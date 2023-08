Domáca kvalita sa osvedčila. Paradajky z PARADAJKOVA ľuďom chutia

Niekto sa dušuje, že sú zeleninou, iní ich považujú za ovocie.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Niekto sa dušuje, že sú zeleninou, iní ich považujú za ovocie. Dohady o tom, kam ich zaradiť, už v dávnej minulosti riešil súd a v roku 2011 sa dostali na stôl v Europarlamente.

Tak či onak, pre konzumentov nie je až také dôležité, do ktorej kategórie paradajky patria. Presviedča ich fakt, že sú zdravou súčasťou ich raňajok alebo ozdobou šalátov, sú čerstvé, chutné a šťavnaté. A ideálne aj bez zbytočnej chémie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

To všetko spĺňajú slovenské paradajky z PARADAJKOVA, po ktorých možno v obchodných reťazcoch siahnuť po celý rok.

Pestrá ponuka, celoročná dostupnosť

V spoločnosti PARADAJKOVO, ktorá na trhu pôsobí od roku 2014, pestujú počas každého ročného obdobia nielen kokteilové, strapcové či datľové paradajky, ale aj obľúbené cherry rajčinky.

„Umožňujú nám to skleníky pod osvetlením, ktoré máme v Babindole a Leviciach. V našom portfóliu máme až 12 odrôd, pričom najpredávanejšou je Tramezzino,“ povedal Erik Csatári, konateľ spomínanej spoločnosti s tým, že osobne je aj pre neho favoritom, ktorý uspokojí chuťové kanáliky aj najväčších labužníkov.

Pestrá ponuka a celoročná dostupnosť paradajok zaujala diskontný reťazec Lidl natoľko, že prejavil záujem o spoluprácu.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/v1Wd182vbh8

Spoločný obchodný príbeh sa začal ešte v roku 2017 a s odstupom času mu možno dodať aj prívlastok úspešný. Paradajky z PARADAJKOVA sa tešia obľube zákazníkov diskontu. Potvrdzuje to fakt, že v obchodnom roku 2022 nakúpili v Lidl takmer 1,3 milióna ich balení.

„Dopyt po slovenských produktoch svedčí o tom, že väčšina Slovákov si prácu domácich výrobcov a pestovateľov cení. Som rád, že ak má Lidl možnosť objednať si slovenské paradajky, tak tie z importu hneď vyradí. Aj takýmto spôsobom zákazníkom dokazujeme, že slovenská produkcia je chutnejšia a voňavejšia,“ ozrejmil Csatári.

Erik Csatári.

Spoluprácu si pochvaľujú obidve strany

Spoluprácu s Lidl označil konateľ PARADAJKOVA za spoľahlivú, transparentnú a predvídateľnú. Pripomenul aj jej začiatky z jesene 2017.

„Vtedy sme dokončili našich prvých päť hektárov levických skleníkov. V tom čase sme disponovali dovedna 7,3 hektármi skleníkov. Lidl bol jedným z prvých reťazcov, ktorý s nami začal spolupracovať. Tento začiatok bol pre nás procesne nový, avšak nie náročný. Po takmer šiestich rokoch sme sa rozrástli o ďalší skleník v Leviciach a paradajky aktuálne pestujeme na 8,5-hektárovej ploche.“

Záujem Lidl naďalej rozširovať sortiment o slovenskú produkciu potvrdil Peter Ševčík, nákupca ovocia a zeleniny v diskontnom reťazci.

„Vždy keď nám to situácia umožní, radi rozšírime náš sortiment o slovenského dodávateľa. Kľúčová je pre nás dlhodobá spolupráca, ktorá poskytuje benefity pre nás, dodávateľa a tiež našich zákazníkov. Neustále hľadáme ambicióznych a kvalitných slovenských dodávateľov, ktorí majú záujem rásť spolu s nami,“ priblížil Ševčík.

Pre spoločnosť PARADAJKOVO je spolupráca s Lidl strategická, pretože ide o jej najväčšieho obchodného partnera.

„Lidl je naším najväčším obchodným partnerom, avšak zo spolupráce musia profitovať obidve strany. Sú týždne, keď vládne spokojnosť na oboch stranách, a vtedy je podnikanie ideálne. No je aj obdobie, kedy sa dohody rodia dlhšia a obe strany sú trochu nespokojné. Ale aj to je z môjho pohľadu v poriadku, pretože to tak má byť. Najväčším prínosom, ktorý pre nás pramení zo spolupráce s Lidlom je zabezpečenie predvídateľných odberov, čo vnáša do nášho podnikania stabilitu a istotu,“ uviedol Csatári s tým, že spoluprácu s diskontným reťazcom lokálnym dodávateľom odporúča.

„Len treba byť pripravený splniť určité požiadavky na typy obalových materiálov a predložiť príslušné certifikáty. Potom pôjde určite všetko hladko,“ dodal na margo dlhoročnej spolupráce.

Vedia, kedy je správny čas

V PARADAJKOVE začnú s novou výsadbou pre jar, leto 2024 na prelome augusta a septembra.

Pracovníci, ktorí sú prevažne z regiónu, sa starajú o rozmanité odrody červených, žltých aj oranžových paradajok. Keď nastane ten správny čas, ručne ich oberú.

Keďže ide o dokonale dozreté plody, konzumenti si na tanieri môžu vychutnať lahodné a voňavé paradajky, plné dôležitých vitamínov a minerálov. Odtrhnúť paradajku v správnom čase je totiž pre výslednú arómu a živiny kľúčovým momentom.

Tento článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou LIDL Slovenská republika.