MY GÓL JESENE: Pozrite si sedem krásnych gólov, ktoré padli minulý týždeň

Najkrajšie góly z regionálnych trávnikov na jednom mieste.

(Zdroj: MY)

Aj na základe vašich tipov vyberáme krásne góly, ktoré padajú v zápasoch regionálnych súťaží po celom Slovensku. Ak máte tip na pekný gól, pošlite nám ho emailom na jozef.mikus@petitpress.sk

Každý mesiac si vy, fanúšikovia futbalu, hlasovaním zvolíte tri najkrajšie kúsky, ktoré postúpia do veľkého finále. Tam následne vaše hlasy opäť rozhodnú, ktorý z kúskov získa honor MY GÓL JESENE - najkrajší gól jesennej časti.

Do ankety nemôžu byť zapojené góly, ktoré padli v NIKÉ lige a II. lige.

Všetky góly si môžete kedykoľvek pozrieť na jednom mieste tu: YouTube - MY GÓL JESENE

GÓLY JESENE:

6. Ján Daňa (TJ Družstevník Dlhá nad Oravou) a jeho gólový projektil proti Zákamennému.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/h0yKysT3Rx0

7. René Brix (TJ Slovan Košecké Podhradie) sa takto nádherne trafil po nacvičenom signále.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/N_L8_Ar3bpE

8. Adrián Paľov (MFK Strojár Krupina) v zápase proti Látkam svojim pokusom z priameho kopu zaskočil všetkých.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/fN4LmYdZYPY

9. Matěj Brezina (FK Slávia Staškov) gólom na 2:0 vymietol pavučinu v 36. minúte v zápase Liptovská Štiavnica – Staškov (0:5).

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/81p4ijeUYWc

10. Ján Oríšek (FK Stará Myjava) a jeho paráda do siete nováčika z Veľkej Hradnej

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/n4ZLj69OhVQ

11. Matej Galbavý (Družstevník Rašov) a jeho efektná pätička do siete Súľova

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/5_yPxFeEfIw

12. Sebastián Prášek (OŠK Baník Stráňavy) z priameho kopu vymietol ľavý horný roh.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/3sObxqbiD8Q

Najkrajšie „banány“ budeme postupne zverejňovať na weboch www.regiony.sme.sk a www.mytipujeme.sk. Každý mesiac si vy, fanúšikovia futbalu, odhlasujete, ktoré tri z kúskov postúpia do veľkého finále, v ktorom opäť vaše hlasy rozhodnú, ktorý z kúskov získa honor MY GÓL JESENE. Do ankety nemôžu byť zapojené góly, ktoré padli v NIKÉ lige a II. lige.

Strelec najkrajšieho gólu získa trofej a zaujímavú cenu.

Ak máte tip na pekný gól, pošlite nám ho emailom na jozef.mikus@petitpress.sk