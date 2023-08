Vyhraj víkendový pobyt v Tatrách a ikonickú kabelku od Dajana Rodriguez

Pokiaľ hľadáte kvalitne ušité kožené kabelky slovenskej výroby, odporúčame vám kolekcie od Dajany Rodriguez.

Spojenie modernej elegancie s vyšívanými kabelkami

Nie je výšivka ako výšivka. A to platí aj v prípade kabeliek. Dajana Rodriguez čerpá inšpiráciu pre výrobu kabeliek z rôznych zdrojov, vrátane histórie a umenia. Pri každej edícii sa inšpiruje niečím novým. V jej kolekciách nájdete nielen slovenské tradičné vzory, ale aj historické zahraničné prvky, ktoré vás očaria svojou jedinečnosťou

Pri folklórnych edíciách akou je kolekcia Srdce Európy ju inšpiruje slovenská história a vzory starých mám.

Tradičné (ľudové) vzory nikdy nevyjdú z módy. V 21. storočí dokonca nabehli na novú vlnu a aj keď evokujú pocit extravagantnejšej módy, v mnohých prípadoch sú skvelým minimalistickým doplnkom ku akýmkoľvek outfitom.

Letná kolekcia Peony s motívom voňavej pivónie prebúdza ženskosť a odhalí nežnú stránku ženy. Určená pre romantické dievča v každej z nás. Kvetovaná výšivka na pastelovom podklade – to je láska na celý život.

Kolekcia Primavera vychádza z histórie, ktorú prenáša k dnešnej žene a jej inšpiráciou sú gobelíny zo 17 storočia.

Dajana čerpá nápady aj z kultúr iných krajín, do ktorých cestuje, a tiež zo výtvarného umenia či každodenného života.

Cesta kabelky

Koľko času prejde, kým sa do predaja dostane nová kabelka?

Ak by ste sa opýtali priamo Dajany, povedala by vám, že na nových kúskoch pracuje neustále. Rozmýšľa nad inšpiráciami či motívmi, ktorými by chcela obohatiť ponuku. Tento podvedomý proces je kontinuálny. Ak by sme však odstopovali, koľko času zaberie už samotná tvorba kolekcie, vyšlo by to zhruba na 3 mesiace. Po zozbieraní inšpirácie sa Dajana vrhne na tvorbu skíc, či už ručných alebo digitálnych. Podľa nich sa pripravia výšivky, prípadne nové strihy a vytvorí sa prvý prototyp. Ten však vôbec nemusí vyjsť na prvýkrát, Dajana spoločne s hlavnou šičkou ho upravujú a vylepšujú dovtedy, kým nemá dokonalú podobu. Keď je výsledný model podľa predstáv, stačí ho už len nafotiť a uviesť do predaja.

Nie je to vôbec jednoduchý proces, no vďaka zabehnutému systému už ide nášmu tímu od ruky. Iné to je v prípade, keď uvádzame novú siluetu, ku ktorej ešte nemáme strih. Vtedy je proces o čosi zdĺhavejší a častokrát sprevádzaný rôznymi experimentami.

Vyrobiť jednu kabelku v priemere trvá zhruba 4 hodiny. Čo sa však počas nich deje? Konštrukcia kabelky je doslova ako taká skladačka, na ktorej sa podieľa tím niekoľkých ľudí. Každý z nich má svoju špecifickú úlohu ako vystrihovanie, vyšívanie, farbenie či podšívanie, iní sa zase špecializujú len na výrobu popruhov či rúčok. V tomto výrobnom procese prejde jeden model rukami 8 ľudí, ktorí mu dajú finálnu formu. Na výrobu používame nielen množstvo klasických remeselných nástrojov na spracovanie kože ako napríklad kladivá, no veľká časť práce sa odvádza na špecializovaných strojoch. Tieto stroje sú špecificky určené na výrobu kabeliek a sú vybavené modernými technológiami, ktoré umožňujú našim šičkám vytvárať tie najkvalitnejšie produkty, no pritom šetria ich energiu.

Samostatnou kategóriou je vyšívací stroj. Oproti pôvodnému stroju, je náš aktuálny veľký upgrade. Vyžaduje si však špeciálny kurz a znalosť príslušného softvéru. Ako prvá tento kurz absolvovala Dajana, ktorá ho ovláda od A po Z, a práve ona v ňom dodnes tvorí nové výšivky. V tomto prípade ide doslova o programovanie stehov, poradia farieb a ďalších detailov. Pri zabehnutých produktoch a pri stálych kolekciách má výšivky na starosti špecializovaná pracovníčka. Momentálne máme vo výrobe takéto stroje dva, pričom každý z nich dokáže vytvoriť výšivku s 15 farbami.

SÚŤAŽNÁ OTÁZKA :

Koľko ľudí sa podiela na výrobe jednej kabelky?

SPRÁVNU ODPOVEĎ A SVOJE KONTAKTNÉ ÚDAJE ZADAJTE TU

Zapojte sa do súťaže a vyhraj víkendový pobyt v Tatrách a ikonickú kabelku od Dajana Rodriguez.