podujatí je, aby ľudia odchádzali domov radostní a povzbudení.